Anadolu’da üretimin devam etmesi için canla başla çalışılıyor. Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay da “Küresel resesyona karşı üretici kaslarımızı güçlü tutmalıyız” diyor.

Kale Grubu, 207 milyon dolar ihracatıyla Anadolu’nun en büyük gruplarından biri. Grup bünyesindeki 19 şirkette 5 bin 216 kişi çalışıyor. Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, grubunu yapı ürünleriyle yenilikçi büyüme alanı savunma ve havacılık ekseninde büyütüyor. Grubun 2020-2022 döneminde 400 milyon lira yatırım hedefi bulunuyor. Küresel resesyona karşı üretici kasların güçlü tutulması gerektiğini söyleyen Okyay, 2020 hedeflerini şöyle anlatıyor:

“KÜRESEL RESESYON OLACAK”

“Her zaman tercihimizi üretmek ve çalışmaktan yana koyduk. Ülkece yaşadığımız zorlu süreçte çıkış yolunun dayanışma içinde olmak ve ekonomik döngüyü kesintiye uğratmamaktan geçtiğine inanıyorum. En üst düzeyde aldığımız tedbirlerle şartlar el verdiğince üretmeyi sürdürüyoruz. Çünkü bu zor dönemi atlattıktan sonra bir sağanak gibi üstümüze gelmesini beklediğimiz küresel resesyona karşı üretici kaslarımızın güçlü tutulmamızın çok stratejik önemi var.

SALGIN SONRASI PLANLARI

Bu yıl seramik ve yapı kimyasalları işlerimizde yurt içi ve yurt dışındaki lider konumumuzu sürdürmek en önemli amacımız. Kaleseramik tarafında dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0’a yönelik yatırımlarımıza devam ediyoruz. Kalekim’de ise yurt dışında tesis yatırımı ve ortaklıklarla büyümeyi planlıyoruz. Savunma ve havacılık sektöründeki şirketlerimizde ise kapasite artırıcı yatırım planlıyoruz. En önemli hedefim, salgın sonrası dönemde küresel pazarlardaki konumumuzu güçlendirecek adımları atmak.”





“TELAFİ YIL SONUNDA”

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, pandeminin neden olduğu sanayi üretimindeki büyük düşüşün 1 Haziran’da başlayan normalleşme dönemiyle azaldığını belirtiyor. İhracatta canlanma yaşandığını belirten Küpeli, kayıpların yıl sonunda telafi edilebileceğini belirtiyor. Küpeli, şöyle konuşuyor:

“Eskişehir’de nisanda elektrik tüketiminde yüzde 27,8, doğalgaz tüketiminde ise yüzde 28,4 düşüş yaşandı. Sanayi üretimindeki düşüşün başlıca nedeni ihracat yapılan ülke pazarlarının pandemi nedeniyle çok uzun süre kapalı kalması oldu. Ürünleri arz etmeye hazır olsak da ihraç pazarlarımızın yaşadığı zorluklar bizi çok etkiledi. Haziran başından itibaren sokağa çıkma kısıtlaması ve iller arasındaki seyahat kısıtlamasının kaldırılması ve Avrupa’da birçok ülke pazarının hareketlenmeye başlamasıyla uzun süredir ertelenen talepler sanayimize gelmeye başladı. Son 10 günde ciddi bir miktarda talep söz konusu oldu. Bunlar umut verici gelişmeler. Sanayimizdeki toparlanmasının birkaç ay daha sürmesini bekliyoruz. Yıl sonuna doğru kayıpların telafi edebileceği öngörüyoruz.”





BAŞKANLIĞI DEVRETTİ

6’NCI KUŞAK İŞ BAŞINDA Bir asrı geride bırakan Sanko Holding, Türkiye’nin en büyük ve en önemli gruplarından biri. 2019’u yüzde 16,3 büyüyerek 9,3 milyar TL ciroyla kapattı. 6’ncı kuşağın iş başında olduğu Sanko Holding’de yönetim kurulu başkanı Zeki Konukoğlu, 65 yaş uygulaması kapsamında başkanlığı kardeşi Adil Sani Konukoğlu’na devretti.

65 YAŞ KURALI Emekli olan Zeki Konukoğlu, şöyle konuşuyor: “Sanko’da yönetim kurulu başkanları için 65 yaş sınırımız var. 65 yaşına gelen görevini bir sonraki kuşağa devrediyor. Ben de yerimi küçük kardeşim Adil Konukoğlu’na bıraktım. Önümüzdeki 5-6 yıl işleri o yönetecek.”