“YATIRIMLARIMIZI 10 KATINA ÇIKARACAĞIZ”





Bu yıl 100 milyon TL ciro hedeflediklerini söyleyen ACY Şirketler Grubu Başkanı Ahmet Cemil Yıldırım, “2025’e kadar yatırımımız 100 milyon doları bulacak” diyor.

Adana merkezli ACY Şirketler Grubu’nun yönetim kurulu başkanı Ahmet Cemil Yıldırım, turizm ve seyahat uygulaması “Shallwego”nun kurucusu. Uygulama sadece Türkiye’de değil dünyada sertifikalı otelleri ayarlıyor, gezi planını yapıyor ve uçak biletlerini organize ediyor. 1 milyon otel ve yüzlerce havayolu şirketiyle anlaşması var. 2006’da kendi şirketini kuran Yıldırım’ın yatırım yaptığı diğer sektörler arasında inşaat, gayrimenkul, tarım-hayvancılık, dış ticaret, tekstil, halı ve filo kiralama da bulunuyor. Bu yıl iki yeni teknoloji girişimiyle 100 milyon TL’nin üzerinde ciro hedeflediğini söyleyen Yıldırım, girişimcilik hikayesini ve hedeflerini şöyle anlatıyor:

“AİLEDEN AYRILDIM”

“İşi mutfağında öğrendim. İş hayatım ailemin mobilya mağazalarında başladı. 18 yaşında ailem gayrimenkul sektörüne yöneldi. 2 yılda Adana’nın en büyük gayrimenkul firmalarından biri olduk. 5 yıl gayrimenkul sektöründe çalıştıktan sonra aile şirketlerimizden EPS Blok’un yöneticiliğini üstlendim. Ardından kendi işimi kurmaya karar verdim ve 3 arkadaşımla turizm şirketi kurduk. Önceleri 15 araçla VIP transfer işi yapmaya başladık. Sonrasında işi dijitale entegre ettik ve web üzerinden transfer aracı satmaya başladık. Ardından web sitesi üzerinden tatil satışına başladık.

10 KATINA ÇIKACAK

ACY Turizm, ACY Global, ACY Tarım ve Hayvancılık, ACY Filo olarak 4 ana şirketimiz var. En önemli projelerimizden Shallwego’yu 5 yıllık Ar-Ge çalışmaları sonunda pilot ülkelerde test yayını yaparak kurduk. 70 milyon dolar yatırımla kurulan markamızla seyahat sevenlere daha ekonomik ve hızlı hizmetler sunuyoruz. Bu yıl iki yeni teknoloji girişimiyle 100 milyon TL üzerinde ciro hedefliyoruz. Önümüzdeki 5 yılda yatırımlarımızı 10 katına çıkaracağız. Planımız her markamızla dünyanın sayılı şirketleri arasına girmek. 2025’e kadar 100 milyon doları bulan yatırımlarımızla güçlü ve kararlı bir şekilde büyümeyi hedefliyoruz.”

“SEKTÖRDE RAKİPSİZİZ”

“Shallwego 190 ülkede 1.200’den fazla havayoluyla bağlantılı ve 1 milyondan fazla otelle konaklama hizmeti sunuyor. 122 bin 316 transfer noktası ve 45 bin 275 tur/aktivite paketi olanaklarına sahip. Sektörümüzde rakipsizliğe oynadığımızı söyleyecek kadar iddialıyız.”





ALİ BAHAR/ANTALYA OSB BAŞKANI

“EKONOMİMİZ KÜÇÜLDÜ”

ENDİŞELER ARTTI Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Antalya ekonomisinin pandemi nedeniyle 4’te 1 oranında küçüldüğünü belirtiyor. Sonbahar aylarına ertelenen kredi, vergi ve prim ödemeleri nedeniyle özel sektörün endişelerini artırdığını belirten Bahar, şirketlerin henüz bu ödemeleri yapacak güce erişmediğine dikkat çekiyor. Bahar, sıkıntılı dönemi şöyle anlatıyor:

TURİZM GELİRİ YETERSİZ “Türkiye’nin ikinci çeyrekteki ekonomik performansı hizmet sektöründe yüzde 25, sanayi sektöründe yüzde 16,5 daralmaya işaret ediyor. Bu da Antalya ile birebir uyumlu. Antalya ekonomisi pandemi nedeniyle en az dörtte bir oranında küçüldü. Ağustos ayında başlayan turizm faaliyetlerinden elde edilecek gelir, Antalya ekonomisinin düzelmesine yetmeyecek. Hazırlıksız yakalandığımız ve böylesi büyük kayıplara neden olan bu süreç, mevcut potansiyelle sübvanse edilemez.”