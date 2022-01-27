“RİSKİ MİNİMUMDA TUTUYORUZ”





2022 için temkinli olduklarını söyleyen Kipaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Gümüşer, “Güvendiğimiz müşteri ve tedarikçilerle çalışarak riski minimumda tutuyoruz” diyor.

Kahramanmaraşlı Kipaş Holding’in ikinci kuşağını temsil eden Hikmet Gümüşer, kurucu ortak İbrahim Gümüşer’in küçük oğlu. Gümüşer, eğitimini tamamladıktan sonra 3 yıl denetim sektöründe çalıştı. Aile şirketine döndüğünde hazine biriminde uzman olarak işe başladığını, tecrübe kazandıktan sonra yönetim kurulu üyeliğine getirildiğini söyleyen Gümüşer, bugün holding şirketlerinin mali ve finansal süreçlerini yönetiyor. Aynı zamanda Kahramanmaraş Sanayici ve İş Adamları Derneği’nde (KASİAD) başkan yardımcısı olan Gümüşer, ekonomik açıdan zor dönemde odaklandıkları konuları şöyle anlatıyor:

FİYAT DEĞİŞİMLERİ

“Gelecek yıl ekonomik açıdan dikkat edeceğimiz temel göstergeler, ABD Doları ve Euro kuru olacak. Hammadde fiyatlarında dövize bağlı değişimler de bizi önemli ölçüde etkileyecek. Elektrik, kömür ve doğal gaz fiyatlarındaki artışları yakından takip edeceğiz. Önümüzdeki yıl için faaliyet gösterdiğimiz pazarlardaki değişimler ve bunlara uyum sağlamak için yapılacak fiyat değişiklikleri de önemli bir başlık olarak karşımıza çıkacak.

TALEP TAKİPTE

Bu dönemde talep gelişimini ve pazar analizlerini oldukça sık gerçekleştiriyoruz. Güvendiğimiz müşteri ve tedarikçilerle çalışıp riski minimumda tutuyoruz. Riskli satışlar yerine güvenilir müşterilerle çalışıyoruz. Dış ticarette akreditif-alacak sigortası dışında satış seçeneklerine sıcak bakmıyoruz ve iç piyasa risklerini yönetirken yine alacak sigortası imkanlarından fazlasıyla yararlanıyoruz.”

“MAKALE YAZIYORUM”

Ekonomiyle ilgileniyorum. Kahramanmaraş’ta yerel gazetede ekonomi üzerine makaleler yazıyorum ve yine yerel TV kanalı AKSU TV’de ayda bir Eko-Gündem programında ekonomik gündemi yorumluyorum. Hobilerim bisiklet, kayak, fotoğrafçılık ve fitness.

“İLK 10’U HEDEFLİYORUZ”

İHRACAT ARTTI Konya, ilk 10 ayda toplam 2 milyar 445 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, hedeflerinin 2021 sonunda 3 milyar dolar ihracat gelirine ulaşmak olduğunu belirtiyor. Konya’yı Türkiye ihracatından önemli şehirler arasına sokmayı hedeflediklerini söyleyen Öztürk, şöyle konuşuyor:

“Türkiye’nin 2021’in ilk 10 ayında ihracatı yüzde 34 artış gösterirken Konya’nınki ise yüzde 40,78 arttı. Bu rakamla Türkiye ihracatından aldığımız payı yüzde 1,47’e yükselttik. Bugün Konya, en fazla ihracat yapan ilk 11 şehir arasında yer alıyor.

3 MİLYAR DOLAR 2021 sonunda Türkiye ihracatından yüzde 1,5 pay alarak 3 milyar dolarlık ihracata ulaşacağımızı öngörüyoruz. En önemli amacımız, Türkiye ihracatından yüzde 3 pay alarak ilk 10 ihracatçı arasında yer almak. Oda bünyesinde kurduğumuz listofcompany.com internet sitesiyle Konya’nın tüm ihracatçı şirketlerine dünyanın dört bir köşesinden erişimi mümkün hale getirdik.”