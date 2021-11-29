“BÜYÜMEYE ODAKLANDIK”





Yurt içi ve dışında büyümeye odaklandıklarını söyleyen Seza Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, “İki yeni sektöre daha girme planımız var” diyor.

5 yıl önce 250 milyon dolar yatırımla Elazığ’da çimento fabrikası kuran, Seza Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, yurt içi ve dışında büyümeyi sürdüreceklerini belirtiyor. 2021’yi yüzde 30 büyümeyle kapatacaklarını belirten Açık, iki yeni sektöre daha girebileceklerini ifade ediyor ve planlarını şöyle anlatıyor:

EN BÜYÜK YATIRIM

“250 milyon dolarlık Cumhuriyet tarihi boyunca Doğu Anadolu Bölgesi’ne yapılmış en büyük özel sektör yatırımını yaptık. Fabrikamızda 500 kişiye direkt istihdam sağlıyoruz. Dolaylı olarak 10 bin kişinin hayatına dokunuyoruz. Günde 7 bin 500 ton çimento üretiyoruz. Geçen yıl ürettiğimiz 1,9 milyon ton çimentonun 3’te 1’ini yurt dışına sattık. Brezilya, Gana, Gine, Moritanya, Togo, Kamerun, Suriye, Libya ve İsrail önemli pazarlarımız arasında.Bu yıl da geçen seneki gibi hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyor, hem iç pazarda hem de yurt dışında büyümeye devam ediyoruz. 2021 sonunda ciromuzu en az yüzde 30 artırmayı hedefliyoruz. Avrupa ve Amerika’da daha etkin olmak için çalışıyoruz. 3 yıl önce üretime başladığımız

SANTRAL KURUYOR

Çimya Beton adındaki diğer şirketimizin biri Elazığ’da biri de Malatya’da iki tesisi var. Bu yıl ilave yatırım gerçekleştirerek Elazığ’daki santralin içine bir beton santrali daha kurduk. Yine bu yıl Seza Çimento’da öz tüketimimiz için güneş enerjisi santralimizi kurmak üzere çalışmalara başladık. 2021 yılı sonunda devreye girmesini planladığımız öz tüketim güneş enerji santrali projemiz, Elazığ’ın en büyük öz tüketim güneş enerjisi santrali olacak.”

“YENİ SEKTÖRLERİ ARAŞTIRIYORUZ”

GIDA VE TEKNOLOJİ Uzun vadeli yatırım planlarımız arasında gıda sektörü ve katma değeri yüksek teknoloji yatırımları bulunuyor. Bu sektörlerdeki araştırma çalışmalarımız devam ediyor.

“TAHMİN YAPMAK ZORLAŞTI”

Dolar kurundaki artış nedeniyle hammadde ve lojistik fiyatlarıyla ilgili tahmin yapmanın zorlaştığını söyleyen Er-Bakır ve Denizli Sanayi Odası Yönetim Başkanı Müjdat Keçeci, enerji maliyetlerinin yıl başına göre yüzde 40 arttığını belirtiyor.

ENERJİ KRİZİ Üretimin önündeki en büyük engelin enerji fiyatındaki yükseliş olduğunu ifade eden Keçeci, küresel bir enerji kriziyle karşı karşıya olunduğunu belirtiyor. Keçeci, “Kömürden doğal gaza, petrolden elektriğe tüm enerji fiyatları, tarihi rekor düzeyinde yükselmeye devam ediyor” diyor.

MALİYET ARTIŞI Keçeci, şöyle konuşuyor: “Hammadde fiyatlarını tahmin etmekte zorluk çekiyoruz. Kurdaki artıştan dolayı hammadde maliyetleri çok arttı. Enerji maliyetimiz 2021 başına göre yüzde 40 arttı. Şu anda üretiminin önündeki en büyük engeli, enerji maliyetleri oluşturuyor. Son dönemde, yüklenme nedeniyle doğal gaz sorunu oluştu. Lojistik giderleri de önem arz ediyor.”