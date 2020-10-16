'Hedef 1 milyar barajı'

Ankutsan, 18 yıl önce Antalya’da iki arkadaş Rüstem Kesgi ve Mustafa Çakal tarafından kuruldu. İlk kez 2 yıl önce Türkiye’nin en büyük 500 sanayi şirketi arasına giren şirket, bu yıl Türkiye’nin en büyük 330’uncu, Antalya’nın ise en büyük 3’üncü sanayi şirketi oldu. 2000’li yılların başında kurulmasına rağmen hızlı büyüme grafiği çizen şirketin oldukça ilginç bir kuruluş hikayesi var. Bugün başta Pizza Huts olmak üzere pek çok gıda devinin global tedarikçisi arasında yer alan şirketin yönetim kurulu başkanı Rüstem Kesgi, 2002’de bir iş adamının kutu atölyesini satmak istemesiyle oluklu mukavva işine girdiklerini söylüyor. Hiç bilmedikleri iş kolunda kısa sürede başarılı olan ortaklardan Kesgi, yeni hedeflerini şöyle anlatıyor:

“YÜZDE 40 BÜYÜDÜK”

“Bu yıl pandemi bütçemizden sapmamıza neden olmadı. 2020 bütçemizle uyumlu ilerliyoruz. Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 40 büyüdük. Bu yılki büyüme oranımızın yüzde 35-45 arasında olacağını öngörüyoruz. Dünyanın frene bastığı bir dönemde, bu büyüme bizim için önemli bir başarı.

YENİ TEKNOLOJİ

Türkiye’de eşi benzeri olmayan hızlı bir hat kuruyoruz. Sebze meyve paketlemesi için 300 metre ürünü tek bir dakikada hiç el değmeden üretebilen bir teknoloji kullanacağız. Bu teknolojiyle ülkemizdekilerin ortalamasının iki katı hıza sahip tamamen otomasyon bir sistem faaliyete geçecek.”

“GELECEĞİ İYİ PLANLADIK”

Şirket yönetimi olarak pandemi sürecini çok iyi değerlendirdik. İcra kuruluyla sürekli değerlendirme toplantıları yaparak geleceği çok iyi planladık. İhracatımız devam ediyor, yoğunlukla ABD’ye pizza kutuları ihraç ediyoruz. İhracatımızı geliştirmek için çalışıyoruz.

AKTAŞ’IN 2023 STRATEJİSİ

Yüzde 55’lik payıyla Türkiye’nin en büyük otomotiv bağımsız yedek parça üreticisi olan Bursalı Aktaş Holding, ciroda yurt dışının payını artırmak için ihracatı artırmak için çalışıyor. Holdingin icra kurulu başkanı İskender Ulusay, tüm operasyonel ve stratejik planlamalarını 2023 ve sonrasında sektörün zirvesinde yer alma hedefiyle şekillendirdiklerini belirterek şöyle konuşuyor:

“İHRACATIMIZ ARTACAK” “Yurt dışı gelirlerde direkt ihracatımızın payı yüzde 60’ları geçti. Yurt içinde OEM’lere verdiğimiz ürünlerin ihracatıyla toplam yurt dışı payımız yüzde 70-75 aralığına ulaştı. Hedefimiz, başta otomotiv olmak üzere yapı ve endüstriyel ürünlerde ihracatımızı artırmak.

Geçen yıl tüm ürün gamlarında ABD, Rusya, Hindistan, Kuzey Afrika ve Avrupa’da farklı ölçeklerde yeni dağıtım kanallarını oluşturduk. Global ölçekteki büyüme hedeflerimiz doğrultusunda mevcut pazar payımızı daha da artırma hedefindeyiz. Bu noktada yeni pazar arayışlarımız tüm hızıyla sürüyor. Ayrıca bazı gelişmekte olan pazarlar için yerel oyunculara teknoloji ihracı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

HEDEF PAZARLAR 100’ün üstünde ülkeye ihracat yapıyoruz. Hava süspansiyon sektöründe toplam ihracatımızda daha çok ABD ve AB ülkeleri öne çıkıyor. Hedef pazar olarak son yıllarda Rusya, Hindistan, Kuzey ve Güney Amerika ve Uzak Doğu pazarına büyük önem veriyoruz. Ayrıca gelişmekte olan Kuzey Afrika pazarına yönelik stratejik çalışmalarımız da bulunuyor. Yapı Grubu şirketimiz AK-İZO’da ise hedefimiz Orta Asya ve Avrupa ülkeleri.”