“YENİ FABRİKA YATIRIMI SİNOP’A”

Memleketi Sinop’u marka yapan Sinoz Kozmetik CEO’su Yasin Çörekci, yeni fabrika yatırımını memleketine yapacağını söylüyor. Çörekci, “Yeni fabrika 100 milyon TL’yi bulacak” diyor.

Sinoz Kozmetik CEO’su Yasin Çörekci, Sinoplu bir girişimci. 15 yıl önce memleketi Sinop’tan esinlenerek sıfırdan kurduğu dermokozmetik markasına “Sinoz” adını veren Çörekci, yeni fabrika yatırımını memleketine yaptı. 2008 ekonomik krizinde markasını kurmasına rağmen hızlı bir büyüme grafiği yakaladıklarını söyleyen Çörekci, 5 kıtada 50’den fazla ülkede faaliyet gösterdiklerini ifade ediyor. Çörekci, Sinop’taki yeni yatırımı ve hedeflerini şöyle anlatıyor:

YURT DIŞINDA MAĞAZA

“15 yıldır yurt dışı ağırlıklı attığımız yatırım adımlarıyla büyümeye devam ediyoruz. 2020 yılından bu yana ihracata odaklandık. Sürdürülebilir satış, sürdürülebilir üretim konusuna önem veriyoruz. Avrupa ve Kuzey Afrika’da geniş bir varlığa sahibiz ve aynı şekilde Orta Doğu’da da güçlü bir konumdayız. Irak ve Hollanda’da mağazalarımız bulunuyor.

PANDEMİDE BÜYÜDÜ

Pandemide yüzde 300 büyüdük ve ihracatımız ivme kazanırken yılda 2-3 defa uluslararası büyük sektör fuarlarına katılıyoruz. Karadeniz’in en özel illerinden biri olan Sinop’da 100 milyon TL’lik bir yatırım yaptık. Büyük bir fabrika kurarak bizim en özel ürünlerimizden biri olan No:16 Mucizevi Yağ ve serisinin üretimini artık bu fabrikadan yapacağız.

İSTİHDAM ARTACAK

Mayıs ayında yatırımına başladığımız Sinop’taki yeni fabrikamız 2024’te faaliyete geçecek. Sinop OSB’de bulunan ve 5 bin metrekare kapalı alana sahip olan fabrika tam kapasite çalışmaya geçtiğinde 180 kişiye istihdam sağlayacak.”

YÜZDE 50 HEDEFİ

İHRACATIN PAYI Ciromuzun yüzde 20’si ihracat ancak bunu yüzde 50’ye çıkarmayı hedefliyoruz. Amacımız kozmetik ve kişisel bakım sektörüne dair Türkiye’den bir dünya markası yaratmak. Gelecek 5 yıl içinde tüm dünya ülkelerine ihracat yapmayı hedefliyoruz.

TARIM 4.0 YATIRIMLARININ ÇEKİM MERKEZİ OLACAK

AKİTEK Akıllı Teknolojiler Merkezi (AKİTEK), Konya Ticaret Odası (KTO) ve Karatay Üniversitesi ortaklığında kurulan bir proje. KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğretim görevlisi Dr. Öğr. Üyesi Barış Samim Nesimioğlu, amaçlarının Konya-Karaman bölgesindeki tarım makineleri üreticilerinin Tarım 4.0 ile uyumlu tarım makineleri üretebilme yeteneklerini artırmak olduğunu söylüyor. “Üreticilerimizi yurt içi ve dışında daha rekabetçi hale getirmeyi hedefliyoruz” diyen Nesimioğlu, üreticilere çok farklı destekler sunduklarını belirtiyor.

8 AR-GE PROJESİ Merkezlerinde şu anda konvansiyonel tarım makinelerinin akıllı hale getirileceği 8 adet Ar-Ge projesinin yürütüldüğünü söyleyen Nesimioğlu, kapasite artırımı çalışmalarının devam ettiğini belirtiyor. Nesimioğlu, şöyle konuşuyor: “Türkiye tarım anlamında büyük potansiyel vaat eden bir ülke ancak ülkemizdeki Tarım 4.0 ile uyumlu uygulamalar son derece sınırlı. Buna karşın geleneksel yöntemlere yapılan tarım hem maliyetleri yükseltiyor hem verim ve ürün kalitesinin daha düşük seviyelerde kalmasına neden oluyor.

İLGİ ARTACAK Tarımın daha az beden gücüyle ve daha verimli bir şekilde yapılabilmesi, şüphesiz ki tarıma olan ilgiyi artıracak. Ayrıca genç ve eğitimli nüfusun daha yüksek oranda tarımda girişimci düzeyinde yer almasına vesile olacak. Biz de Tarım 4.0 uyumlu akıllı ürünler geliştirerek tarımda verimliğin artırılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.”