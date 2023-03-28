“CİROYU 2’YE KATLAYACAĞIZ”





Geçen yıl yüzde 120 büyüyerek ciroyu 1,5 milyar TL’ye çıkardıklarını söyleyen Bambi Yatak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adem Çetmen, “Bu yıl 3 milyar TL’yi hedefliyoruz” diyor.

Kısa sürede Ege Bölgesi’nin en büyük ilk 100 sanayicisi arasına giren Bambi Yatak, 2022’yi yüzde 120 büyüyerek 1,5 milyar TL’nin üzerinde ciroyla kapattı. Şirket, bu yıl da üretimi ve mağazalaşma oranını artırarak yüzde 100 büyümeyle cirosunu 2 katına çıkarmayı hedefliyor. Günlük yatak üretim kapasitelerini 4 bine çıkaracaklarını söyleyen Bambi Yatak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adem Çetmen, yeni dönem hedeflerini şöyle anlatıyor:

CİRO 1,5 MİLYAR TL’Yİ GEÇTİ

“Türkiye’de her yıl satılan 5 milyon adet yatağın 300 bin adetinde pay sahibiyiz. Sattığımız yatakların 30 binini yurt dışına ihraç ediyoruz. 2022’de beklentilerimizin üzerinde büyüyerek ciromuzu 1 milyar 545 milyon TL’ye çıkardık. Ciromuz yüzde 120 artarken adetsel bazda yüzde 30 büyüme gerçekleştirdik. Günlük 3 bin yatak üretebilme kapasitesine sahibiz. Önümüzdeki dönemde üretim kapasitemizi günde 4 bine yükselteceğiz. 1.000 kişilik çalışan sayımızı da yeni üretim kapasitemizle doğru orantılı olarak artıracağız.

YATIRIM HEDEFİ

Bu yıla hızlı başladık. 45 milyon TL’lik yatırımla dünyanın sağlıklı tuzları arasında gösterilen Çankırı doğal kaya tuzunu kullanarak Biosalt yatağı geliştirdik. Yeni ürünle yıllık 450 milyon TL’lik satış hedefliyoruz. Bu yılın ilk büyük yatırımı sayesinde ilerleyen aylarda yüzde 100 büyümeyle ciromuzu iki katına çıkaracağız. Ayrıca ev tekstilinde de bir atağımız var. Türkiye’deki en büyük firmalarla çalışıp koleksiyonumuzu genişleteceğiz.”

ODAKTA NE VAR?

“AVM’lerde yüzde 2-3 oranında yer alıyoruz. Bu yıl AVM’lerdeki mağazalaşma hızımız ciddi artış gösterecek ve AVM’lerdeki oranımızı yüzde 10’a çıkaracağız.”

“MOR ARONYAYI YAYGINLAŞTIRACAĞIZ”

TARIM Aronya meyvesi Türkiye’de yeni tanınan bir meyve. Ancak sağlık açıdan faydalı bu meyveye ilgilinin artmasıyla bu alandaki ekim ve üretim yatırımları da artıyor. Bu alandaki yeni girişimlerden biri de iki kız kardeş diş hekimi Aynur Rona ve endüstri mühendisi Songül Koç’un kurduğu Mor Aronya şirketi. Şirketin genel müdürü Sertaç Kılıçaslan, şöyle konuşuyor: “Aronya meyvesi Türkiye’de yeni tanınan bir meyve. Bilinirliği az olmasına karşın büyük bir ilgi ve merakı üzerine çekiyor. Her geçen sene artan ürün geri dönüşümü sayesinde, tarımsal üretimi yaygınlaştı ve çiftçilerimiz tarlalarını aronya üretilecek hale getirmeye başladı. Kırklareli’nde 215 dönüm, Yalova’da da 4 dönüm ekili aronya bahçelerimiz bulunuyor. Bunun yanı sıra anlaşmalı olduğumuz büyük üreticiler de mevcut.

SAĞLIKLI GIDA Pandemi sonrasında dünyada sağlık ve gıda alanında farkındalık ve aynı zamanda yeni ihtiyaçlar oluştu. Bireysel olarak farklı lezzet ve sağlık takviyelerine ihtiyaç duyuyoruz. Aronya, sağlık üzerindeki etkileri ve gıda olarak çeşitliliğe uygun olması açısından çok değerli bir meyve. Aronya meyvesinin yeni dönem insan yaşamında birçok sağlık ve yeni tat arayışlarımızı karşılayacağını düşünüyoruz. Piyasada bizim gibi kendi markasıyla aroya üretimi yapan şirket sayısı henüz bir elin parmaklarını geçmiyor. Biz de bu markalar içinde en üst sıralarda yer alıyoruz. Hedefimiz sağlık açısından değerli bu meyvenin üretimini Anadolu’da yaygınlaştırmak. Böylelikle toplum sağlığına ve sağlığın korunmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz.”