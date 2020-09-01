Yeni fabrika yatırımı yapacağız

Korona virüs nedeniyle bakliyat ürünlerine olan talebin yüzde 80 arttığını belirten Memişoğlu Grup CEO’su Veysel Memiş, “İki yeni fabrika yatırımı planlıyoruz” diyor.

Mersin Bölgesi’nin en büyük gruplarından biri olan Memişoğlu Grup, gıda, lojistik ve tarım alanında faaliyet gösteren 43 yıllık bir aile şirketi. Grup, Tat Bakliyat’la geçen yıl 1,2 milyar TL ciro gerçekleştirdi. İhracatı 100 milyon dolara yükseldi. Grubun yönetim kurulu üyesi ve CEO’su Veysel Memiş, ikinci kuşak olarak hedefinin şirketlerin satışlarını artırmak olduğunu söylüyor. “Yeni ve inovatif ürün yatırımlarına odaklanmayı hedefliyoruz” diyen Memiş, planlarını şöyle anlatıyor:

YÜZDE 80 ARTTI

“Geçen yıl, toplam satışlarda yüzde 40 oranında büyüme yakaladık. Bu yıl ise, korona virüs nedeniyle oluşan panik alımlarından dolayı bakliyat, pirinç ve bulgur ürünlerimize çok fazla talep artışı oldu. 2019 ikinci çeyreğe göre satışlarımız yüzde 80 arttı.

YENİ YATIRIM

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yatırımlarımıza devam edeceğiz. Mersin Organize sanayi bölgesinde günlük 240 ton kapasiteli bulgur ve yine günlük 250 ton kapasiteli mercimek fabrikası yatırımı yapmayı planlıyoruz.

VERİMLİLİK ARTACAK

Dünyanın birçok ülkesinde bakliyata olan talep sürekli arttığı için pazarlarımızda ürünlerimize büyük bir rağbet var. Yeni yılda, yeni projelerle iş verimliliğimizi yüzde 10 artırmak için bazı yeni çalışmalar yapmayı planlıyoruz.”

“BEKLEMEDİĞİMİZ

TALEPLE KARŞILAŞTIK”

GLUTENSİZ ÜRETİM Sağlıklı beslenmek isteyenler glütensiz alternatif bakliyat ürünlerine yöneliyor. Biz de bu alana önemli yatırımlar yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Ar-Ge mühendisleri tarafından geliştirilen mercimek, nohut, fasulye, pirinç ve mısırdan elde edilen ‘bakliyat unu’ ürünlerimizi piyasaya sunduk .

Tat Superfoods markasıyla 2019’da satışına başladığımız karabuğday, kinoa, chia ve keten tohumu gibi alternatif ürünlerle konusunda beklemediğimiz bir taleple karşı karşıyayız. Organik ürünlerimizin satışlarına da başladık.

“PLANLARI REVİZE ETTİK”

2019 BAŞARILI GEÇTİ Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, 2019’da başarılı bir yılın ardından Antalya’nın 2020’de yabancı turist beklentisini 18 milyona yükselttiğini belirtiyor. Ancak Bahar, pandemi nedeniyle tüm planları revize etmek zorunda kaldıklarını söylüyor.

KAYIPLAR ARTIYOR Bahar, içinde bulundukları zor dönemi şöyle anlatıyor: “Tüm gücümüzle 2020 yılına hazırdık ancak dünya hiç kimsenin tahmin dahi etmediği bir sürece girdi. Pandeminin neden olduğu kayıplar gün geçtikçe artıyor ve henüz kriz ortamından çıkılamadığı için hasar tespiti yapılamıyor.

SEYAHAT KISITLAMASI Yurtiçindeki kısıtlamaların kaldırılmasının ardından üretimde ve ekonomide gözle görülür bir iyileşme başladı. Ancak Almanya ve Rusya gibi Antalya ekonomisi için hayati öneme sahip ülkelerin seyahat kısıtlamalarını sürdürmeleri krizden hızlı çıkış planları yapan Antalya’yı derinden etkiliyor. Ancak umudumuzu kaybetmiş değiliz. Antalya ekonomisi, pandeminin açtığı yaraları saracak güçte.”