AMAZON BİR GÜN BATACAK MI?
Geçtiğimiz ay içinde Amazon’da “geleneksel” çalışan buluşmalarından biri yapılıyordu. “All-Hands” denilen bu toplantıda şirketin kurucusu Jeff Bezos, gelişmelerle ilgili bilgi veriyor, gelen soruları yanıtlıyordu. 1 trilyon dolara yakın bir değeri olan şirketin sahibinin sözleri herkesi şaşkına çevirecekti:
“Amazon batmayacak kadar büyük bir şirket değil. İşin doğrusu benim tahminim bir gün Amazon da başarısız olacak. Amazon da iflasa gidecek. Eğer büyük şirketlere bakarsanız, yaşam süreleri 30 ya da biraz fazlası düzeyindedir. 100 yıldan fazla değil.”
Bezos, bu tahminine de “1900’lü yılların Amazon’u” olarak nitelendirilen Sears şirketini örnek gösterecekti. O yıllarda katalog işiyle başlayan, ardından hızla, bir günde depolarından 100 bin sipariş çıkaran şirkete dönüşmüştü. Amazon’un bugün fiziki perakendecilere yaptığını, o yıllarda da Sears “katalogla” satış şirketlerine yapmıştı. Çok sayıda şirketi iş hayatından silmişti.
Bezos, belki çalışanlarını, yönetici takımını kışkırtmak için bunu söyledi. Ama iş dünyasının tarihi, bir zamanlar dev olan şirketlerin çöküşü ve batışıyla dolu… O nedenle de çalışanlarına, “Çöküşümüzü önlemek için müşteri takıntılı olun” önerisinde bulunuyor ve ekliyordu:
“Eğer müşteri yerine kendimize odaklanırsak, bu bizim sonumuzun başlangıcı olur. Biz sonumuzu mümkün olduğunca ertelemek için elimizden geleni yapmayı denemeliyiz.”
ÇORUM’DAKİ TOPLANTIDAN ÖĞRENDİKLERİM
Uzun süredir Çorum’a yolum düşmemişti. Anadolu Buluşmaları kapsamında 27 Kasım’da yüksek katılımlı bir toplantı yaptık. Diğer sayfalarda etkinlikle ilgili haberi bulabilirsiniz. Ben, “Çorum’a Yön Veren Markalar” oturumunda yer alan, Çorumlu iş insanlarının konuşmalarından birkaç önemli başlığı paylaşmak istiyorum:
“İYİ LİDER, FİKİRLERE DE LİDERLİK ETMELİ”
Bir hafta sonu televizyonda tesadüfen Microsoft’un bir önceki CEO’su Steve Ballmer ile yapılan söyleşiye rastladım. David Rubenstein Show’da öğrencilik hayatından bugüne, çeşitli açılardan çok güzel değerlendirmeler yaptı. Açıkçası son dönemde böyle öğretici, ilham verici (abartmıyorum) bir sohbet izlememiştim. Ben de çok şey öğrendim. Öğrendiklerimi paylaşmak istiyorum.