AMAZON BİR GÜN BATACAK MI?

Geçtiğimiz ay içinde Amazon’da “geleneksel” çalışan buluşmalarından biri yapılıyordu. “All-Hands” denilen bu toplantıda şirketin kurucusu Jeff Bezos, gelişmelerle ilgili bilgi veriyor, gelen soruları yanıtlıyordu. 1 trilyon dolara yakın bir değeri olan şirketin sahibinin sözleri herkesi şaşkına çevirecekti:

“Amazon batmayacak kadar büyük bir şirket değil. İşin doğrusu benim tahminim bir gün Amazon da başarısız olacak. Amazon da iflasa gidecek. Eğer büyük şirketlere bakarsanız, yaşam süreleri 30 ya da biraz fazlası düzeyindedir. 100 yıldan fazla değil.”

Bezos, bu tahminine de “1900’lü yılların Amazon’u” olarak nitelendirilen Sears şirketini örnek gösterecekti. O yıllarda katalog işiyle başlayan, ardından hızla, bir günde depolarından 100 bin sipariş çıkaran şirkete dönüşmüştü. Amazon’un bugün fiziki perakendecilere yaptığını, o yıllarda da Sears “katalogla” satış şirketlerine yapmıştı. Çok sayıda şirketi iş hayatından silmişti.

Bezos, belki çalışanlarını, yönetici takımını kışkırtmak için bunu söyledi. Ama iş dünyasının tarihi, bir zamanlar dev olan şirketlerin çöküşü ve batışıyla dolu… O nedenle de çalışanlarına, “Çöküşümüzü önlemek için müşteri takıntılı olun” önerisinde bulunuyor ve ekliyordu:

“Eğer müşteri yerine kendimize odaklanırsak, bu bizim sonumuzun başlangıcı olur. Biz sonumuzu mümkün olduğunca ertelemek için elimizden geleni yapmayı denemeliyiz.”

ÇORUM’DAKİ TOPLANTIDAN ÖĞRENDİKLERİM

Uzun süredir Çorum’a yolum düşmemişti. Anadolu Buluşmaları kapsamında 27 Kasım’da yüksek katılımlı bir toplantı yaptık. Diğer sayfalarda etkinlikle ilgili haberi bulabilirsiniz. Ben, “Çorum’a Yön Veren Markalar” oturumunda yer alan, Çorumlu iş insanlarının konuşmalarından birkaç önemli başlığı paylaşmak istiyorum:

ERDEM ÇENESİZ: Ece Holding’in yönetim kurulu başkanı olan Erdem Çenesiz’in dedesi iş hayatına dülger olarak başlamış. Ağaç işinde kullanılan makineleri kendisi üreterek büyümüş. Üçüncü kuşak olan Erdem Çenesiz ise babasının arkadaşlarının, “Bütün birikimleri batıracaksın” uyarısına rağmen seramik işine girmiş. Çok yakında İtalya’da aldıkları tesisi Çorum’a taşımış. Yeni kuşak aile bireylerinin de kendisi gibi “yeni işlerde” şanslarını denemesi gerektiğine inanıyor.

GÖRKEM ALAPALA: Alapala Grubu’nun üçüncü kuşak bireyi… Neredeyse hiç Türkiye’de durmuyor. Müşteri peşinde dünyayı dolaşıyor. Ciroları 400 milyon lira düzeyinde. İhracatın payı yüzde 95’e ulaşmış. Makine ihracatında Türkiye’de 18’inci sırada. Yakın zamanda kendilerine Çorum’da fabrika kuran şirketi satın almışlar. Hedefinde yurt dışında ortaklık ve satış ağı geliştirme çalışmaları var. Alapala, “Türkiye’de makarna üretim teknolojisi yok. Böyle bir tesis kurmayı hedefliyoruz” diyor.

AHMET AHLATÇI: Ahlatçı Holding’in patronunun adını Milli Piyango ihalesinde duymuş ve “Bu grup da ne” demiştim. Ancak, sadece Çorum’dan yaptıkları ihracat 600 milyon dolar. Altın rafinerisi, ticareti yapıyorlar. Çorum’da AVM ve hastaneleri var. Altın işinde olmaları nedeniyle 21 milyar dolar ciro yapıyorlarmış. İşe kuyumculukla başlayan bir iş adamı için önemli bir başarı…

SELMAN BİLAL: Biz onu Bils gömlekleri ve Bilsar şirketiyle tanıdık. Ancak öğrendim ki iç pazardan, Türkiye koşulları nedeniyle uzaklaşmış. Çorum’da, alanının en büyük fabrikasından ürettiklerini dünyaya satıyor. İhracatı 48 milyon dolara ulaşmış. O da üçüncü kuşak.

AVŞİN KAŞIKÇI: Kavukçu Grubu’nun 3. kuşak bireyi… Yakın zamanda CEOClub’a üye oldu ve oradan tanıyorum… Türkiye’nin en büyük un üreticilerinden birini yönetiyor. Cirosunun yüzde 76’sı ihracata gidiyor. Deniz aşırı ihracatta yüzde 20 ile en büyük paya Kavukçu Grubu sahipmiş. Un üretiminde ise lider durumundalarmış.

AVNİ ÇELİK Çorum’daki toplantıda, Çorumlu olan Sinpaş Holding’in patronu Avni Çelik’i de dinledim. Zorluklarla meslek lisesini bitirmiş, yine mali zorluklara rağmen mühendislik okumuş. Anlattığı hikayesi salondakileri duygulandırdı. Ondan bu toplantıda şunu öğrendim: Aslında ekonomide sıkıntılar ortaya çıkmasa, bu yıl emekli olacakmış. Sıkıntılar nedeniyle dizginleri biraz daha tutmaya karar vermiş. İşler düzeldiğinde Avni Bey’i daha çok sosyal işlerde göreceğiz.

“İYİ LİDER, FİKİRLERE DE LİDERLİK ETMELİ”

Bir hafta sonu televizyonda tesadüfen Microsoft’un bir önceki CEO’su Steve Ballmer ile yapılan söyleşiye rastladım. David Rubenstein Show’da öğrencilik hayatından bugüne, çeşitli açılardan çok güzel değerlendirmeler yaptı. Açıkçası son dönemde böyle öğretici, ilham verici (abartmıyorum) bir sohbet izlememiştim. Ben de çok şey öğrendim. Öğrendiklerimi paylaşmak istiyorum.