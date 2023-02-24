2023 makro ve siyesi beklentiler

2023 yatırım stratejilerini oluştururken makroekonomik beklentiler kadar seçimle ilgili senaryoları da dikkate almak gerekiyor. Tüm dünyanın yaşadığı enflasyon sorunuyla en iyi başa çıkan, gelişmiş ekonomi ABD olacak. Yine de FED faiz indirmede acele etmeyecek. Buna mukabil Avrupa ekonomisi, enerji sorunu ve çok parçalı olması nedeniyle enflasyonla daha zor bir mücadele verecek. FED’in durup ECB’nin faiz artışına devam etmesi doların değer kaybedip Euro başta olmak üzere diğer para birimlerinin değer kazanmasına neden olabilir. Türkiye’de enflasyon yüzde 40’lara kadar inse bile bu seviyelerin altına kalıcı olarak inmesi kolay olmayacak. Enflasyonu kontrol edebilmek için, “yönetilen döviz kuru” politikası sadece kısa vadeli bir çözüm olabilir. Bu politika, orta ve uzun vadede daha büyük sorunlara yol açar. 2023 sonuna kadar uzatılan KKM ile birlikte bu büyük sorun, seçim sonrasına bırakılmış gözüküyor. Yaklaşan seçim sonucuna göre üç olası senaryoya bakalım: 1 Cumhurbaşkanı ve TBMM değişirse: Ekonomi politikalarında normalleşmeyle birlikte faizlerde ve dövizde önce dalgalı artış, sonra ise yabancı sermaye girişiyle yeni denge seviyeleri oluşur. Piyasa ve ekonomilerde yaşanan dalgalanma nedeniyle 2023 kayıp yılı, 2024 ise hızlı toparlanma yılı olur. 2. Cumhurbaşkanı ve TBMM aynı: Mevcut ekonomik politikaların devamı, kamu ağırlıklı ve sıkı kontrol edilen bir ekonomi yönetimi anlamına gelir. Bunun yaratacağı kaynak dağılımı sorunları nedeniyle Türkiye’nin sürdürülebilir büyüme oranı düşer, ancak enflasyon yüzde 30’lu seviyelerin altına kalıcı düşmez. 3. Meclis değişirken Cumhurbaşkanı aynı kalırsa: Sistemde reform yapılmazsa ülke siyasi ve ekonomik olarak zora girer. Benim iyi niyetli ümidim yasama, yürütme ve yargı güçleri arasında yeniden denge sağlanarak, Cumhurbaşkanlığı sisteminin düzeltilmesi. Son kez destek istediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son yıllarda dış politikada gösterdiği uzlaşı yaklaşımını iç politikada da göstermesini olasılık dahilinde görüyoruz.

PORTFÖY ÖNERİSİ 2023 yılında doların değer kaybetmesiyle emtia ve değerli madenlerle birlikte gelişmekte olan ülke para birimleri de değer kazanabilir. Enerji ve emtia ihracatçısı Latin Amerika ve Orta Doğu ülkeleri daha şanslı görünüyor. Türkiye ve Uzak Asya gibi emtia ithalatçısı ülkeler ise dış ticaret açığını turizm geliri ve rekabetçi kurla dengelemeye çalışabilir. Doların değer kaybetmesi ABD borsaları için olumlu. 2022’de yüzde 30 değer kaybeden ABD teknoloji hisseleri için 2023 iyi bir yatırım fırsatı sunabilir. Doların değer kaybetmesi, Türkiye dahil tüm gelişmekte olan ülke Eurobond’ları için de iyi haber. 2022’de dolar bazında iki katına çıkan Borsa İstanbul için 2023’te daha temkinli olmayı öneriyoruz. Bu nedenle Borsa İstanbul Endeksi yükseldikçe hisse senedi ağırlığını kademeli azaltmak basiretli bir yaklaşım. TL faiz getirisinin negatif olduğu 2023 ilk yarısına girerken aşağıdaki dağılımla dengeli bir risk-getiri imkanı sağlanabilir. TEFAS’taki değişken fonlar bu dağılıma benzer yatırım sepetlerini hazır sunuyor.