UĞUR CANDAN / SAP TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ

“AKILLI İŞLETMELER ÇAĞI BAŞLADI”

Önümüzdeki 5-10 yıl, çığır açıcı gelişmelere sahne olacak. SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, akıllı işletmeler çağının başladığını söylüyor ve şirketlere önerilerini şöyle açıklıyor:

EN DEĞERLİ SERMAYE “Yazılım teknolojileri, gelecek 10 yılda da dijital dünyanın tam merkezinde yer alacak. Bulut teknolojisi kullanımının önümüzdeki yıllarda aynı hızla artacağını, bunun en önemli tetikleyicisinin de dijital dönüşüm olacağını öngörüyoruz. Son 20 yılda bulut, büyük veri ve mobil teknolojilerin daha fazla kullanılmasıyla müşterilerimiz çok büyük miktarda veri üretiyor. Ancak çoğu, bu verileri etkili bir şekilde kullanamıyor. Günümüzde veri yeni ‘petrol’ yani en değerli sermayeye dönüşüyor.

GELECEĞİN UYGULAMALARI Dijital karmaşanın olduğu bu dönemde, iş dünyasında dijital ekonominin kazananlarının en ayırt edici özelliği ise hızlı olmaları. Günümüzün iş dünyasında kullanılan en iyi uygulamaların yanı sıra artık ‘geleceğin uygulamaları’ önem kazanmaya başlıyor. Akıllı işletmeler daha azla daha çoğunu yapabiliyor ve iş süreçlerinin farklı teknolojilerle otomasyonu sayesinde çalışanlarını da güçlendiriyor. Müşteri beklentilerine proaktif olarak cevap vererek alanında en iyi müşteri deneyimini sunabiliyorlar. Yeni iş modellerine ve gelir akışlarına yatırım yapabiliyorlar. Bu da rekabette onları bir adım öne taşıyor.

ÜÇ ODAK ALANI SAP olarak ana stratejimiz, müşterilerimizin akıllı işletmelere dönüşümünü mümkün kılmak. Akıllı işletmelere giden yolda da 3 temel odak alanımız bulunuyor. Bunlar sırasıyla işletmelerin her noktasında görünürlüğü oluşturacak altyapıyı kurmak, daha odaklı hareket etmesini ve karar vermesini mümkün kılmak ve geleceği şekillendirmek için yeni iş modellerini hayal etmekten vazgeçmemek. İş dünyasında rekabetçi olabilmek için hızı, paylaşım ekonomisi ve tutkuyla birleştirmeniz gerekiyor.”

NE BAŞLATTIM?

BENOIT COQUART / LEGRAND GRUBU DÜNYA CEO’SU

“BÜYÜME BAĞLI NESNELERDEN GELECEK”

Globalde 5,5 milyar Euro’luk bir ciroya sahip olan sanayi devi Legrand, Türkiye pazarında da emin adımlarla büyüyor. Legrand Grup Dünya CEO’su Benoit Coquart ile İstanbul’da buluştuk ve başlattıkları projelerle birlikte hedeflerini konuştuk:

YENİ STANDART “Bağlı cihazlar git gide hayatımızın her alanına giriyor ve alışkanlıklarımızı dönüştürüyor. Önümüzdeki 20 yıl içinde bağlı cihazlar norm haline gelecek. Kişi başına ortalama bağlı cihaz sayısının böylece 2014’te 2 iken 2020’de 4’e yükselmesi bekleniyor. Nesnelerin interneti git gide standart olarak belirlenmiş durumda.

ENERJİDE IOT Elektrikli ve dijital altyapılar açısından kullanıcı beklentileri için en iyi çözümleri bulabilmek için inovasyon yapıyoruz. Bağlı nesneler Legrand için önemli büyüme olanaklarını temsil ediyor. 2016 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 40 büyüyerek satışlarımızın 440 milyon Euro’luk tutarı hem yaşam alanları hem ticari ortamlar için sunduğumuz enerji tasarruf ölçümleri gibi bağlanılabilir cihazlara dayalıydı.

YENİ ÇÖZÜMLER Türkiye elektrik ve dijital altyapı pazarı, 2017 sonu itibarıyla dünyadaki önemli pazarlardan biri konumunda. Pazarda yoğunluklu olarak şalt ve sarf malzemeleri, kesintisiz güç kaynakları, anahtar-priz, kabin ve yapısal kablolama sistemleri, otomasyon sistemleri ve kablo dağıtım sistemlerinin üzerine çalışılıyor. Legrand tarafında yeni nesil yapısal kablolama sistemlerimiz, LCS3 ile LAN ve veri merkezi pazarındaki global yatırımcıların, uygulamacıların ve sistem entegratörlerinin projelerinde daha yüksek performans, verimlilik ve esneklik elde edebileceği çözümleri bir araya getiriyoruz. Komple veri merkezi çözebilme yetkinliği bugün çok az sayıda üreticide mevcut. Bunlardan bir tanesi de Legrand.”

TRENDLER

KORAY KARATAŞ / AKAKÇE GENEL MÜDÜRÜ

TÜKETİCİ ALIŞKANLIKLARINA YENİ ROTA SAVAŞI

Akakçe, pazaryerleri arasında güçlü bir konumda bulunuyor. E-ticaret trafiğinin üçte bire yakını Akakçe üzerinden akıyor. Akakçe Genel Müdürü Koray Karataş’la dijital alışverişteki en önemli trendleri konuştuk. Karataş, şunları anlattı:

DİJİTAL ETKİSİ “İndirim günleri, e-ticaretin gelişmesiyle birlikte online dünyaya taşındı. Bugün e-ticaret sektörü kendi indirim günlerini yaratıyor. Çin’de başlatılan 11.11 bunun güzel bir örneği. Özel indirim günlerine ABD, Avrupa ve Çin’de gösterilen ilgiyi Türkiye’de de görmeye başladık. Tüketiciler artık alışveriş listelerini önceden hazırlıyor ve ihtiyaçlarını bu özel günlerde satın almayı tercih ediyor. Madalyonun diğer yüzünde ise internet trendlerinden etkilenen bir fiziksel dünya görüyoruz. Fiziksel mağazacılıkta da internet çıkışlı indirim günlerine katılma eğilimi başlayacak.

SAVAŞ İLETİŞİMDE İşin temeli, iletişim kanallarında yaşanan dönüşüme dayanıyor. Şu an dünyada bu iletişimi ve iletişim arayüzünü ele geçirmek için pek çok teknoloji devi mücadele halinde. Google’ın sürücüsüz arabası da Amazon’un Alexa dijital asistanı da bu arayüzü çevreleyen rekabetin birer oyuncusu. Nihai amaç ise tüketicinin alışkanlıklarına yeni bir rota çizmek. Henüz bu trendler yaygınlaşmadan önce tüketicinin iletişim kanallarını kontrol altına almak istiyorlar.

HYPERLOCAL İnternet ve e-ticaret ilk etapta sadece teknik insanlara, profesyonellere hitap ediyordu. Ancak günümüzde sadece bir mahalleye hizmet veren bakkal ve iş yerleri bile bu teknolojileri kullanıyor. Bu insanları, elektronik hayatın içine kendi profesyonel hizmetlerini sunacak şekilde dahil edebilecek, ‘hyperlocal’ çalışmayı mümkün kılacak tüm girişimler başarılı olabilir.”

ÖNERİ PANOSU

AMIR KANAAN/KASPERSKY LAB ORTA DOĞU, TÜRKİYE VE AFRİKA GENEL MÜDÜRÜ

“SİBER SUÇLULARA ALAN BIRAKMAYIN”

“Şirketler birçok siber tehditle karşı karşıya kalıyor. Saldırıların sayısında kayda değer bir artışla birlikte saldırganların da çok daha profesyonel ve odaklı hale geldiğini görüyoruz. Bu da günümüzde kolay güvenlik diye bir şeyin kalmadığı anlamına geliyor. Şirketler için en büyük risk, bunu göz ardı etmek ve siber güvenliğe gerekli ilgiyi göstermemek. Şirketler son 15-20 yıldır güvenlik teknolojilerine özel yatırım yapıyor. Modern tehditlerin yapısı, siber güvenlik konusunda sadece anti virüs yazılımı kurmanın yeterli olmadığı, daha kapsamlı bir yaklaşım gerektiriyor. Şirketler mevcut siber tehditleri belirlemeli ve siber suçlulara hiç alan bırakmamalılar. Bu yalnızca bütünsel bir yaklaşımla yapılabilir. BT sistemlerindeki tüm potansiyel tehditleri kapsayan sağlam güvenlik çözümleriyle koruma, tespit, müdahale ve tahmin olanaklarının elde edilmesi, çalışanların eğitilmesi ve güvenlik politikalarının uygulanmasıyla riskler en aza indirilebilir. Ayrıca, şirketlerin tehdit istihbaratı hizmetlerine de yatırım yapmalarını önemle tavsiye ediyoruz.”

YUSUF İBİLİ / B2CDIRECT CEO’SU

“FIRSAT E-İHRACATTA”

“E-ihracat girişimlerinde maliyetler yerini fırsatlara bırakıyor. İyi tasarlanmış bir web sitesiyle markalar, ürün ve hizmetler dijital ortamda çok daha fazla müşteriye ulaşıyor. Burada fiyatlardan, ürün ve verdiğiniz hizmetlerden, ödeme seçeneklerine kadar birçok konuda detaylı anlatım sağlayabilirsiniz. E-ihracat siteniz yurt dışındaki kullanıcılar için hem güven arz edici hem geniş kapsamlı içeriğiyle markanızı temsil edecektir. E-ihracatta farklı ülkelerden çeşitli para birimleriyle satış yapılacağından, değerlerde oluşan değişimler karşısında artış sağlayan para birimleri, satışlarınızda meydana gelen açığı kapatabilir. Kazancınızı sabit tutabileceğiniz gibi üstüne bir de artırabilirsiniz. Markanızın perspektifinin genişlemesi daha çok tüketiciye ulaşma ve daha çok kazanç elde etme şansı demek. Üstelik devlet destekleri ve teşviklerden yararlanma imkanları da var. Strateji ve eylem planında, teşvik ve özendirme çalışmaları bilhassa KOBİ’ler üzerine olacak. E-ihracata verimli başlamak için fizibilite şart. İç pazardaki başarıya göre hareket edin, dışarıda yönünüzü doğru tespit edin. Satış yapacağınız her ülkenin pazarını iyi tanıyın, böylece kalıcı olun. Teslimat sürelerinde gerçekçi olun ki müşteri kaybetmeyin. Müşterinizle aynı dili konuşun, daha çok müşteri kazanın. Lojistik her şeydir. Bunu aklınızdan hiç çıkarmayın. Mutlaka deneyimli bir lojistik iş ortağınız olmalı.”