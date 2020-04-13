Duyuların interneti başlıyor

IŞIL YALÇIN / ERICSSON TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ

“DUYULARIN İNTERNETİ BAŞLIYOR”

Dijitalleşme, dünya telekomünikasyon devi Ericsson’un da ana gündem maddelerinden biri. Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın’la sohbetimizde yepyeni bir kavramı daha dünyaya kazandırdıklarını gördüm. İşte “Duyuların interneti” ve Işıl Yalçın’ın ajandası:

2030’A KADAR BEKLENTİ BÜYÜK “Tüketiciler görme, işitme, tatma, koklama ve dokunma duyularımızla etkileşime girebilen teknolojilerin sunacağı bir dizi faydalı hizmetin 2030’a kadar gerçeğe dönüşmesini bekliyor. ‘Duyuların İnterneti’ teknolojisinin ana itici güçleri arasında üç boyutlu eğlence ve alışverişle beraber iklim krizi ve küresel ısınma etkisini en aza indirme ihtiyacı da yer alıyor.

MANÜPLASYON ENDİŞESİ ‘Duyuların İnterneti’ konusunun bireysel mahremiyet konusuyla ilgili tartışmaları da hararetlendirmesi bekleniyor. Tüketiciler duyularımızın ürün veya hizmet satın alırken manipüle edilebileceğine dair endişe içinde. Bu konuda gerekli önlemlerin alınmasını ve verilerin etik kullanımında garanti verilmesini bekleyecekler.

IOT GARAJI Bu büyük değişimlerin ışığında, endüstrilere ve son kullanıcılara çözümler sağlamak için operatörler ve mobil cihaz üreticileriyle iş birliği içindeyiz. 5G’nin de yavaş yavaş hayatımıza girmesiyle önemli atılımlar gerçekleştirdik. İzmir’de kurduğumuz Nesnelerin İnterneti Garajı’nda beyin dalgalarıyla iş kazalarını önleyen cihazlardan, rüzgar türbinlerinin verimli çalışmasını sağlayan sistemlere, orman yangını riskini önceden otomatik olarak bildiren kuş kafeslerine kadar farklı prototip ve uygulamaları ekosisteme kazandırdık.”

NE BAŞLATTIM?

NEVZAT ATAKLI, TRIO MOBİL CEO’SU

“ŞİRKETLERİN DİJİTAL RÖNTGENİNİ ÇEKTİK”

Trio Mobil, IoT teknolojileriyle üretim, perakende ve akıllı şehir alanlarına yönelik çözümler sunuyor. Trio Mobil CEO’su Nevzat Ataklı, işletmeleri daha verimli, daha kârlı hale getirmek, ek olarak da iş güvenliği ve kalite standartlarını artırmak için 2 bin 500 tesisi incelediklerini ve dijital röntgenlerini çektiklerini söylüyor. Ataklı, şöyle devam ediyor:

KOBİ’LER İKİ KUTUPTA “Büyük sanayi şirketlerinin tamamına yakınının dijitalleşme yol haritası var. KOBİ’lerse 2 farklı kutupta. Bir tarafta yeniliğe açık ve dijitalleşmenin getireceği avantajları öngörenler diğer tarafta dijitalleşmenin ve yıkıcı teknolojilerin getirdiği değişim ve fırsatları fark edemeyenler. Üretimde istihdamın yüzde 70’ini sağlayan KOBİ’lerin dijital dönüşümü Türkiye’nin rekabetçiliği açısından oldukça kritik.

VERİMLİLİĞİ YÜZDE 80’E TAŞIYACAĞIZ Endüstri 4.0 ve IoT çözümlerimize yatırım yapan KOBİ segmentindeki birçok müşterimiz dijitalleşmede geldikleri noktayla tedarikçisi olduğu global şirketlerden uzun süreli kontratlar alarak iş hacimlerini artırdı. Dolayısıyla verimlilik ve tasarruf kadar şirket imajı ve pazarlama açısından da dijitalleşme şart. Trio Mobil IoT çözüm ailesini de işletmelerin bu ihtiyaçlar trendine paralel geliştirdik. Ülkemizde sanayi ve üretimde verimlilik oranı yaklaşık yüzde 50. Hedefimiz bu oranı yüzde 80’lere taşımak.

TRENDLER

MÜGE YALÇIN / MY EXECUTIVE KURUCU ORTAĞI

“YAPAY ZEKA, YÖNETİM KURULUNA GİRMELİ”

VITAL ÖRNEĞİ Yuval Noah Harari’nin Homo Deus adlı kitabını okuyanlar hatırlayacaktır. Harari, rejeneratif tıpta uzmanlaşan Hong Kong merkezli girişim şirketi Deep Knowledge Ventures’ın yönetim kurulu üyelerinden VITAL’in bir yapay zeka olduğunu yazmıştı. VITAL, 2014’ün Mayıs ayında, kurulda yerini aldı ve umut vaat eden şirketlerin finansal durumlarını, klinik çalışmaları ve fikri mülkiyet haklarını gösteren verileri inceleyerek yatırım önerilerinde bulunmaya başladı. My Executive Kurucu Ortağı Müge Yalçın da şirketlerde dijital dönüşüm liderinin yönetim kurulunda olması gerektiğini düşünüyor ve “Üstelik yapay zekaysa artık her şirketin yönetim kurulunda yer almalı” diyor. Yalçın şöyle devam ediyor:

VAROLUŞ SAVAŞI “VITAL, kurulun diğer üyeleri gibi yatırım kararlarında oy hakkına sahip. Yönetim kuruluna girmiş yapay zeka VITAL örneği, dijital dönüşümün liderinin de bu masada yer alması gerekliliğini açıkça ortaya koyuyor. Bugün dijital dönüşüm, insanlığın sosyal ve ekonomik açıdan yarattığı değerin katlanarak artmasını sağlıyor. Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) raporlarına baktığımızda bu artışın yılda yaklaşık 10 trilyon dolara denk geldiğini görüyoruz. Üstelik bu durum, sadece büyüyen bir pastadan pay alma yarışı değil bir varoluş savaşı.

NEDEN ÖNEMLİ Araştırmalar, dijital dönüşüme uyum sağlayan şirketlerin rakiplerine göre yüzde 26 oranında daha fazla kâr elde ettiklerini ve kaynakları sabit kalsa bile, gelirlerini sektör ortalamalarının yüzde 9 üzerinde büyüttüğünü ortaya koyuyor. Yönetim kurulu masasında yer alan bir dijital dönüşüm lideri, sadece bugünü yönetmenin ötesinde, gelecek 10 yılların dönüşümünü de planlıyor.

ÖNERİ PANOSU

ALİ OSMAN ÖZDİLEK / ÖZDİLEK HUKUK VE JURCOM YKB

“KVKK VE GDPR UYUM SÜRECİNDE DİKKATLİ OLUN”

“Her şeyden önce KVKK uyum süreci bir doküman hazırlama süreci değil. Nasıl ki yüksekte çalışan işçiye en mükemmel dokümanları imzalatsanız bile gerekli emniyet araçlarını vermemişseniz yüksekten düşüp ölme ihtimalini azaltamazsınız aynı şekilde birtakım dokümanlarla da mahremiyetle ilgili hukuki düzenlemenin gereğini yerine getiremez ve kişisel verileri ihlal edersiniz. Dolayısıyla bu süreç kendine özgü, hukukun ve tekniğin iç içe geçtiği ve bütünleşik bir yapıda yürütülmeli. Bunu tek elden alabilmek en önemli unsur. Birbirini anlayamayan teknik ve hukuki ekiplerin bir araya gelerek yapmaya çalıştıkları projeler eninde sonunda başarısızlığa mahkum. Bu nedenle bu hizmeti sunan şirketlerin bu konuda ehil olup olmadıklarını, teknik ve hukuki konuları harmanlayarak tek elden sunup sunamadıklarını sorgulayın. Yazılım ve sistem altyapısı desteği verip vermediklerini ve en önemlisi de dünyada bu işin standartları olan IS 27701, ISO 29134, bilgi güvenliği açısından ise ISO 27001 standartlarına ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun düzenleme, karar ve rehberlerine uyup uymadıklarını araştırmanızı öneriyorum.”

DR. CÜNEYT EVİRGEN

SABANCI ÜNİVERSİTESİ YÖNETİCİ GELİŞTİRME BİRİMİ (EDU) DİREKTÖRÜ

“LİDERLİK BECERİLERİ DÖNÜŞÜME UYGUN GELİŞTİRİLMELİ”

“Liderler şirketlerinin dijital dönüşümüne liderlik etmek ve sonuca ulaşmasını sağlamakla yükümlü. Dijital dönüşümse teknolojik araçlara değil, vizyon, kültür, strateji, yapı, beceriler ve müşteriyi anlamak üzerine odaklanmalı. Liderlerin öncülük edeceği bu yolculukta bir dijital dönüşüm çerçevesi içinde bütünsel biçimde hareket edilmeli. Süreç içinde çalışanların ve iş yapış biçimlerinin dönüştürülmesi hedeflenmeli. Bu sürecin başarısı içinse dijital liderlerin vizyoner, meraklı, işbirlikçi, deneysel, yaratıcı ve yıkıcı bakış açısına sahip olarak örnek olması ve ekiplerini cesaretlendirmesi çok önemli. Özellikle iş dünyasından profesyonel yüksek lisans ve özel yönetici gelişim ve liderlik programlarına talep artmış durumda. Şirketlerin de rekabetçi kalabilmeleri için lider ve yönetici takımının söz konusu alanlardaki programlara katılarak kendilerini yenilemelerini ve dijital çağda ihtiyaç duyulan liderlik yetkinliklerini geliştirmelerini öneriyorum.”