ENES ÇİZMECİ / HAYAT KİMYA TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ

“MERSİN’DE AKILLI FABRİKA KURDUK”

Hayat Kimya, endüstri 4.0 özelinde çalışan bir komite liderliğinde geleceğin akıllı üretim ve yönetim süreçlerine yönelik çalışmalar yapıyor. Hayat Kimya Türkiye Genel Müdürü Enes Çizmeci, dijital üretimde aldıkları yolu ve yeni planlarını şöyle anlatıyor:

ÜÇ KRİTİK YATIRIM “Beş yıl önce Kocaeli’ndeki üretim kampüsümüzde 800 milyon TL yatırımla 3 farklı tesis devreye aldık. Hayat markaları aynı kampüste üretiliyor, ambalajlanıyor, depolanıp Türkiye’nin her yerine sevk ediliyor. Bu sayede üretimde ve lojistikte, hızımızı da rekabet gücümüzü de artırarak büyümeye devam ediyoruz. VERİMLİLİK ARTTI Kojenerasyon teknolojisiyle doğalgaz, elektriğe, ısıya ve buhara dönüştürülerek üretim süreçlerinde kullanılıyor. Bu, sektörde bilinen ama verimlilik seviyeleri yüzde 25-30’larda kaldığı için az tercih edilen bir teknoloji. Biz bu teknolojiyi kendi sistemlerimize uyarlayıp verimlilik seviyelerini yüzde 88’lere çıkarmayı başardık. Böylece akıllı fabrikalarımızın ihtiyaç duyduğu tüm enerjiyi karşılıyoruz.

1,2 MİLYAR VERİ Türkiye’de yenilikçiliğe ve Endüstri 4.0’a yaptığımız yatırımlar sayesinde, temizlik kağıtları sektöründe dünya çapında ses getirecek bir projeye imza atacağız. Temizlik kağıdı üreten dev makinelerde, alt veya üst limitler aşılırsa makine otomatik durur ve yaklaşık 40-45 dakikalık zaman ve üretim kaybına sebep olur. Kağıt üretiminde elde ettiğimiz 1,2 milyar veride, yaklaşık 964 farklı parametrenin değişimlerini analiz ediyoruz. Üzerinde çalıştığımız yapay zeka projesi tamamlandığında, makineler alt ve üst limitler içinde çalışırken bile yaşanan anomaliler tespit edilebilecek.

YENİ TESİS Mersin’de 450 milyon TL yatırımla kuracağımız kağıt üretim tesisimiz, Endüstri 4.0 teknolojilerimiz sayesinde dünyadaki 5 farklı ülkedeki tesislerimizle uzaktan konuşarak verimli üretim gerçekleştirecek. Bu akıllı fabrikamız geleceğin akıllı üretim ve yönetim süreçlerine sahip olacak.”

NE BAŞLATTIM?

HAKAN AYDOĞDU / TEZMAKSAN GENEL MÜDÜRÜ

“FABRİKALARI AKILLANDIRIYORUZ”

Makine sektörünün önde gelen şirketlerinden Tezmaksan, Endüstri 4.0 odağında sanayicilere sunduğu ürünleri Cubebox ve Kapasitematik’in yanı sıra farklı sektörlerde çeşitli robotlu otomasyon projeleri hayata geçiriyor. Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, Sivas’ta hayata geçirdikleri projeyi şöyle anlatıyor:

KONUŞAN 11 ROBOT “Geliştirdiğimiz I/O link bağlantı modeliyle 11 robotun ve yaklaşık 34 makinenin bir noktadan birbirleriyle sanal olarak haberleşmesine olanak tanıyoruz. Akıllı fabrika uygulamamızı son olarak Sivas’a taşıdık. İş yapış şekillerinin değiştiği günümüzde akıllı fabrikalar sektörlerin bir numaralı gündem maddesini oluşturuyor. Endüstri 4.0 odağında üretim parkurlarını yenileyen şirketlerde bir adım öne geçiyor.

CİDDİ ÇABA VAR Türkiye’deki şirketler, iş süreçlerini modernize etme noktasında ciddi bir çaba içinde. Bu durum gelecek için son derece umut verici. Son olarak Sivas’ta bu çalışmayı gerçekleştirdik. Robotlu otomasyon konusunda her türlü talebi, markanın ihtiyacına uygun şekilde Ar-Ge departmanıyla birlikte projelendirdik.

SANAL HABERLEŞİYORLAR Sivas’ta kam mili üreten ve dünyada 80 ülkeye ihracat yapan ESTAŞ fabrikasını akıllı fabrika haline getirdik. Burada makine ve robot kurulumlarının yanı sıra geliştirdiğimiz projeyle 11 robot ve 34 makinenin bir noktadan birbirleriyle sanal olarak haberleşmesini sağladık. İhtiyaca özel robotlu otomasyon çözümlerini, hangi prosesi nasıl yaparsak çok daha hızlı ve verimli bir tablo oluşturabiliriz diye bakarak hazırlıyor ve hayata geçiriyoruz.”

TRENDLER

VOLKAN ERTÜRK, PICUS CTO VE KURUCU ORTAK

“ATAK SİMÜLASYONUYLA KAYIPSIZ DÖNÜŞÜM”

Yapılan araştırmalara göre siber saldırıyla karşı karşıya kalan birçok küçük ve orta ölçekli işletme, bir süre sonra kapanma riskiyle karşı karşıya kalıyor. Siber saldırıların neden olduğu mali kayıplardan söz etmeye bile gerek yok. Picus CTO’su ve Kurucu Ortağı Volkan Ertürk, “Güvenliği, saldırganların yöntemleriyle sağlıyoruz” diyor ve şöyle anlatıyor:

ÇOK FAZLA GÜVENLİK AÇIĞI VAR “Şirketlerin sorunları, sürekli yeni teknoloji satın almalarına rağmen bir türlü çözülemiyordu. Dünyanın en önemli atak simülasyon yazılımlarından birini çıkardık. Bir bankada sisteme hemen hemen her saatte yeni bir özellik eklenir, ana yazılımlara yeni modüller yazılır. Amazon gibi büyük perakende servislerinde ise bu saniyeliktir. Yani her saniyede sisteme yeni bir özellik eklenir. Bu kadar yoğun değişimin olduğu bir ortamda güvenlik ürünlerinin bu değişimin oluşturabileceği güvenlik açıklıklarını engellemesini sağlamak zor bir süreç.

“SALDIRGAN GİBİ DAVRANIYORUZ” Aslında bir saldırgan kurumsal sistemlere ne yapıyorsa Picus da aynısını yapıyor. Saldırganların kullandığı birçok teknik var. Biz bu tekniklerin tamamını otomatik hale getiren bir yazılım ürettik. Picus, kurum güvenlik ürünlerinin ne kadar etkin çalıştığını otomatik olarak analiz eden, kurumların etkilenebileceği tehditleri belirleyip bu tehditlere ne ölçüde hazır olduğunu, hazırlık seviyesini artırmak için yapmaları gerekenleri otomatik olarak raporlayan bir yazılım. Bu sayede kurumlar bir güvenlik saldırısıyla karşı karşıya kaldıklarında olaylardan ders çıkarmak yerine, proaktif olarak gerekli önlemleri belirleyip hayata geçirebiliyorlar. Picus, bu hız ve etkinliği, kurum siber güvenlik yöneticilerine getiriyor. Üstelik bunları canlı sistemler üzerinden gerçekleştiriyor.”

ÖNERİ PANOSU

EMRAH USLU / KROMBERA GENEL MÜDÜRÜ

“GELECEĞİN TÜKETİCİSİ ESPORDA”

“Markalar için espor dünyası yeni bir keşif sayılabilir, oyunun kuralları oyuncular tarafından belirleniyor. Yani sponsor markalar oyuncuların kurallarına göre pazarlama stratejilerini belirliyor. 14-25 yaş arasındaki oyuncular, artık televizyon izlemiyor. Belki de köklü spor kulüplerimiz varoluşlarını sürdürebilmek için bu alana ciddi yatırımlar yapmak zorunda kalacak. Oyun oynamak yalnızca masa başına geçerek yapılan bir aktivite olmaktan çıkıp hayatımızın her anında yanımızda olan bir eğlence aktivitesine dönüştü. Tüm markaların dikkatini çekmeyi başaran bu yeni dijital eğlence anlayışı, günümüz pazarlama dünyasının yeniden şekillenmesine ve herkesin oyun dünyasında kendini uygun şekilde konumlandırmasının da yolunu açmış oldu. Tabii burada bir konuyu unutmamak gerekiyor. Oyuncuları bir markaya, etkinliğe ya da turnuvaya çekebilmek için önemli bir şart var: Oyuncuların dünyasını bilmek ve anlamak. Doğru adımları atan markaların, oyuncuların kalbini kazanmamaları için hiçbir sebep yok. Bu kitlenin ileride karar verici bireyler olarak karşımıza çıkacağını unutmayalım. Kendi arabalarını, bankalarını, kullanacakları kredi kartlarını ya da uçacakları hava yolu şirketlerini seçme özgürlüklerine kavuşacaklar. Espora yatırım yapan markaların da hedef kitlenin seçim süreçlerinde akıllara gelen ilk marka olacakları kesin.”

CAN YILDIZLI VE ÖZGE ÇAKIR FİDAN/TING İSTANBUL KURUCU ORTAKLARI

2020 İÇİN İKİ DİJİTAL TAVSİYE

“Şirketlerin ‘dijital düşünme’ konusu verimlilik, marka değeri, müşteri deneyimi, gelir maksimizasyonu gibi farklı konularda şekillenebiliyor. 2020 için ön plana çıkan, insanı merkeze almış gelişmelerin faydasını göreceğinize inanıyoruz. Birincisi metamorfik tasarımlar. Başkalaşıma uğramış anlamına gelen metamorfik, kapsayıcı tasarımlar veya davranışa göre uyum sağlayan tasarımlar olarak da ifade edilebiliyor. Bu trend yıllar içinde teknolojinin de yardımıyla evrimleşiyor. Ürün ve hizmet tasarımları, online’dan veri tabanlı kişiselleştirmelere, oradan da ses ve yüz tanıma gibi teknolojilerle insanların ihtiyaçlarına göre uyumlanıyor. 2020’yle birlikte kullanıcılar artık kendi ihtiyaç değişimlerine paralel onlarla birlikte değişecek hizmetler arayacaklar. İnsanlar için gerçek kusursuz tasarım aslında onların sürekli değişimine ayak uydurabilen ürünler ve hizmetler. Bir diğer dikkate alınması gereken gelişme sosyal medyanın kullanımı arttıkça şirketlerin tüketicilerle aralarındaki bariyerlerin kalkması. Markalar artık insanlarla daha samimi konuşan iletişimleri tercih ediyorlar. 2020 ile birlikte dünyanın her yerinden markalar ürünlerinin sosyal medyadan satışını daha işlevsel ve eğlenceli yapmanın yollarını bulmak için rekabet içinde olacak.”