Soru: Kısa vadeli kâr endişeleri yüzünden önce insan ve iş ahlakını benimsemekte tereddüt edenler için ne gibi tavsiyelerde bulunabilirsiniz? Laurie McGee

CEVAP: İş hayatında başarının sırrı insan, insan ve yine insandır. Söylemeye bile gerek yok ki şayet çalışanlarınıza ve müşterilerinize iyi bakarsanız bundan bilançodaki kâr rakamlarınız da kazançlı çıkar. Sağlıklı ve mutlu bir işgücü motive olmuş bir işgücüdür. Net bir hedefi olan motive olmuş bir işgücü sadece üstüne düşen işleri yapmakla kalmaz ama aynı zamanda sürekli inovasyon da yapar ve mümkün olanın sınırlarını zorlar. İnsanlar birer kaynak değildir; onlar değişim yaratıcılarıdır ve bu yüzden onların en üst performanslarına çıkmalarına yardımcı olmanın doğal olarak kâr rakamı üzerinde pozitif bir etkisi olur. Çalışanlarınıza birer yetişkin muamelesi yapıldığında onların şirketinizi kârlı çıkaracak şekilde olgun kararlar aldıklarını görürsünüz. Biz 1970’ten bu yana faaliyette olan Virgin’de bunu kendi deneyimimizden biliyoruz. İnsanlarımızı daima hem özgürce hem yaratıcı bir şekilde düşünmek ve eyleme geçmek konusunda cesaretlendirdik. En önemlisi onları kendileri olmaya, kişiliklerini ortaya koymaya teşvik etmemiz. Çalışanlarının özverisiyle şahlanan Virgin, Londra’dan Avustralya’ya, Dubai’den Güney Afrika’ya kadar yerkürenin dört bir yanındaki bölgelere doğru genişlemeyi başardı. Şirket liderlerinin çoğuna şaşırtıcı gelebilir, ancak Virgin önceliği müşterilerine vermez. Bizim ilk önceliğimiz çalışanlarımız, ikincisi müşterilerimiz ve üçüncüsü de hissedarlarımız. Bu formül çok basit: Mutlu çalışan eşittir mutlu müşteri ve mutlu müşteri de eşittir mutlu hissedar. Ve tüm bunlar da mutlu bir kurucu demek. Kendi çalışanlarının sağlığına ve iyiliğine odaklanmayan şirketler kötü hizmet yüzünden müşterilerini kaybetme riskine girer. Tek bir mutsuz çalışan bile çok sayıda tüketici gözünde marka deneyimini mahvedebilir. Eğer çalışanlarınıza yatırım yapmak için daha fazla nedeniniz varsa o zaman size Virgin Unite tarafından desteklenen ve uluslararası şirket liderlerini insanlar ve gezegen için iş yapmanın daha iyi yollarını bulmak için bir araya getiren kâr amacı gütmeyen bir girişim olan B Takımı’nın “İş’te Yüzde 100 İnsan” programını öneririm. Bu kampanyanın hedefinde insanlara birer kaynak olarak değil birer insanoğlu gibi bakmaya başlayan “İş’te %100 İnsan” yaklaşımını benimsemiş şirketler yaratmak yatıyor. Bunu başarabilmek için biz inovasyoncu ve insan-merkezli insani uygulamaları destekleme tutkumuzu paylaşan 150’den fazla küresel şirketten oluşan bir topluluk kurduk. Bizim Londra’daki merkez ofisimiz olan Virgin Management, yüzde 100 insan işyerinin muhteşem bir örneği. Buradaki ekibimiz hiçbir kıyafet zorunluluğu olmayan ve esnek çalışma saatleriyle sınırsız tatil imkanları gibi inovasyoncu politikaların uygulandığı rahat ama heyecan verici bir atmosferin keyfini sürüyor. Bizim 2014’te başlattığımız sınırsız izin hakkı politikamız iş dünyasında çok konuşulmuştu. Farklı fikirler vardı. Bazı insanlar bu politikaya şiddetle karşı çıkarken diğerleri onun nasıl hayata geçirilebileceğini bir türlü anlayamıyordu. Bizim onca parlak insanı cezbetmemizin nedenlerinden biri de işte bu, şirketiniz açık ve esnek olduğunda en üst seviyede yetenekleri kapmanız da daha kolay oluyor. İnsanları geleneksel yollardan davranmaya zorlamak kesinlikle geri tepecektir. Esnek iş düzenlemelerine erişim Virgin çalışanlarını ev ve iş hayatları arasında daha iyi bir denge tutturmaya teşvik ediyor ve sonuçta onlar çok daha mutlu ve üretken oluyor. Esnek çalışma her endüstri, her kurum veya her insan için doğru seçenek olmayabilir, ancak biz bu politika sayesinde çok iyi işler çıkarıyoruz. İnsanlara kendi kararlarını kendilerinin vermesi konusunda güvendiğinizde onlar da bunun karşılığında sizi ödüllendirir. Laurie, sadece kârı ve kârlılığı artırmaya odaklanmak önünde duran en iyi seçenek değil. Çalışanlarına sadece kâr-zarar üzerinden odaklanmayan organizasyonlar birden fazla yoldan kârlı çalışabilir. Sonuç ise kısa vadede olmaz, kalıcı olur. Bizim Virgin’i bir marka haline ve bugün olduğu duruma getirmemiz 50 yıl aldı. Gelecek yarım yüzyılda da nerede olacağımızı görmeyi çok isterim. Ancak nerede olursak olalım ben insana öncelik vermeye devam ettiğimiz müddetçe daha da büyüyeceğimize inanıyorum.

Soru: Ben bölgenin ilk beş yıldızlı butik otelini açmaya çalıştığım Transilvanya’dan yazıyorum. Tüm tasarruflarımı bu projeye yatırdım ve neredeyse tamamlanmak üzere. Ancak elimde onu bitirmeye yetecek kadar fon yok. Dört misafir odasından üçü hizmet vermeye hazırken açmak mı akıllıca olur yoksa öncelikle bekleyip her şeyiyle tam olarak mı açmalıyım? Zsolt Székely, Romanya

CEVAP: Çoğu girişimcinin kendi işini kurarken karşılaştığı türden bir sorun yaşıyorsunuz. Bu konuda size verebileceğim en önemli tavsiye: İyi bir ilk etki yaratmak için işinizi asla ikinci bir şansa bırakmayın. Burada butik otelinizi açmadan önce tamamen bitmesini beklemenizi ima ediyorum. Sizin öncelikle marka kimliğinizi oturtmanız ve misafir deneyiminin detayları üzerinde çalışmanız gerekiyor. Erken açmanın kısa vadeli getirisi uzun vadede büyük bir risk almaya değmez. Oteliniz açıldığında misafirlerinizin dikkatini çekebilecek herhangi önemli bir eksiklik olması durumunda bu mesele hızla ağızdan ağıza yayılacaktır. İlk rezervasyonlarınızın çoğu otelinizin itibarına bağlı ve onu aceleyle açar ve misafirlerinize hoş olmayan deneyimler yaşatırsanız her şeyi tekrar düzeltmekte çok zorlanırsınız. Elbette bu oturup durmanız anlamına gelmiyor. Kapılarınızı açmadan önce markanız hakkındaki farkındalığı artırmak için pek çok şey yapabilirsiniz. Mesela Virgin Hotels’e bir bakın. Biz ilk mekanımızı bir şehir markası olan Old DearBorn Bank Binası’nı sıkı bir yenilemeden sonra 2015 Ocak’ta Şikago’da açmıştık. Her şeyin eksiksiz ve düzgün olmasını istediğimizden bu projeyi hiç aceleye getirmemiştik ve doğrusunu söylemek gerekirse bu otelin çatı katı salonu gibi bazı konforlu bölümleri o yılın sonuna kadar açılmadı. Ancak biz, bu arada kamuoyunu otelimiz ve onu nelerin farklı kıldığı konusunda heyecanlandırmayı ve odaklanmayı da ihmal etmemiştik. Bu gayeyle misafirlerimize ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunarken ve halen Wi-Fi için misafirlerinden para isteyen ve bizden hiç hoşlanmayan rakiplerimize zarar ettirirken çok eğlenmiştik. Ayrıca otelimizde olabilecek başka özellikler hakkında akıllarına ne gelirse söylemeleri için müstakbel müşterileri davet ettiğimiz Virgin Rumors adında bir yarışma da düzenlemiştik. Her zaman olduğu gibi biz yalanabilir duvar kağıtlarından ışınlanmaya kadar her şeye dair birtakım hoş ama acayip öneriler almıştık. Ancak kazanan öneri çok daha gerçekçiydi: Bir çift, bize misafirlerimize uyumaları için yataklarındayken masal okumamızı önermişti. Böylece Şikago’daki açılışı yaptığımızın hafta sonunda bunu hayata geçirdik. Yarışmanın kazananlarına en sevdikleri kitap olan Maurice Sendak’ın “İşlerin Çığrından Çıktığı Yer” adlı eserini okudum ve hatta onları yataklarında uyutmayı bile başardım. Misafirlerimiz ilk günden itibaren müşteriyi her şeyin üstünde tutan bir oteli nasıl yarattığımız hakkında bizden hep övgüyle bahsediyor. 2016’da ABD’de Conde Nast okuyucuları tarafından en iyi otel seçildik. Açılmadan önce her gün seyahat edenlerin yüzleştikleri sorunları çözmek ve çözmeye çalışmak için rakiplerimizin neler yaptıklarına bir baktık. Ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunmanın yanı sıra bizim Şikago’daki otelimiz otele erken giriş ve geç çıkıştan kaynaklanan para cezalarını da kaldırdı ve minibarda bulunan yiyecek-içeceklerin makul bir fiyattan satılmasını sağladı. Ben bu otelde daha önce bir dalış seyahati esnasında halıları duvar diplerinde büzüşmüş kir pas içindeyken kalmıştım. Ancak o zaman bile bu otelin yenilenmesi halinde ne kadar etkileyici olabileceğini net bir şekilde görmüş ve çalışanlarımızın gözlerini şevkle bu projeye dikmesini sağlayacak tutku dolu notlar almıştım. Otelinizin bölgedeki tek beş yıldızlı butik otel olması muhteşem bir şey. Ancak onu dünyaya açmadan önce vizyonunuzu tam olarak belirlemiş olmanız gerekir. Ve işte o zaman otelinizin fazladan para ödemeye değer bir yer olduğunu ispatlamak için her şeyi yaparak bu vizyonu daha geliştirmeye devam etmelisiniz. Yanınıza iyi bir ekip alarak bunu gerçekleştirebilirsiniz. Zsolt, otelinde kat ettiğin muazzam ilerlemeyle müthiş gurur duymalısın, ancak onu dünyaya gururla göstermeden önce tam anlamıyla bitirmen gerekir. Ve unutma ki bu senin iş yaşamında daha bir başlangıç.