Genç girişimcilerin başarıyı yakalamak için deneyebilecekleri birbirinden farklı stratejiler vardır. Aşağıda benim iş hayatında 50 yıl boyunca aldığım en önemli derslerden bazılarını sıralıyorum:

1 YAŞINIZ YÜZÜNDEN UTANGAÇ OLMAYIN Gençliğinizin sizin ortaya çıkıp bir şirket kurmanıza engel olmasına asla izin vermeyin. Genç bir insan olarak eşsiz ve çok değerli becerilere sahip olduğunuzu unutmayın. Örneğin dünyaya yepyeni bir gözden bakabilir ve neyin işe yarayacağını içgüdüsel olarak bilebilirsiniz. Bir ergen olarak Öğrenci dergisini çıkarmaya başladığımda bu gibi becerilerin çok faydasını görmüştüm.

2 SEVDİĞİNİZ İŞİ YAPIN Bir girişimci olarak asla tipik sabah 9 akşam 5 mesainiz olamaz. Zaten hayatınızın büyük bir kısmı işte geçeceğinden gerçekten tutkulu olduğunuz bir şeyleri seçmenizin önemini ne kadar çok vurgulasam az gelir. Eğer yapacağınız işe aşık değilseniz dağları yerinden oynatsanız yine de o iş tutmaz.

3 HEMEN ETRAFINIZDAKİLERE ODAKLANIN Etrafınıza odaklanmak para kazanabileceğiniz pazardaki boşlukları bulmanın en iyi yoludur. Siz ve arkadaşlarınız kullandığınız hangi servislerde ilerleme kaydedebilirsiniz? Mahallenizi veya şehrinizi kalkındıracak yeni bir iş alanı var mı? Kendinizi yerel anlamda sağlam bir zemine oturttuktan sonra daha büyük pazarlara yelken açabilirsiniz. Virgin Records’ın Londra’nın Oxford Street’inde tek dükkanla işe başladığını unutmayın.

4 TEHDİTLERİ VE FIRSATLARI GÖRÜN Bir zorluktan galip çıkmak sizin azminizi kırbaçlar ve sizi inovasyon yapmaya zorlar ve ayrıca bu süreçte kendinizi ve hatta dünyayı bile değiştirebilirsiniz. Eğer yetersiz kalırsanız sakın başarısızlığınızı bir çıkmaz olarak görmeyin, aksine onu yeni ve çok daha parlak bir şeyleri deneme fırsatı olarak değerlendirin.

5 İSTEMEZÜKÇÜLERİ GÖRMEZDEN GELİN Bir girişimci olarak yola çıktığımda bana başarılı olamayacağımı söyleyen sayısız insan vardı ve ben bugün onları dinlemediğim için çok mutluyum. Ancak olumsuzlukların sizi yolunuzdan çevirmesine izin vermemek çok önemli olsa da iyi bir tavsiyeyi kulak ardı etmemek de önemlidir. Konuşabileceğiniz en iyi insanlar kendi alanınızda uzun bir mazisi olanlar veya ailenizdir.

6 KENDİ DEĞERLERİNİZE GÜVENİN İşinizi şekillendirmekte kendi değerlerinizin farkında olmak size yardımcı olabilir. Virgin’in sloganı, “iş dünyasını iyi bir şeyler için değiştirmek”ti ve yeni fırsatlar peşinde koşarken bize daima bu slogan rehberlik etti. Virgin Atlantic’ten Virgin Money’e kadar ekibimiz daima kurulu düzeni bozma ve müşterilerin yaşamlarını iyileştirme gibi çok özgün hayallerle yeni şirketler kurdu.

7 GÜÇLÜ YANLARINIZI ÖN PLANA ÇIKARIN Enerjinizi şirketin kendi becerilerinize en uygun alanlarına odaklayın. Öğrenci dergisi çıkarmaya başladığımda kendimi şirketin her alanında denemiştim. Aklınıza gelebilecek hangi iş varsa hepsini yapmıştım; yazıları ben yazıyordum, reklam, pazarlama ve muhasebeyi de ben yapıyordum. Ancak kısa bir süre sonra rakamlarla ilgili bazı roller için hiç de uygun olmadığımı anladım.

8 BÜYÜK DÜŞÜNÜN Ne yapıyor olursanız olun büyümeye bakın. İlk plak mağazamız başarılı olduktan sonra daha fazla mağaza açmanın yollarını aramaya başlamıştık.

9 HEDEFLER BELİRLEYİN İlk telaşlı yılınızda şirketinizi oturtmak için çabalarken sadece başınızı suyun üstünde tutmaya çalışmanız yeterlidir. Ancak zaman geçtikçe kendinize yeni hedefler belirlemeniz gerekir. Her gün, ardından her hafta ve sonrasında her yıl için ufak tefek hedefler belirleyin. Onları bir kağıda yazın ve gerçekleştirdikçe de işaretleyin. Bunu yapmanın ne kadar tatmin edici olduğunu gördüğünüzde çok şaşıracaksınız.

10 AYRINTILI NOTLAR ALIN Yaptığınız her sohbet ve toplantı hakkında ayrıntılı notlar alın. Ben dizüstü bilgisayarımı gittiğim her yere yanımda götürürüm ve usta bir not alıcı ve liste yapıcısıyımdır. Kafamdakileri kağıda dökerek hem daha üretken ve daha odaklı oluyorum hem de işleri erteleme hatasına düşmüyorum. Tracey, işletme bölümünde okuyan öğrencilerine vereceğim tavsiye çok basit: Fırsatları her iki elinizle de yakalayın ve onları değerlendirin.

İŞLERİ BASİTLEŞTİRİN VE SÜREKLİ İLERLEYİN

İş planları çok faydalı olabilir. Ancak onların sizi yavaşlatmaması gerekir. Ben ilk işime doğrudan balıklama dalmıştım. Dürüst olmak gerekirse koskoca bir plan yapmak bana çok sıkıcı geliyordu. Çok sayıda girişimci de bundan pek hoşlanmaz. Ancak sonrasında iş planlarının oldukça değerli olduğunu öğrendim. Eğer kendinize yatırımcı veya kredi arıyorsanız onlar işin olmazsa olmazıdır. Kendi fikrinizin zaman, para ve çaba harcamaya değer olduğunu ispatlamak istiyorsanız o zaman bir iş planınızın olması şart. Virgin StartUp’ın iş planı şablonuna bir göz atalım. Biz insanların neden onlardan uzak durduklarına baktık (çoğu sıkıcı ve göz korkutucu olabiliyor) ve çok daha pratik bir şeyler yaratmaya çalıştık. Burada tek yapmanız gereken şablonu takip etmek ve bazı sorulara cevap vermekten ibaret ve sonunda elinizde bir iş planı oluyor.

KISA VE ÖZ İŞ PLANI HAZIRLAYIN: Planınızın en önemli bölümü yönetim özetidir. Burası sizin ürününüzün veya hizmetinizin ne olduğunun ve onu kimlerin satın alacağının kısa ve öz olarak belirtildiği değerlendirme bölümüdür. Unutmayın ki şayet bu değerlendirme bir zarfın arkasına sığamıyorsa çok uzun olmuş demektir. Basitleştirin, basitleştirin, basitleştirin. Benim iş planlarına karşı yaklaşımımda disleksi hastalığım çok önemli rol oynadı. Virgin’deki tüm iletişimlerimizin kısa ve öz olmasını istemiştim. Şirketinizin aslında ne olduğunu birkaç cümle ile izah edebiliyor olmanız gerekir. Eğer bunu yapamıyorsanız belki de siz şirketinizin özünde ne yattığını aslında bilmiyorsunuzdur.

GELECEK VİZYONU VE ESNEKLİĞE SAHİP OLMALI: Şirketinizin ne olduğunu bildikten ve başkalarına bunu kolaylıkla anlatabildikten sonra zorlayıcı kararları kendinize çok daha güvenerek alabilir hale gelirsiniz. İyi bir iş planının ileriye doğru kat edilecek net bir yolu çizmesinin yanı sıra sizin gerektikçe gidişatla ilgili düzeltmeler yapmanıza izin vermesi de gerekir.

BAŞARILI UYGULAMA İÇİN FARKLI YETENEKLERE İHTİYAÇ VAR: Virgin Active’in eş-kurucularından Frank Reed ve Matthew Bucknall’a bir bakın. Onların birbirinden çok farklı kişilikleri ve iş yaklaşımları vardır, ancak onların becerileri birbirlerini tamamlar. Frank yaratıcı düşünürken, Matthew’de ise muntazam bir iş insanı kafası vardır. Matthew verilere odaklanır, Frank markalaşmaya ve tasarıma kafa yorar. Virgin Active birbirine güven prensibi üzerine kurulmuştur; ben Matthew ile Frank’in sadece kendi işlerini yapmalarına izin veriyorum. Yol boyunca elbette hatalar yapılır ancak bu ikili onlardan dersler çıkarmayı bilir. Siz de ekibinizin becerilerinin birbirlerini nerelerde dengelediklerine bakın ve ilişkilerinde olumluluğa odaklanın. Tüm ortaklıklarda ve bilhassa da şirketlerde işleri yürütmek için bir parça taviz vermek şarttır.

ARAŞTIRMALARLA GÜNCELLEMEYİ İHMAL ETMEYİN: Bir iş planına sahip olmak elbette rekabeti araştırmaktan vazgeçmeniz anlamına gelmiyor. Kendi pazarınızı çok iyi bildiğinizden ve her zaman yeni gelişmelerden haberdar olduğunuzdan emin olmalısınız ki şirketinizi koruyabilesiniz. Matthew ve Frank bir yıl boyunca birlikte dünyayı dolaştı, en mükemmel sağlık klüplerini ziyaret ettiler. Bu sayede Virgin Active’in kendini rekabete karşı korumasını ve fitness endüstrisinde bozuculuk yapabilmesini sağladılar. Onlar insanların, ilk giriş ücreti ödemek veya sonsuz sözleşmelerle bağlanmak zorunda bırakılmak istemediklerini keşfetti. Bu insanlar yüzme havuzunun belirli bir sıcaklık derecesinde olmasını, güçlü duşları ve ferah giyinme odaları olmasını istiyorlardı. Matthew ve Frank ayrıntılara ve insanların ihtiyaçlarına odaklanarak bir başarı formülüyle ortaya çıktı.