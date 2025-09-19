KARANLIĞIN İÇİNDE BİLE UMUT VAR

Son aylarda Gazze’deki durum, zaten vahimken artık tarif edilemeyecek bir hal aldı. Her gün bu yıkıcı çatışmanın yürek burkan sonuçlarına tanıklık ediyoruz. Parçalanan aileler, yerle bir edilen altyapılar ve kaybedilen sayısız hayat...

Çocuklar için durum çok daha dramatik. Kesin rakamları söylemek zor olsa da Birleşmiş Milletler’in tahminlerine göre Ekim 2023-Mayıs 2025 arasında yaklaşık 7 bin 800 çocuk yaşamını yitirdi. En az 6 bin çocuk da hala tedavi edilemeyen yaralarla yaşıyor. Büyük çoğunluğu için hayat kurtarıcı sağlık hizmetlerine ulaşmak ise neredeyse imkansız.

İşte tam da bu yüzden, biz Virgin Unite olarak Project Pure Hope (Saf Umut Projesi) adlı olağanüstü bir girişimi destekliyoruz. Bu proje, Birleşik Krallık’taki sağlık liderleri ve insani yardım çalışanlarından oluşan bir koalisyon tarafından yürütülüyor.

Project Pure Hope, yaşadıkları yerde gerekli tedaviyi alamayan çocuklara hayat kurtarıcı sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyor. 2023’ten bu yana Gazze’den yaralı çocukların İtalya, BAE ve Ürdün’de tedavi görmesini sağladı. Bu süreçte güvenilir sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalıştı. Ayrıca İsrailli çocuklar için de hastane ağları aracılığıyla destek sundu, sağlık kurumlarına tıbbi ekipman temin etti. Bunun yanında Gazze ve Lübnan’daki hastanelere temel tıbbi malzeme desteği sağladı.

ÖNEMLİ BİR KİLOMETRE TAŞI

Geçtiğimiz ay ise ekip için çok önemli bir kilometre taşı oldu: Beş yaşındaki Ghena ve 12 yaşındaki Rama adlı iki küçük kız, tedavi için İngiltere’ye getirildi. Bu, Gazze’den çocukların güvenli bir şekilde İngiltere’ye ilk kez sevk edilmesiydi. Ghena’nın görme sinirine baskı yapan sıvı nedeniyle acil müdahaleye ihtiyacı vardı. Aksi takdirde görme yetisini kaybedebilirdi. Rama ise yemeğini midesinde tutamıyor ve bağırsak ameliyatına ihtiyaç duyuyordu. İki kızın da şu anda tedaviye olumlu yanıt verdiğini ve sağlık durumlarının iyiye gittiğini duymak gerçekten umut verici.

Project Pure Hope, tamamen özel bağışlarla finanse ediliyor. NHS’e (İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti) herhangi bir maliyeti yok. Bu destek sayesinde Gazze’deki çok daha fazla çocuğun ihtiyaç duyduğu yaşamsal tedaviye ulaşmasını diliyorum.

Project Pure Hope ve bu projede yer alan olağanüstü sağlık profesyonelleri, bize şunu hatırlatıyor: Merhamet, eyleme dönüştüğünde neler başarılabileceğini görürüz. Elbette, bu korkunç çatışmanın kalıcı barış ve siyasi çözümle son bulması için çabalarımız sürecek. Ancak o güne kadar Project Pure Hope gibi girişimleri desteklemek, masum çocukların acil ihtiyaçlarına yanıt vermenin en güçlü yolu.

Unutmayalım: En karanlık anlarda bile umut var. Ve umut yaşadıkça, biz de harekete geçebiliriz.





İNSANI ÖNCELEYEN YAKLAŞIM

Virgin Management ve Virgin Red olarak her zaman şuna inandık: Sağlıklı bir işin temelinde, onu ayakta tutan sağlıklı insanlar vardır. Ekibimizdeki insanlar sadece bordroda birer satır değil. Bu nedenle sunduğumuz yan hak paketleri, çalışanlarımız kadar güçlü ve kapsamlı olmalı. Geçtiğimiz yıl bu yaklaşımı bir adım ileri taşıdık. Verilere baktık, hangi hakların gerçekten kullanıldığını, hangilerinin kulağa hoş gelse de fazla rağbet görmediğini inceledik. Sektöre yön veren yan haklar sunmaya devam etmek istiyorsak, kontrolü çalışanlarımızın eline vermemiz gerektiğini fark ettik. Bu süreçte sohbetler, etkinlikler ve “hackathon”lar düzenledik. Sonunda, çalışanlarımız tarafından şekillendirilmiş yepyeni bir yan haklar paketi oluşturduk. Aynı yaklaşımı Londra’daki yeni ofisimizin tasarımında da benimsedik. Ofisin nasıl bir yer olması gerektiğine herkesin fikrini alarak karar verdik. Çalışanlarımızın kendini iyi hissetmesi için neye ihtiyaç duyduğunu birlikte belirledik.

Araştırmaların ortaya koyduğu en net mesaj şuydu: İnsanlar, hayatlarının farklı dönemlerine uygun şekilde haklarını kişiselleştirebilmek istiyor. Biz de Virgin Management ve Virgin Red’deki yan hakları bu içgörüye göre yeniden kurguladık. Hakları yedi başlık altında topladık. Bunlar sağlıklı ve iyi hissetmek, hayattan keyif almak, sen ve sevdiklerin, zor zamanlarda destek, kendini geliştirmek, topluma katkı ve geleceğe hazırlık.

Çalışanlarımızın özellikle korumayı seçtiği bazı haklar şunlar oldu:



Sınırsız yıllık izin: Bu, bugüne kadar en başarılı haklarımızdan biri oldu. 2014 yılında Netflix’in benzer uygulamasını okuyunca önerdim. Üzerinden 10 yıl geçti, hala çok memnunuz.

Esnek çalışma: Ekiplerimize güveniyoruz. Her ekip farklıdır; nasıl ve nerede daha verimli çalışacaklarına kendileri karar verir.



Gerçek dinlenme: Pandemi döneminde başlattığımız yıl sonu ofis kapanışı uygulamasını kalıcı hale getirdik. Tüm ekibin aynı anda tatile çıkması, e-posta ve görevlerin durması, gerçek bir yenilenme sağlıyor.



Kapsamlı sağlık ve iyi oluş desteği: Özel sağlık ve diş sigortası, 7/24 doktora erişim, doğurganlık ve üreme sağlığı desteği, dijital fizyoterapi ve beslenme uzmanları, ilk günden itibaren yapılan sağlık kontrolleri gibi hizmetler sunuyoruz.



Diğer mevcut haklar: Ücretsiz öğle yemekleri, sınırsız yas izni, esnek gönüllülük saatleri, bağış destekleri, Virgin Puanları, şirket genelinde indirimler, bisikletle işe geliş programı, cömert hastalık izni, ebeveyn desteği ve kişiye özel koruma sigortaları gibi pek çok ayrıcalık da devam ediyor.

Bunlara ek olarak, çalışanlarımızla birlikte geliştirdiğimiz yeni uygulamalar da şunlar oldu:



“Screw It, Let’s Do It” fonu: Her çalışana, istediği gibi kullanabileceği kişisel bir bütçe tanımladık. İster bir uçak bileti ister yeni bir spor ister ev tadilatı... Ne keyif veriyorsa, onun için harcanabiliyor. Herkes için esnek ve kişisel bir çözüm sunduk.



Sevdiklerimiz için izin: Eski “birincil ve ikincil bakıcı izni” uygulamasını kaldırdık. Onun yerine, “Sevdiklerimiz için izin” getirdik. Görev ya da kıdem fark etmeksizin herkes, hayatına yeni bir bakım sorumluluğu girdiğinde ücretli izin alabiliyor. Yeni doğan çocuk, yaşlanan ebeveyn, hasta partner, kardeş ya da birlikte yaşadığı herhangi bir kişi olabilir, hatta bir ev arkadaşı bile...



Kapsayıcı sağlık fonu: Geleneksel sağlık sisteminin dışında kalan konularda destek ihtiyacı olan çalışanlarımıza, ek finansman ya da faizsiz kredi sağlıyoruz.



Geliştirilmiş emeklilik katkısı: Virgin sonrası yaşam için birikim yapılmasını teşvik ediyoruz. İngiltere’de varsayılan katkı oranlarımız, bağımsız araştırmalarda önerilen seviyelerin biraz üstünde belirlenmiş durumda. Kullanılmayan hakları kaldırarak, buradan elde ettiğimiz kaynakları bu yeni uygulamalara aktardık. Bu süreç bize bir kez daha şunu hatırlattı: İnsanları merkeze koyduğunuzda, onların farklılıklarını kabul ettiğinizde ve esnekliği önceliklendirdiğinizde hem çalışan hem şirket kazanır. Hayatın her aşamasında insanınıza destek olun. Sağlıklı bir kurum kültürü bununla başlar.