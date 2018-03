SORU: Kuaför salonunda çalışıp üç çocuğuma destek oluyorum. Daima bir kuaför salonu açmanın ve zincir haline getirmenin hayalini kuruyorum. Ücretli bir çalışandan işletme sahibi olmaya geçmek için hangi adımları atmalıyım? Koishi, Japonya

CEVAP: Koishi, büyük düşünüyor olmana çok sevindim. Daha ilk kuaför salonunu bile açmadan ulusal bir zincir olmanın hayalini kurman müthiş. Ancak bir parça durup düşünmek ve işin uygulanabilirliği hakkında fikir jimnastiği yapmak çok önemli. Öncelikle ileride de aileni desteklemeye devam edeceğin için finansal olasılıkları dikkate almanın hayati bir önemi var. Eğer aran rakamlarla pek iyi değilse o zaman bu hesaplamaları yapabilecek güvenilir birisini bulman ve yönetim kurulunda yer vermen gerekir. Ben de Virgin Records’u kurduğumda şirketi büyütmeye odaklanabilmek için finansal işlerle ilgilenecek birini işe almıştım. Sonrasında şirketinin amacının ne olacağı konusunda düşün. Ortalıkta yığınla kuaför salonu var. Seni onlardan farklı kılacak ne var? Salonunun var olma nedeni ne olacak? Ekibini geliştirip markanı oturttuktan sonra kazandıklarından topluma ne geri vereceksin? Eğer tek önceliğin para kazanmak ise o zaman başarısızlığa mahkumsun. Üçüncü olarak da çalıştığın iş yerini bir düşün. Her sabah salona geldiğinde ne gibi sorunlarla yüzleşiyorsun ve sence onlara nasıl çözüm bulunabilir? Her gün en çok neler iş arkadaşlarının sinirlerini bozuyor? Müşterilerinle de konuş; tekrar tekrar bu salona gelmelerini sağlayan hizmetin nesinden hoşlanıyorlar? Ufak ayrıntılar üzerinde düşün; onlar devasa bir fark yaratabilir. Salonunda müşterilere ücretsiz içecek sunulacak mı? Eğer sunulacak ise kârını azaltmayacak bir yoldan üstün kaliteli içecekler sunabilir misin? Salonunda ne gibi eğlenceli vakit geçirecek şeyler olacak? Müşterilerine okumaları için dergiler ve diğer türden içerikler sağlayacak yerel bir yayınevi ile bir anlaşma yapabilir misin? İşte insanların farkına varıp müteşekkir kalacakları bu gibi küçük dokunuşlardır. Genellikle en iyi pazar araştırmasının bizzat ev içinde yapılanı olduğunu görmüşümdür, bu yüzden sen de tanıdığın herkese bu konuda ne düşündüklerini sor ve sonra aklına en yatkın olanıyla işe koyul. Bu iş biraz zaman alacak ancak göreceksin ki bu adanmışlığın karşılığını fazlasıyla alacaksın. Her hafta muhakkak en az bir saatini ister yüz yüze isterse internet üzerinden potansiyel müşterilerine soru sormaya ayır. Sonra mevcut salonunda onların verdikleri cevaplara uygun değişiklikler yap; sakın onları arka cebinde saklama. Yeri gelmişken daima arka cebinde sakladığın küçük bir not defteri taşımanı da tavsiye ederim, zira ne zaman ilham geleceğini asla bilemezsin. Eminim ki çevrendeki en mükemmel kuaförleri işe alacaksın. Bunu yaptıktan sonra ne gibi yenilikler yapabileceğini düşün. Elbette müşterilerinin isteyeceği temel hizmetleri vereceksin. İnsanların salonunuz hakkında dillerinden düşürmedikleri ve sosyal medyada paylaştıkları yeni özellikler ve hizmetler de sunuyor olmalısınız. Geçenlerde Twitter’da @bransonhair adında ve ünlü insanların (Vladimir Putin, Prens Harry ve Edward Snowden’ın da olduğu) yüzlerine benim saçımın monte edilerek “Richard Branson Saçı” dedikleri bir hesabın açılmış olduğunu bile öğrendim. Şurası kesin ki insanların saç ve saç stillerine düşkünlükleri yakın bir gelecekte ortadan kalkacak gibi değil. Bu yüzden eşi benzeri olmayan bir kuaför salonu kavramıyla ortaya çıkabilirseniz pazarda kendinize çok iyi bir yer edinebilir ve kendi nişinizi yaratabilirsiniz. Bu iş elbette kolay olmayacak, ancak ayağınızın da yere basıyor olması şartıyla her şeyi yapabilmeniz mümkün.

BÜYÜK DÜŞÜN, NESNEL OL

Ulusal bir kuaför salonları yaratmak gibi en ihtiraslı iş fikirleri bile işe küçük veya sıfırdan başlar. Rüyalarınızı gerçekleştirmek için aşağıdaki adımlarda belirtilen temel prensipleri aklınızdan çıkarmayın: 1 Hangi tüketici sorununu çözmeye çalışacağınıza karar verin. Arkadaşlarınıza, ailenize ve dostlarınıza günlük bazda kendilerini en çok nelerin rahatsız ettiğini sorun. Ardından saptadığınız bir çözüm temelinde şirketinizi kurun. 2 Finansman durumunuzu düzene sokun, özellikle de ailenize destek oluyorsanız! Burada sağlam bir iş planı faydalı olabilir. 3 Hangi işlerde iyi hangilerinde kötü olduğunuza karar verin ve sonra boşlukları doldurabilecek işe alımlar yapın. Mesela eğer rakamlarla aranız iyi değilse kendinize iyi bir muhasebeci bulun. 4 Amacınızı keşfedin. Onun paradan daha fazla bir şey olması gerekir. Şirketinizin var olma nedeni ne? Çalışmalarınız toplumunuza nasıl bir katkıda bulunacak? 5 Ayrıntılara odaklanın. Şirketinizi diğerlerinden gerçekten farklı kılacak bir ürün veya hizmet özelliği bulun.

ÇABALAMAYA DEVAM

SORU: 26 yaşındayım, üniversite mezunuyum ve iyi bir işim var, ancak son zamanlarda fena halde sıkılıyorum. Yeni Zelanda’da geçen üç haftalık inanılmaz bir tatilden sonra işe geri döndüğümde çoğu sporla (bilhassa golf, tenis ve futbolla) ilgili olan tutkularımın peşinde koşmamı sağlayan bir aciliyet hissi gelişti. Bir başkası için çalışma fikri artık beni delirtiyor. Hayatımın patronu olmak istiyorum. Tavsiyeniz var mı? Chris McDermott, İngiltere

CEVAP: Chris, yaşadığın vahşi Yeni Zelanda macerasının sende yenilenmiş bir enerji yaratması muhteşem bir şey. Ben sıklıkla seyahat etmeye vakit ayırmanın öneminden bahsederim; hayatım boyunca bunu düzenli bir şekilde yaptım ve her seferinde de kendimi yenilenmiş ve yepyeni fikirlerle dolu olarak buldum. İlk gerçek maceramı bir çocukken annem beni sayfiye evimizden 5 kilometre uzakta yalnız başına bıraktığında yaşamıştım. Sonunda elbette eve geri dönüş yolunu bulmuştum, ancak yönümü bulmak için birkaç kişiye sorduktan sonra! Bu deneyim bana başka insanlardan yardım istemekten korkmamam gerektiğini öğretti ve bu dersten bir girişimci olarak da çok faydalandım. Bizim ekibimize mikro seviyede yönetilmelerine gerek kalmaksızın kendi işlerini yapacakları konusunda güvenimiz tamdır. Üretkenlik ve mutluluklarını artırabilmek için Virgin Management’ta sınırsız izin hakkı ve esnek çalışma saatleri adlı iki uygulama başlattık. Hayatımda macera hep vardır. 2016’da İngiltere’deki gençlerin yaşamlarını iyileştirmeyi amaçlayan bir hayırseverlik girişimi olan Virgin Strive Challenge’ın faaliyetlerinin bir parçası olarak çocuklarım Holly ve Sam ile birlikte İsviçre’deki Matterhorn vadisinden Sicilya’daki volkanik Etna Dağı’nın zirvesine kadar yüzmek, koşmak, bisiklete binmek ve yürüyüş yapmak için zaman ayırmıştım. Strive Challenge (Çabalama Dürtüsü) fikri ise birkaç yıl önceki başka bir maceradan çıkmıştı; o zaman çok daha büyük ve iddialı bir meydan okumalar setine yönelik bir kavramın hayalini kuran Sam ve yeğenim Noah ile birlikte Fransız Alpleri’ndeki Mont Blanc’a tırmanıyorduk. Pek çok Virgin şirketinin kuruluşunun temelinde maceralar vardır. Mesela Virgin Atlantic fikri aklıma şimdi eşim ama o zaman kız arkadaşım olan Joan ile buluşmak için British Virgin Adaları’na seyahat ederken gelmişti. Uçuşum iptal edilmişti ve uçak kiralamaya karar vermiştim. Yolcular arasında dolaşarak kiraladığım uçağa bilet almak isteyip istemediklerini sormuştum. Uçak anında dolmuş ve buradan da Virgin Atlantic fikri çıkmıştı. Chris, en çok ne yapmayı istediğini keşfedersen o zaman cazip bir kariyer (ve beraberinde sıkı çalışma) senin için hiç de uzak sayılmaz. Bu benim uzun yıllar boyunca öğrendiğim derslerden biri. Asla klasik anlamda bir işim ve kesinlikle bir patronum olmadı, ancak elli yıl boyunca her gün çalıştım. Virgin şirketleri daima benim ve çalışanlarımızın tutkularını yansıttı. Sana da benzer bir yol izlemeni tavsiye ederim. Tutkularını bir işe dönüştürmek için yapmayı sevdiğin şeylerle ilgili seni en çok nelerin hayal kırıklığına uğrattığını bulup çıkarman çok önemli. Örneğin tenis ayakkabıları hakkında muazzam fikirlerin olabilir ve buradaki soruna çözüm olabilecek bir fikir yaratabilirsin. Burada atman gereken ilk adım tutkularının içine dalmak ve kendini bu alanda bir uzman yapmak. Ancak iş fikrini netleştirdikten sonra çok erkenden balıklama işe atlamayarak risklerini sınırlandırman çok önemli. Kendine bir iş planı geliştirmiş olsan bile bir süre daha mevcut işinde çalışmaya devam etmen akıllıca olabilir. Virgin Start Up’taki çalışmalarımızla kendi işini kurmak isteyen girişimcilere akıl hocalığı hizmetleri ve fonlar sunuyoruz. Genç girişimcilere daima kendi paralarını ve zamanlarını çarçur etmeden önce fikirlerini sınamalarını öneriyoruz. Bugün sen kendi fikrinin tanıtımını yapan bir web sitesini kolaylıkla kurabilirsin. Ayrıca yine sosyal medyada da bir cazibe merkezi olabilirsin. İşte bunlar aslında yeni fikirler denemeye devam edebileceğin anlamına geliyor. Kendi işini kurmak için asla daha iyi bir zaman yoktur. O halde neden bekleyesin ki?