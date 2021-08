Yaşlı büyüklerimizden alınan dersler

Her daim büyüklerimizden, özellikle de The Elders’tan birçok ders alabiliriz. Bireylerin ve ekiplerin nasıl muazzam bir fark yaratabileceğini tartışmak üzere programı birlikte sunduğum John Fugelsang ile Sirius XM’e geri dönmek muhteşemdi. The Elders’ın başkanı, eski İrlanda Cumhurbaşkanı, eski BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri ve sevgili arkadaşım Mary Robinson da bize katıldı. Mary ve ben birbirimizi uzun yıllardır, onun The Elders kuruluşunun kurucu üyesi olduğu günden beri tanıyoruz. The Elders, barış, adalet ve insan hakları için bir arada çalışan bağımsız global liderler grubu. Virgin Unite ve ortakları tarafından tasarlanan bu oluşum, ilk başta Nelson Mandela ve eşi, insan hakları lideri Graca Machel tarafından bir araya getirildi. Mandela her bir üyeden “korkunun olduğu yerde cesareti desteklemelerini, çatışma olan yerde anlaşmayı teşvik etmelerini, umutsuzluk olan yerde umut aşılamalarını” istemişti. Mary bu değerlerin sıra dışı bir örneği olmayı sürdürüyor.

Mary’yle her konuştuğumda ve The Elders’ın başardıklarını hatırladığımda, içim neredeyse 15 yıl önce The Elders oluşumunun kıvılcımını çakan aynı umut ve ilhamla doluyor. COVID-19 salgını dünyanın mevcut eşitsizliklerini son derece sert bir şekilde ortaya çıkarmışken, The Elders bu zor zamanlarda bana ve daha pek çoklarına ilham olmaya devam ediyor.

İŞ DÜNYASI LİDERLERİ NEDEN SESİNİ ÇIKARMALI?

Program sırasında John’a, The Elders’ın bilgelikleri, dengeli karar verme yetileri ve barışa dair değişmez bağlılıkları konusunda benzersiz olmaları anlamında yaşlı olsalar da, insan hakları için mücadele etmek için ortaya koydukları enerji ve çabaya göre ‘yaşlı’ gibi davranmadıklarından bahsettim. Neden iş dünyası liderlerinin toplumsal konularda sesini çıkarması gerektiğini tartıştık ve Mary bunu çok güzel açıkladı: “Dünyamızdaki faaliyetlerin çoğu, ister iklim krizine ister göçe isterse yıkıcı fakirliğe yönelik olsun, iş dünyasınca ele alınabilir ve alınmalıdır da. İş dünyası liderleri daha bütünleşik ve birbiriyle ilişkili bir yaklaşımı benimsemeli. Güçlü bir ahlaki pusula, tutku, şefkat ve empatiyle çalışmalı.” Buna tüm kalbimle katılıyorum ve mültecilere yardım etmekten Ölüm Cezasına Karşı İş Dünyası Liderleri Beyanı’nı insanlara sunmaya kadar, bu sözleri eyleme geçirmeye çalışıyoruz. Mary ve ben, daha çok COVID-19’un global eşitsizlikleri nasıl daha kötü hale getirdiğinden bahsettik ve sorunlar arasındaki kesişim noktalarının altını çizdik. Mary’nin “adaletsizliğin beş katmanına” dair açıklamasını öğrenmek için programı dinleyin. Mary’nin açıkladığı üzere, fakirlik cinsiyet, yeni nesiller, gelişim yolları ve bizzat doğa tümüyle birbiriyle ayrılmaz biçimde iç içe geçmiş durumda. Mary programın sonunda şöyle dedi: “Ben başkan olabilirim ama tüm yoldaş Yaşlı Büyükler grubumu tevazuyla dinler, onlardan çok şey öğrenirim.”

Ben de The Elders topluluğunun her bir üyesini tevazuyla dinliyorum ve sizi de aynısını yapmaya davet ediyorum. Bilhassa, The Elders’ın, tümü iklim değişikliğine karşı güçlü çözümler ileri süren kadınlar hakkında olan Finding Humanity ve Mary’s Mothers of Invention internet yayınlarına bir bakın. The Elders’ın özünden ne kadar çok kişi ders alırsa, dünya o kadar daha iyi bir yer halinde gelecek.

Literati’yle okuduklarım

Bu ay Literati Kitap Kulübümdeki okurlarla Martin Flanagan’ın The Art of Pollination eserini paylaşmanın heyecanını yaşıyorum. Kitap bize Jane Tewson’ın öyküsünü anlatıyor. Tewson gerçekten hayran olduğum bir kadın ve herkesin bilmesi gereken bir öyküsü var. Her daim kitap kulübümüzde paylaşılan gözlemlerin, soruların, tartışmaların ve fikirlerin her birinden ayrı ayrı etkileniyorum, bu yüzden mayıs ayı boyunca grupla Jane’in öyküsünü paylaşmayı iple çekiyorum.İkimizin de 20’lerimizde olduğumuz zamanlardan bu yana Jane’i tanıdığım için kendimi şanslı sayıyorum. Jane, Virgin Unite’ın çok uzun zamandır yediemini olan Comic Relief’in arkasındaki beyin, ayrıca kendi hayır kurumu olan Igniting Change'i de yönetiyor. İddiasız bir doğal afet olarak Jane, sessiz sedasız dünyayı dönüştürmeye uğraşıyor ve gittiği her yerde yaşamları aydınlatıyor.

The Art of Pollination, Jane Tewson’ı ve Igniting Change’i bu kadar benzersiz ve birleştirici bir güç haline getiren şeyin özünü ustalıkla ele alan bir kitap. Muhteşem bir yazar olan Martin Flanagan tam anlamıyla Jane’in etkisinin nasıl ve neden bu kadar büyük olduğunu derinlemesine ele alıyor ve gerçekten ikna edici bir okuma ortaya koyuyor.

Ofisimden içeri girip yakın zaman önce kurduğu Charity Projects adlı yeni bir hayır kurumunun tüm genel masrafları için fon sağlamamızı rica ettiği günü hatırlıyorum. Daha o dakikada onda özel bir vasıf olduğunu anladım ve yardım etmeyi kabul ettim. Böylece %100 kârın doğrudan iyi amaçlar için kullanılmasını sağlayabilecekti.

İNSANLARI BİRBİRİNE BAĞLAYAN KÖPRÜ

O buluşmadan sonra, Jane durmayıp Red Nose Day ve Comic Relief’i kurdu. Bu kuruluşlar milyonlarca hayatı değiştirmek üzere 1 milyar pound’un üzerinde para topladı. Jane şu anda dünyada ve insanların yaşamında muazzam etkisi olan Avustralya merkezli hayır kurumu Igniting Change’i yönetiyor. Onlar eski hükümlülerin istihdam edilmesinden uyuşturucu bağımlılığıyla mücadeleye kadar çok ilgi gösterilmeyen amaçlara yönelik faaliyet yürütüyor ve yardım ettikleri topluluklarla bu topluluklar için çalışıyor. Geçmişte Igniting Change’in Virgin Unite Buluşmaları için bir araya getirdiği bir grup insanla vakit geçirmek bir keyifti. Jane'in dediği gibi: “Biz normalde asla bir araya gelmeyecek insanları birbirine bağlayan bir köprü oluşturuyoruz ve bunu yaptığımızda kıvılcımlar uçuşuyor. Vurulan damgayı ortadan kaldırmak, o kişinin yaftalanmadığını görmek, insanların öykülerini paylaştıkları bir platform oluşturmak için gerçekten çok çalışıyoruz.”

The Art of Pollination şefkatin ve merakın dünyayı nasıl daha iyi bir yer haline getirebileceğini gösteriyor. Bana umut veren ve insanlığın içindeki iyiliği bana hatırlatan da işte Jane gibi insanlar ve umarım Literati okurları da onun öyküsünü benim kadar ilham verici bulur.