Tamamen en küçük işletmeleri hedef alan ve bir çeşit mikro kredi iş modeli ile finansal destek sağlayan Tam Faktoring, ortalama işlem büyüklüğü 25 bin TL ile hiçbir müşteride büyük risk almadan olabildiğince yaygın ve fazla müşteriye hizmet verme stratejisi ile faaliyetlerini yürütüyor.

2020 yılında da beş yeni şube daha açmayı hedefleyen Tam Faktoring’in Genel Müdürlük koltuğunda 6 ay önce göreve gelen Hakan Karamanlı var. Karamanlı, 5,5 yıldır Tam Faktoring’de görev alırken, son 3,5 yıldır şirketin genel müdür vekili görevindeydi. Mecidiköy’de sanat merkezi olarak da hizmet veren şirket merkezinde bir araya geldiğimiz Hakan Karamanlı ile KOBİ’lerin uygun finansal kaynaklara ulaşımında yaşadıkları sıkıntıları ve Tam Faktoring’in hangi çözümlerle devreye girdiğini konuştuk.

KOBİ'lerin büyük oranda işletme sermayesi sorunları yaşadığını, diğer taraftan ise nakit akışını düzenlemekte zorluk çektiklerini anlatan Karamanlı, şunları söylüyor:

"Türkiye’de ticaret vadeli ödeme sistemi üzerine kurulu, işletmeler birbirleri ile yaptıkları alışveriş sonucunda çek veriyorlar. Yeni kurulan bir işletme düşünün işletme sermayesini ham madde alımı, kira, maaş ödemesi gibi işletme giderlerine harcadı, üretti, satış yaptı ama alacağını 3-4 ay sonra alacak, bankaya gitse kredi tarihçesi yok, krediye karşılık göstereceği teminatı yok. Başka bir işletme düşünün alacaklarını alamadığı için bankada takip başlamış, çeklerini yazdırmaya başlamış ama hala iş yapıp gelir elde etmeye, borçlarını ödemeye çalışıyor ama bunun için can suyuna ihtiyacı var. İşte Tam Faktoring tam bu durumda işletmelerin yardımına koşuyor, vadeli alacakları temlik alarak ekonomik durumları nasıl olursa olsun kaliteli alacağa sahip işletmelere kredi veriyoruz.”

Yeni kurulan işletmelerin ve ilk defa faktoring kullanacak olan şirketlerin kendilerini tercih ettiğini söyleyen Karamanlı KOBİ’ler için kaynak yaratma da çok güçlü olduklarını söyleyerek, Tam Faktoring’in finansal yapısı hakkında şu bilgileri veriyor:

“Sektörde en yüksek sermayeye sahip şirketlerden biriyiz. Borçlanmamızı olabildiğince farklı kaynaklardan yaparak çeşitlik yaratıyoruz. 2019 yılının hemen başında EBRD’den 100 milyon TL, 3 yıl vadeli kredi kullandık. Eylül ayında başarılı bir tahvil ihracında bulunduk. Hem yurt içi bankalarımız hem de bizim müşteri segmentimiz dışında çalışan diğer faktoring firmaları bizim en önemli fonlama kaynağımız. Müşterilerimize baktığımızda yüzde 40’ının 2 yıldan yeni kurulmuş olduğunu, yüzde 60’ının genel finansal kurumlarca makbul olmayan kredi notuna sahip olduğunu, hatta yüzde yüzde 36’sının finansal problem içinde olduğunu görüyoruz. Bu yüzden yaptığımız işin aynı zamanda bir sosyal sorumluluk olduğunu düşünerek çalışıyoruz, bize ihtiyacı olan çok işletme var ve onlara ulaşıp yardımcı olmamız gerektiğine inanıyoruz Bu inanç ve motivasyon sayesinde 2018 yazında krizin en zirve yaptığı günlerde bile hiç durmadan işlem yapmaya devam ettik."

Sektörün Dijital Şirketi

Tam Faktoring bünyesi içinde Ar-Ge merkezi kurulu. Finansal piyasaların ihtiyaç duyduğu teknolojileri geliştiriyor. Teknolojiye yaptıkları yatırımla birlikte sektörün dijital şirketi olduklarını söyleyen Karamanlı, teknoloji yatırımlarını şu şekilde dile getiriyor;

"Kurulu Ar-Ge merkezimizde 2 ana konu üzerinde çalışıyoruz. Bunlardan ilki risk analitiği; yaklaşık 5 yıldır kendi geliştirdiğimiz risk skorlama altyapısını kullanıyoruz. Bu yapı bize bir taraftan hız kazandırıyor ki başvuruların yaklaşık yüzde 85’ini insan eli değmeden birkaç saniyede değerlendirip sonuçlandırıyoruz. Ayrıca bu yapı sayesinde çok etkin risk yönetimi yapabiliyoruz, piyasanın koşullarına göre neredeyse her ay skorkart içinde düzenlemeler yaparak kredi politikamızı yönetebiliyoruz. Bu sayede 2017 yılında binde 3, 2018 yılında yüzde 1, 2019 yılında ise binde 7 civarında karşılıksız oranına ulaşmayı başardık. Finans sektöründeki karşılıksız kredi oranları ve bizim müşteri segmentimize bakıldığında bunun ne kadar büyük bir başarı olduğu çok daha iyi anlaşılıyor. Ar-Ge merkezimizde üzerinde çalıştığımız ikinci ana konu müşteri analitiği. Potansiyel müşteri tespitinden, bir sonraki işlem tarihini tahmin etmeye kadar müşteri davranışlarını analiz edip bize iç görü kazandıran çalışmalar yapıyoruz. Bir taraftan da bu iç görüleri aksiyonlara çevirip bunların sonuçlarını takip ederek müşteriye yönelik aktivitelerimizin etkinliğini arttırmaya çalışıyoruz."