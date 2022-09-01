Kontrolmatik dünyaya teknoloji ihraç ediyor

Türkiye’nin önde gelen teknoloji, enerji ve mühendislik şirketlerinden biri olan Kontrolmatik Teknoloji; ana faaliyet alanları içerisinde yer alan operasyonel teknolojiler, endüstriyel yazılım, haberleşme, bilgi güvenliği, nesnelerin interneti, güç sistemleri ve proje yönetimi konularında yurt içi ve yurt dışında birçok başarılı projeyi hayata geçirmeye ve karlılık oranını arttırmaya devam ediyor.

Teknoloji gündemini değiştiren en önemli unsurlardan birisi de pandemi oldu. Geride bıraktığımız bu dönemde teknoloji alanında yatırımları olan, ürün ve hizmetlerinde hızlı değişimler sağlayabilen şirketler beklentilerin üzerinde büyüdü. Hızlı büyüyen bu şirketlerden birisi de Kontrolmatik.

2008 yılında kurulan şirketin 350 çalışanının yarısına yakını mühendis kökenli. Yedi farklı ülkedeki ofisleriyle 30 ülkede 300 değişik projeye imza atan şirket, bu başarılı büyümesini halka arz yolu ile yatırımcılarla da paylaşmış durumda.

Yeni yatırım planları ile teknoloji alanında stratejik ürün ve hizmetler üretmeyi planlayan şirketin yeni dönem hedeflerini Kontrolmatik Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan’a sordum. Türkiye’nin teknoloji üreten ve ihraç eden bir ülke olma yolunda önemli adımlar attığını ve Kontrolmatik olarak hedeflerini Türkiye’nin bu stratejisine uygun olarak belirlediklerini söyleyen Sami Aslanhan yeni yatırım planlarını şu şekilde anlattı; “Enerji üretim, iletim, dağıtım ve depolamaya ek olarak proses endüstrisi, ulaşım ve madencilik gibi ileri teknoloji gerektiren ve stratejik değerli alanlarda faaliyet gösteriyoruz. Değişik ülkelerde 300 projeye imza attık. Yeni yatırımlarımız ile birlikte daha çok ülkede daha büyük projelerde yer almayı planlıyoruz. Hali hazırda imzaladığımız ve imza aşamasında olan yeni sözleşmelerimizle bu yılki hedeflerimizi aşacağımızı öngörüyoruz. Her yıl bir önceki yıldan daha güçlü teknik ve finansal altyapıya sahip olan şirketimiz, elde ettiği başarıları daha fazla ülkeye taşıyarak sürdürülebilir bir şekilde büyümeye devam edecek”.

Enerji depolayacak

Tüm dünyanın gündeminde enerji olduğuna ve enerjiye ulaşım maliyetinin her geçen gün ülkeleri daha da zorladığına dikkat çeken Aslanhan, uzun yıllardır çözüm ürettikleri enerji depolama sistemlerine yeni yatırımlar yaptıklarını, bağlı ortaklıklarından POMEGA Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş adı altında enerji depolama sistemlerini Ankara’daki fabrikada üretmeye başlayacaklarını ve uzun dönem planları arasında enerji depolama alanında dünyanın önemli şirketlerinden biri olmanın bulunduğunu söyledi.

2021 cirosu 611 Milyon TL

Kontrolmatik’in dünyaya teknoloji ihraç eden bir şirket olması için uzun dönem yatırım planları hazırladıklarını ifade eden Sami Aslanhan şu bilgileri verdi; “Kontrolmatik Teknoloji olarak geliştirdiğimiz Controlix markamız ile de IoT konusunda dünyanın farklı noktalarında kendi ürün ve çözümlerimizi daha fazla göreceğiz. Kontrolmatik Teknoloji’nin yüzde 25 iştiraki olan Plan S Uydu ve Uzay Teknolojileri A.Ş’nin tasarlamış olduğu test uydularından ilkini Mayıs 2022 içerisinde fırlattık ve diğer iki haberleşme test uydumuzu da planladığımız şekilde fırlatacağız. Önümdeki yıl orijinal çalışacak uyduları göndermeye başlayacağız. 2024 ve 2025’e geldiğimizde ise artık üç ve dört haneli uydu sayılarımızı göreceğiz. Amacımız Türkiye’de öncü olmak, bir pazar ve öncelikle bir ekosistem oluşturulmasını sağlamak. Kontrolmatik Teknoloji olarak 2021 yılını 611 Milyon TL. ciro ile kapatmıştık. Yeni yatırımlarımızla birlikte sürdürülebilir büyümemizi ve karlılığımızı devam ettiriyoruz. Dönem hasılatımızı bir önceki yıla göre yüzde 165 oranında arttırarak yaklaşık 513,7 milyon TL’ye çıkarttık. Sürdürülebilir bir şekilde sağladığımız büyümemizi yıl sonuna kadar tüm hızla devam ettireceğiz.”