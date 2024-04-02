Yatırımcının arsa talebi arttı, arsaVev 14 bin tapu teslim etti

Yatırım amaçlı arsa talebinde özellikle son 2 yıldır büyük yükselişler var.

2.04.2024 00:14:590
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Yatırımcının arsa talebi arttı, arsaVev 14 bin tapu teslim etti

Yüksek enflasyondan korunmak isteyen yatırımcılar konut ve otomobile yönelmişti. Ancak konut fiyatlarındaki yüksek artış ve otomobil piyasasında ki fiyat düşüşleri arsaya yatırım isteğini arttırmış durumda. Yatırım amaçlı arsa talebinde özellikle son 2 yıldır büyük yükselişler var.

Bu alandaki şirketler yatırımcıların taleplerini karşılamak için Türkiye’nin değişik bölgelerinde yeni alanlar açarak alternatifli  bütçelerdeki arsaları satışa sunuyor. Bu şirketler arasında arsa satışından sonra da inşaatın yapımı için hizmet veren arsaVev dikkat çekiyor.

2023 yılında Türkiye genelinde arsa, tarla ve ticari gayrimenkul satışlarının tüm zamanların rekorunu kırarak ilk kez konut satışlarının önüne geçtiğini değinen arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, bugüne kadar 400 bine yakın  kişi ile birebir görüşmeler yapıp 14 bine yakın tapu teslim ettiklerini söylüyor. Son yıllarda arsaya olan talebin nedenlerini ve bu talep için hangi projeleri hayata geçirdiklerini Bülent Öztürk’e sordum. Konut fiyatlarının yüksekliğinin bu sürecin sadece bir parçası olduğunu ve talebi arttıran başka faktörlerinde yaşandığını söyleyen Öztürk şu şekilde anlatıyor; “Değişik bir süreç yaşıyoruz. 2 yıl öncesine kadar hazır yapılmış bir evi sahiplenmek isteyen yatırımcı ve tüketicilerin tercihleri büyük oranda değişmiş durumda. Biz bu değişimin nedenlerini şu şekilde analiz ediyoruz. Öncelikli yüksek konut fiyatları. Sonrasında beklenen büyük İstanbul depremi geliyor. İnsanlar büyük binalarda yaşamaktansa kendi inşaatlarını yapabilecekleri arsa ve araziler bakıyor. Diğer başka bir faktör de pandemi ile uzaktan çalışma olanaklarının farkındalığı. Pandemide gördük ki işe gitmeden de istediğimiz yerden işlerimizi yönetebiliyoruz. İşte bu faktörler arsaya olan talebi büyük oranda yükseltti. Hatta 10 gayrimenkul satışının 6 tanesi arsa satışı oldu diyebilirim”.

Sektörde hızlı bir rekabetin de yaşandığını söyleyen Bülent Öztürk arsaVev olarak hangi alanlarda farklılaştıklarını ise şu şekilde anlatıyor;

“İzmir Dikili ve Foça’da, Aydın Kuşadası’nda, Balıkesir Avşa Adası’nda ve Çanakkale-Ezine‘de projelerimiz bulunuyor. Misyonumuz her vatandaşımızın bir ev ya da sonradan üzerine ev inşa edebileceği bir arsa sahibi yapmak. Bu çerçevede de arsaVev projelerimizle bu soruna çözüm bulabilmeyi umuyoruz. Bu alanda 3 farklı çözüm sunuyoruz. Bunlardan ilki Bireysel Arsanıza Kendi Konutunuzu Yapma; ruhsat alım ve istenirse yüklenici desteği verdiğimiz sosyal alanlarla donatılmış, altyapısı hazırlanmış arsalar sunuyoruz. Bir diğeri iki Aşamalı Konut Modeli; önce arsasını alıp daha sonra üzerine evini inşa ettirdiği, müteahhidi bizim tarafımızdan belirlenmiş sosyal alanlarla donatılmış arsalar sağlıyoruz. Son olarak arsaVev Modeli; arsaVev’den imarlı arsa satın alıyorsunuz, anlaşmalı müteahhitimiz kat karşılığı modeli ile inşaatı gerçekleştirerek sizi ev sahibi yapıyor. Ayrıca tüm ürünlerimizde künye sistemi ile yatırımcılara doğru bilgilendirme sağlıyoruz.

Her arsa için bir künye oluşturarak, arsa kaç metrekare, hangi statüde, ev yapmak istendiğinde kaç metrekare olacak gibi çok çeşitli bilgilere erişim imkânı veriyoruz. Özetlemek gerekirse  şehirdeki işlerimize devam etmek mümkün oldu. Ne yazık ki deprem gerçeği ile bir kez daha yüzleştik, alçak katlı binalara yerleşme talebi arttı. Bu süreçte ekonomik konjonktür, istenmeyen yerlere doğru yöneldi. Böylelikle konuta erişim, zorlaştı. Günümüzde kredi faizleri, krediye ulaşım zorluğu, artan konut stoku ihtiyacı, inşaat malzemelerinin maliyetindeki artış, ev sahibi olacakları farklı çözümlere yönlendirdi. Buradaki çözüm, arsa alıp ev yaptırmak oldu”.

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