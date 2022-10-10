ULUDAĞ ENERJİ’NİN GÜNDEMİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Uludağ Elektrik ve Limak Uludağ Perakende Elektrik tek hissedarı olan Uluğ Enerji Dağıtım ve Satış Hizmetleri’nin paylarının tamamının, uluslararası altyapı yatırım fonu Actis’e devri gerçekleşti.

Uludağ Enerji, Türkiye’nin lokomotif bölgelerinden Marmara Bölgesi’nin güneyindeki Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 5 milyondan fazla vatandaşa enerji tedarik hizmeti sağlayan önemli ve yenilikçi bir şirket. Uludağ Elektrik Dağıtım ve Limak Uludağ Perakende Elektrik Satış tek hissedarı olan Uluğ Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri’nin paylarının tamamının, uluslararası sürdürülebilir altyapı yatırım fonu Actis’e devri gerçekleşti.

Bu birleşmeyle şirketin yeni dönem stratejisinde nelerin değişeceğini Uludağ Enerji CEO’su İsmail Ergüneş’e sordum.

Bugünü daha yaşanabilir kılmak için çok çalışırken gelecek nesiller için de daha yeşil, sağlıklı ve temiz bir dünya bırakmayı kendilerine misyon edindiklerini belirten Güneş, dünyada yaşanan değişiklikleri bir an önce fark edip, doğaya olabildiğince uyum sağlamak için çevresel sürdürülebilirlik hedeflerimize giden yolda da yeni yol haritaları hazırladıklarını belirtiyor.

Sürdürülebilirlik öne çıkacak

Dünya çapında farkındalıkla gelen pozitif dönüşümü her zaman desteklediklerini söyleyen İsmail Güneş; “Küresel çapta sürdürülebilirlik, yenilenebilir enerji gibi çevreye duyarlı değerleri benimsemiş ve bu alanda deneyime sahip bir yatırım fonu olan Actis ile değerlerimiz ve vizyonlarımızın orta noktada kesişmesinden oldukça memnunuz. Gerçekleşen devir sürecinde bizi heyecanlandıran ve Uludağ Enerji olarak benimsediğimiz en temel amaç, küresel ölçekte sürdürülebilirlik liderleri arasında Türkiye’yi temsil etmek. Bu amaç doğrultusunda da Actis’in benzer vizyonlarından besleniyoruz.”

“Bu yeni dönemde Uludağ Enerji’nin güçlendirdiğimiz sürdürülebilirlik vizyonunu kamuoyuyla daha sağlıklı paylaşabilmek için kurumsal kimliğimizi de yeniledik. Kurumsal kimliğimizi, sürdürülebilir değerler üzerine kurulu bu yeni enerji anlayışındaki yerimizi sağlamlaştırmak üzere değiştirdik. "Hayata Güç Veriyoruz!" misyonumuzu korumaya devam ettiğimizi söyleyebilirim” diyor.