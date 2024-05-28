Boyner ‘yapay zeka’ ile verimliliği artıracak

Her geçen gün daha da popülerleşen yapay zeka teknolojileri, hayatımın değişmez bir parçası haline geldi. İş dünyasında da pek çok alanda karşımıza çıkan yapay zeka, perakende sektörünü de şekillendiriyor. Dünya ne kadar dijitalleşse de mağazacılığın yeri bambaşka.

Yapay zeka özellikle operasyonu dönüştürme, deneyim ve yeni gelir kaynakları oluşturma anlamında ön plana çıkacak gibi görünüyor. Boyner Büyük Mağazacılık CEO’su Eren Çamurdan’a yapay zeka ile ilgili neler yaptıklarını sordum. Çamurdan şu bilgileri aktardı:

“Yapay zeka, makine öğrenmesi veya üretken yapay zeka gibi yeni yetkinliklerin Boyner’de denenmesi, uygulanması ve yaygınlaşması amacıyla önemli stratejik adımlarımız oldu. Ürün bilgilerini arama ve görsel tanımayla tamamlama, müşteri beklentilerini anlama, kasa süreci optimizasyonu, bir sonraki alışveriş için kişiselleştirilmiş öneride bulunma gibi farklı iş modelleri üzerine çalışıyoruz. Outlet mağazalarımız için de yapay zeka destekli envanter optimizasyonu çözümünü kısa bir süre önce devreye aldık. Tüm mağazalarımızda stok yönetimi süreçlerimizi yapay zeka ve makine öğrenmesi teknolojileri ile iyileştirip, doğru ürünleri doğru zamanda doğru yerde bulundurmayı sağlayacak projeyi de devreye aldık, üzerinde çalışmaya ve geliştirmeye devam ediyoruz. Ayrıca müşteri yorumlarını üretken yapay zeka ile yorumlayan “Akıllı Yorum Özetleri”, ürün özelliklerini öne çıkararak içerikler oluşturan “Ürün İçerik Oluşturucu”, GenAI modelleri kullanarak kişiselleştirilmiş hediye önerileri sunan “Akıllı Hediye Asistanı”, online sitede aranan kelimeye uygun ürün bulmanın yanı sıra aynı zamanda o kelimenin anlam ve bağlamını anlayarak ürün öneren yapay zeka destekli arama asistanı olan “AI Search” uygulamalarımız üzerinde çalıştığımız, perakendede fark yaratacak adımlarımızdan olacak”

Boyer bunların yanı sıra, yapay zekayı insan kaynakları uygulamalarımıza da entegre etmek istiyor. Çalışanlarına daha hızlı destek sunmak amacıyla üretken yapay zeka kullanarak hayata geçirdikleri 7/24 İK Asistan projesi bunlardan biri. Gitmek istedikleri nokta, yapay zekayı kurum stratejisi yapmak. Şu anda Boyner ekibinde “Bodi” isimli 4 adet robotları mevcut. Bodi’ler iş süreçlerine destek olan ve pratikleştiren önemli bir ekip arkadaşı oldu. 2021 yılında başlattııkları RPA (Robotik Süreç Otomasyonu) projesi ile Boyner’e katılan, “Dijital Takım Arkadaşları” olarak konumlandırılan robotlar, üstlendikleri rutin işlerle aylık bin saatin üstünde performans gösteriyor ve iş yerinde verimliliğe büyük katkıda bulunuyor.

Eren Çamurdan, şirkette yapay zekayı nerelerde önceliklendireceklerine karar veren bir Yapay Zeka Komitesi oluşturduklarını aktardı. Artık yapay zekanın kullanıp kullanılmamasını değil, hangi projelerde ön sıraya alma konusunu masaya taşıdıklarını söyleyen Çamurdan şu şekilde devam etti: “Yapay zeka hayatımızın bir parçası olduğundan beri verimlilik açısından inanılmaz derecede işlerimizi iyileştirdiğimiz bir süreçteyiz. Üretken yapay zekanın sektörlere iş gücü konusunda korku salacağına değil, tam tersine çalışanların zamandan tasarruf ederek daha odak gerektiren işlere vakit ayırabilmesine olanak sağlayacağına inanıyorum.

Tüm bu süreçlerin yanı sıra son birkaç yılda hayatımızın farklı alanlarında bir devrim yaratma potansiyeline sahip yapay zekanın muazzam bir şekilde umut vadettiği alanlardan biri de şüphesiz sürdürülebilirlik konusu. Moda tasarımından tekstil üretimine, hızlı tüketimden e-ticaret sektörüne kadar her bir fonksiyonun belirlediği amaçlara hizmet eden yapay zeka teknolojisi; zamanı iyi yönetmeye, karbon ayak izini azaltmaya, enerji verimliliği sağlamaya ve kaynakları etkin kullanmaya fırsat tanıyor. Biz de bu perspektifi odağımıza alıyoruz.

Yapay zeka alanındaki yoğun çalışmalarımızı sürdürerek, iş süreçlerimizi dönüştürmeye ve sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmaya odaklanmaya devam ediyoruz. Gelecekte de yapay zekanın sunduğu potansiyeli keşfetmeye ve işimizi daha ileriye taşımaya kararlıyız”