Koç Markası Sendeo hızlı büyüyecek

Yeni reklam filminde kargo sektöründe çalışan binlerce teslimat personelini süper kahramanlarla özleştiren Sendeo 2022’de hızlı bir büyüme yakalayarak geride bıraktığımız 2022 yılında 81 ilde; 11 transfer merkezi, 16 dağıtım merkezi ve 1.500 teslimat noktasıyla hem KOBİ’lerin hem de onların müşterilerinin dağıtım ve teslimat ihtiyaçlarına anında cevap verdi.

Sendeo, Aygaz’ın bünyesinden doğan bir kurum içi girişimcilik hikayesinin ürünü. İlk etapta “Aykargo” adıyla başlayan bu yolculuk, artık Aygaz'ın girişimcilik kültürünü çok iyi yansıtan yeni bir marka kimliğiyle, yani “Sendeo” ile yolculuğuna devam ediyor.

Mayıs 2021’de Aykargo adıyla yalnızca İstanbul’da, başta Koç Grubu markalarının dağıtım ve teslimat operasyonunu yönetmekle başlayan yolculuk bugün 81 ilde devam ediyor.

E-ticaretin en güçlü çözüm ortaklarından biri olmayı hedeflediklerini söylen Sendeo Genel Müdürü Özgün Şahin’e markanın hedeflerini sordum.

Pandemide yıldızı parlayan sektörlerden birisinin den kargo sektörü olduğunu, büyüme potansiyeliyle yatırımcıların radarına girerek irili ufaklı pek çok yatırımcının bu süreçte sektöre adım attığını belirten Özgün Şahin, Sendo projesinin Koç Holding bünyesinde kurum içi girişimcilik olarak ortaya çıktığını belirtiyor.

Sendeo’nun önceliği müşteri memnuniyetinde liderlik olduğunu, bunu en az ticari kârlılık kadar önemsediklerini vurgulayan Özgün Şahin, Sendo’nun hizmet farkındalığını şu şekilde anlatıyor; “81 ilde 11 transfer, 18 dağıtım merkezi ve 1500’ün üzerinde Sendeo Teslimat Noktası’yla dağıtım ve teslimat sektörünün yenilikçi ve teknolojik markasıyız. Operasyonel kalite anlamında dağıtım ve teslimat sektöründe aşina olunan şubeler Sendeo’da bulunmuyor. Bunun yerine şubesiz teslimat operasyonuyla hizmet veriyor. Gönderiler, dağıtım ve transfer merkezlerinden direkt müşterilere ulaştırılıyor. Ev ve işyerleri dışında gönderilerin bir teslimat noktasından teslim alınabilmesine olanak sağlayan yenilikçi teslimat modelini güçlü iş birlikleriyle yaygınlaştırıyor. Sendeo Teslimat Noktaları sayesinde müşteriler gönderilerini, diledikleri gün ve saatte, kendisine en yakın noktadan teslim alabiliyor”

60 MİLYON DOLAR YATIRIM HEDEFİ

Sendeo’nun 2025 yılına kadar 60 milyon dolar yatırım hedefi var. Bu yatırımın yüzde 40’ını teknoloji ve otomasyonu geliştirmek için, yüzde 30’u müşteri deneyimi, eğitim ve pazarlama faaliyetlerinde, yüzde 30’u ise tüm iş süreçlerinin ve operasyonun ülkeye yaygınlaştırılması için kullanılacak. Tüm süreçleri teknoloji ve dijitalleşme odağında tasarladıklarını söyleyen Sendeo Genel Müdürü Özgün Şahin, “Ofislerimizde hibrit model ile çalışıyoruz, teknoloji ekiplerimiz isterse tamamen uzaktan çalışabiliyor “diyor.

KOBİ’LERİN ÇÖZÜM ORTAĞI OLACAK

Hizmet verdikleri müşterilerin KOBİ’lerden ve kurumsal firmalardan oluştuğunu ve alanda en iyi hizmeti vermeye hedeflediklerini vurgulayan Özgün Şahin; “KOBİ’leri dinleyerek, ihtiyaçlarına yönelik ürün / hizmetler sunmak için araştırma gerçekleştirdik. Araştırma sonucunda Sendeo, KOBİ’lerin anlık tüm ihtiyaçlarına anında cevap verebilmek için kolayca erişebilecekleri “Sendeo Asistan”ı devreye aldık. Biz şuna inanıyoruz. E-ticaret sektörünün büyümesini hedefliyorsak mümkün olduğu kadar çok sayıda KOBİ’yi sisteme dahil etmeliyiz.