“GÜZEL EV” KONSEPTİNİ DÜNYAYA TAŞIYACAK

2.05.2023 15:32:390
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“GÜZEL EV” KONSEPTİNİ DÜNYAYA TAŞIYACAK

Bella Maison, ev tekstili ve dekorasyonu sektörünün en hızlı büyüyen markalarının başında geliyor. 2016 yılında Türkiye pazarına giren marka bugün itibarıyla 8 ülkede 12 mağazası ile tüketicileriyle buluşuyor. Markanın da adı olan Bella Maison,  Fransızca’da “Güzel ev” anlamına geliyor. Yarattıkları markanın  isminin  ve içeriğinin sürdürülebilir bir konsept olduğuna dikkat çeken Bella Maison CEO’su Muhammed Tan, Türkiye’de doğmuş bir marka olarak ulaştıkları  tüm ülkelerdeki evleri ve yaşam alanlarını kendi ürünleri ile  güzelleştirmek istediklerini söylüyor. Tan; “Yurt dışında açacağımız   yeni mağazalarla markayı  globalde her geçen gün daha fazla duyuruyoruz. Bu hedef doğrultusunda yıl sonuna kadar 15 ülkede 25 mağaza ile faaliyette olmayı hedefliyoruz” diyor.

Bella Maison tasarımlarını, evlerdeki yaşamı keyifli hale getirmek adına, her yıl değişen dekorasyon trendlerine göre şekillendiriyor.  Sofra, yatak odası, mutfak ve banyo tekstil grubu ürünlerinin yanı sıra kozmetik, bebe ve ev dekorasyonu kategorilerinde geniş ürün çeşidi bulunan markanın en önemli ve rekabette öne çıkan yanlarından biri; tüm koleksiyon tasarımlarının tamamen kendi kreatif ekipleri tarafından oluşturulması.

Bella Maison markasının  “Güzel ev” hikayesini  ve gelecek hedeflerini  markanın  Kurucusu ve CEO’su Muhammed Tan’a sordum.

Bir ürünün ötesinde, fayda üretmeye odaklı bir marka olan Bella Maison’nun  koca bir dünyayı sığdırdığımız evlerimizi ve dünyayı güzelleştirme hedefini en önemli hedefleri olduğunu söyleyen Tan; “Bunu, özgün tasarımlara sahip koleksiyonları, sanatı ulaşılabilir kılan VanGogh gibi özel koleksiyonları, iyi yaşama odaklanan koleksiyonları ile tüketicilerimizle buluşturuyoruz” şeklinde konuşuyor.

Dijital satışların cirodaki payı arttı

Dijital kanallara yaptıkları önemli yatırımlarla e-ticaret satışlarının fiziki mağazaların cirolarını yakaladığını söyleyen Muhammed Tan; “Yurt içi ve yurt dışındaki mağaza sayımızı arttırıyoruz. Bunu yaparken dijital kanallar ve özellikle pazar yerlerinde ki satış organizasyonlarımıza önemli yatırımlar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Burada sağladığımız ciro artışları fiziki mağazalarımızın cirolarına ulaşmış durumda. Tüm kanallarda  2022 yılında %125 büyüme sağladık. Mağazalarımızdaki büyüme ise %115 oldu. Dijital satışlarımız ise bu büyüme rakamların çok üstünde gerçekleşti.  Türkiye genç ve dinamik bir pazara sahip. Hızlı bir büyüme potansiyeli var.  Ancak ülke olarak hep birlikte zorlandığımız dönemlerde oluyor. Bunlardan biri de yaşadığımız deprem. Aslında bir eko sistemi yönetiyoruz. Bu sistemde bizim ve bizler gibi çok değerli üreticilerimizin ürettikleri ürünleri müşterilerimizle buluşturuyoruz. Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle bu eko sistemde daha fazla görev almamız gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda  dayanışma ve birlik olarak dünyayı güzelleştirmeye inandığımız  için “Emeğin Benimle yerel üretici destek dükkanı” projesini hayata geçiriyoruz. Yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını sarmak için çabaladığımız bu zorlu dönemde Bella Maison, hep birlikte kalkınmak ve iyileşmek için bellamaison.com üzerinden deprem bölgesindeki üreticilerin emeklerine sahip çıkarak ‘Emeğin Benimle’ online satış platformunu açtık. Bu kapsamda depremden etkilenen yerel üreticilerin, butik, el emeği ürünlerini, bu ürünleri satın almak isteyen potansiyel müşterilerle bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Kar amacı olmayan  bu proje kapsamında yerel üreticiden toplu bir şekilde satın aldığı ürünleri kendi deposuna getirerek bellamasion.com üzerinden satışa sunuyoruz” diyor.

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