GEBERIT, TÜRKİYE’DEKİ 20. YILINI KUTLUYOR

Duvar önü ve duvar arkası ürün ve çözümleriyle 150 yılı aşkın süredir tüm dünyada tüketicilerle buluşan Geberit, Türkiye pazarındaki 20. Yılını kutluyor.

17.10.2022 14:59:260
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GEBERIT, TÜRKİYE’DEKİ 20. YILINI KUTLUYOR

Temelleri 1874 yılında atılan İsviçreli sıhhi tesisat devi Geberit, Türkiye pazarındaki faaliyetlerine başlamasının 20. yılında yeni hedef ve yatırımlarıyla geleceği şekillendirmeyi hedefliyor.

Kullanıcı beklentilerine inovatif açıdan yaklaşan çözümler sunarken, yarının dünyasında da yaşam alanlarına uyum sağlıyor.

Gömme rezervuar alanında Türkiye pazarına ilk giren marka olarak kullanıcı beklentilerine uygun çözümleri yüksek mühendislik gücüyle sunan Geberit, zamandan bağımsız tasarımlarıyla da yaşam alanlarına değer katıyor. Kullanıcı ihtiyaçlarına değer veren markanın globalin tecrübesiyle başlattığı Türkiye yolculuğu, 20 yıldır sektöründe öncü olmaya devam ederken geleceğini de sağlam temeller üzerine inşa etmesini sağlıyor.

Geberit’in Türkiye pazarındaki yerelin dinamiklerine uygun stratejiyle şekillenen 20 yıllık yolculuğunu şirketin Türkiye Genel Müdürü Ufuk Algıer’e sordum.

Kullanıcı ihtiyaçlarına global trendlerle cevap veren bir marka olarak yer aldıkları her pazara özel önem verdiklerini vurgulayan Geberit Türkiye Genel Müdürü Ufuk Algıer, “Geberit bugün, 4 tanesi denizaşırı olmak üzere toplam 26 üretim tesisiyle 50 ülkede 12 bini bulan çalışanıyla hizmet veriyor. Türkiye’deki faaliyetlerimize ise 2002 yılında kurulan şirketle devam ettik. Bu 20 yıllık süreçte yerelin dinamiklerine de en uygun stratejilerle hareket ederek yatırımlarımızı sürdürdük ve satış noktalarımızı her geçen gün artırarak geniş bir müşteri kitlesine ulaştık. Avrupa’da pazar lideri olmakla kalmayıp faaliyette bulunduğumuz ülkelerde de ilkleri ve enleri başaran bir marka olarak yatırımlarımızı buna göre şekillendiriyoruz” diye konuştu.

Yenilikçi ürünler Türkiye pazarında

Geberit, özellikle gömme rezervuar alanında Türkiye pazarına giren ilk marka özelliğine sahip. Planladıkları yeni yatırımlarla sıhhı tesisat ve vitrifiye sektörüne yön vermeyi hedeflediklerini belirten Ufuk Algıer, “2015 yılında duvar arkasındaki uzmanlığımızı duvar önüne taşıdık. 2019 yılından itibaren de banyo serilerimizi Design Meets Function mottosuyla Türkiye’deki kullanıcılarımızla buluşturmaya başladık. 20 yıllık bu süreçte her zaman başardıklarımızın üstüne ekleyerek hem duvar önü hem duvar arkasında sunduğumuz inovatif çözümler ile büyüme hedefimize ulaşmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz” dedi.

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