Porland ABD pazarında büyüyecek

Porselen sektörünün öncü markası Porland, hem tasarladığı hem de ürettiği inovatif ürünleri tüm dünyadan müşterileriyle buluşturmayı hedefliyor. 4 kıtada 30’dan fazla ülkeye ihracat yapan porselen devi, pandemi döneminde yeni pazarlara ve iş birliklerine odaklanmış durumda. Porland’ın hedefinde ABD pazarı var.

Gastronomi alanında İngiltere pazarından yüzde 8’lik pay alan şirket, son dönemde rotayı başta ABD olmak üzere Afrika ve Avusturalya pazarlarına çevirerek formülünü kendi geliştirdiği premium ürünlerini yeni pazarlara sunmayı planlıyor.

Türkiye’nin lider porselen üreticilerinden biri olan Porland, kendi tasarlayıp ürettiği ürünlerinin yüzde 65’ini 30’dan fazla ülkeye ihraç ediyor. Özellikle gastronomi alanında global bir Türk markası olarak öne çıkan ve İngiltere’de yüzde 8’lik pazar payına sahip olan şirket, yeni pazarlara açılmak ve mevcut ülkelerdeki pazar payını artırmak için çalışmalarına hız verdi. Porland Yönetim Kurulu Üyesi İmge Pamukçu, hedeflerinin Ingiltere pazarında yakaladıkları başarıyı ABD pazarına da taşımak olduğunu söylüyor. Pandemi sürecinde yurt dışına yönelik e-ticaret kanallarına yaptıkları yatırımlarla tüm dünyayla dijital bir satış ağı kurduklarını söyleyen Pamukçu ihracattaki artışla 2021 yılında yüzde 35 büyüme hedeflerini vurguluyor.

Türkiye’de 33 mağaza ve yurt dışında 200’ü aşkın bayisi ile geniş bir satış ağına sahip olan Porland, yılda 70 milyon adet ürün üretiyor. Porselinin yanı sıra, mutfak, ev-dekor, tekstil ve banyo gibi farklı kategori ürünlerini de müşterileri ile buluşturan şirket, pandeminin yıkıcı etkisine rağmen 2020 yılını yüzde 20 oranında büyüme ile kapatmış durumda. 4 kıtada 30’dan fazla ülkenin sofralarını süsleyen Porland’ın dijitalleşen satış kanalları ile e-ihracat büyüme hedeflerini İmge Pamukçu’ya sordum. Avrupa’da yavaşlayan ticaretin Orta Doğu’ya kaydığını söyleyen Pamukçu şu bilgileri veriyor:

“Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi ile birlikte ihracatımız olumsuz etkilendi. Ancak bu süreci yeni pazarlara odaklanarak fırsata dönüştürmeyi başardık. ABD pazarına yeni iş birlikleri ile hızlı bir giriş yaptık. Avustralya ve Afrika da radarımızda olan niş pazarlar arasında. Pandemi sürecinde Avrupa’da güçleşen ve yavaşlayan ticaret, Orta Doğu’da yeni yatırımlarla devam ediyor. Her yıl katıldığımız dünyanın en önemli fuarları bu yıl ertelendiğinden global pazarlardaki ağımızı daha da genişleterek yeni fırsatlar ve pazarlar yaratmaya odaklanıyoruz.”

“Online satışlarımızı yaklaşık 5 katına çıkardık”

Pandemi döneminde mağaza sayısında herhangi bir eksilme yaşamadıklarını belirten İmge Pamukçu, online alışveriş sitesi üzerinden hizmet sunmaya devam ettiklerini belirterek, şunları söylüyor: “Pandemi süreci alışkanlıkların değişmesi anlamında da itici bir güç oldu. Alışverişler dijitale yöneldi ve e-ticaretin satış içinde payı hızlı bir şekilde arttı. Online satış kanalımız pandemi sürecinde müşterilerimizden büyük talep gördü ve satışlarını yaklaşık 5 katına çıkardı. E-ticaret satışlarımız toplam ciro içindeki payı yüzde 10 seviyelerine ulaşmış durumda. Ürün satışlarımızda pandemi dönemi ile paralel olarak ortalama yüzde 25 oranında bir artış öngörüyoruz. 2021 yılında tamamlamayı hedeflediğimiz global bir Porland web sitesi ve 3 yeni Ar-Ge projemiz var. Bununla beraber, dijital alanda daha etkin ve yenilikçi çalışmalara imza atmak için yatırımlarımıza devam ediyoruz. Biz yalnızca ürün değil, aynı zamanda duygu yaratıyoruz. Müşterilerimizin memnuniyeti bizim çok önemli. Bu kapsamda, memnuniyeti en üst seviyeye taşıyacak şekilde mağaza müşteri deneyimini mükemmelleştirmek için çalışıyoruz”