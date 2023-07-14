DÜNYANIN KOZMETİĞİ SİNOP’TA ÜRETİLECEK

Mayıs itibariyle hazırlıkları başlayan fabrikanın yeni yıl ile birlikte faaliyete geçmesi planlanıyor. Sinop OSB’de bulunan ve 5.000 metrekare kapalı alana sahip olan fabrika tam kapasite çalışmaya geçtiğinde 180 kişiye istihdam sağlayacak.

Türkiye’nin kozmetik sektöründe üretim bakımından büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve gelecek dönemde yerli markaların dünya pazarlarında daha çok yer alacağını belirten Sinoz Kozmetik CEO’su Yasin Çörekçi, Sinoz’un 50 ülkeye yaptığı ihracatla bir dünya markası olma yolunda hızla ilerlediğini söylüyor. Her evde bir Sinoz hedefiyle harek ettklerini vurgulayan Yasin Çörekçi’ye Sinoz markasının başarı hikayesini ve gelecek dönem büyüme stratejilerini sordum.

“Sinoz Kozmetik, 2008 yılında tüm dünyayı etkisi altına ekonomik kriz sürecinde kurulmuş, bir marka. Türkiye’de cilt bakım ürünleri alanında yüksek kalitede üretim yapabile amacıyla yola çıktık. Cilt bakım ürünlerinin büyük oranda ithal ediliyordu. En güçlü olduğumuz alanlardan birisi de e-ticaretteki bilgimizdi ve ilk olarak ürünlerimizi e-ticaret üzerinden tüketicilerimizle buluşturmaya başladık. 2012 yılında sosyal medya ve dijital dünyanın popülerliğinin artmaya başladığını gözlemleyerek bu kanaldan tüketicilerimize daha hızlı ulaşabileceğimizi düşünerek pazarlama stratejilerimizi tamamıyla dijital alan üzerine konumlandırdık. O günden bugüne her evde bir Sinoz hedefiyle hareket ediyoruz. 2016 yılından bu yana her yılı büyüme ile kapatıyoruz. Pandemi döneminde ise e-ticarete olan ilginin artmasına bağlı olarak satışların 3-4 katına çıkmasıyla bir dönüm noktası yaşadığımızı söyleyebilirim.

Müşteri odaklı üretim ve pazarlama

Sinoz markasının pazarda tutunduğunu ve tüketiciler tarafından da tercih edildiğine değinen Çörekçi mutlu müşteriler yaratmayı hedeflediklerini söyleyerek bunu şöyle paylaşıyor,

“Sinoz Kozmetik olarak yüksek kalitede cilt bakım ürünlerini ulaşılabilir fiyatlarla müşterilerimize sunuyoruz. Fiyat-performans-kalite üçlüsünü ilk günden yakalamış ve müşterilerimize sunmuş bir markayız. Web sitemiz, online alışveriş platformları ve zincir güzellik marketleri üzerinden müşterilerimize çok pratik bir alışveriş deneyimi yaşatıp çok hızlı bir şekilde teslimat yapıyoruz. Ürünlerimizi Avrupa standartlarında hatta daha yüksek kalitede üretip Avrupalı rakiplerimize göre çok daha uygun fiyatlarla tüketiciye sunuyoruz. Müşterilerimizin %72 si Sinoz dan ikinci kez sipariş veriyor. Müşteri sadakati ve memnuniyeti çok yüksek bir markayız. Tüketicilerimize ihtiyaca yönelik ve kendi güzelliklerinin farkına varacakları zengin ürün gamımız ile hizmet veriyoruz. Kendi lojistik dağıtım ağımıza ve teknolojik alandaki çalışmalarımızla, yatırımlarımızla sektörde fark yarattığımızı düşünüyoruz. Hızlı teslimat, satış sonrası destek süreçleri, müşteri memnuniyeti en ciddi konsantre olduğumuz alanlarımız, dolayısı ile bizi rakiplerimizden ayrıştıran farklarımız da diyebiliriz”.

İhracatın payı artacak

Dünyada 5 kıtada 50’nin üzerinde ülkede Sinoz kullanılıyor. 2020 yılından bu yana ihracata ağırlık verdiklerini söyleyen Yasin Çörekçi, sürdürülebilir satış, sürdürülebilir üretim planıyla bütün Avrupa ve Kuzey Afrika ülkelerinde ürünleriyle tüketicilerle buluştuklarını, aynı şekilde Ortadoğu’da çok güçlü bir marka değerlerinin olduğunu belirtiyor. Çörekçi, pandemide %300 büyüdüklerini, ihracatın toplam cirodaki payının %20 olduğunu ama hedeflerinin bu oranı %50 seviyesine çıkarmak olduğunu söyleyerek Irak ve Hollanda’da bulunan mağazalarını diğer ülkelere de taşıyacaklarını paylaşıyor.