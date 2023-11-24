LİZAY PIRLANTA YURT DIŞINDA MAĞAZALAR AÇACAK

Tüm dünyada pırlanta sektörü hızla büyümeye devam ediyor. Sektör 2022 yılını 340, 6 Milyar USD ile kapattı. 2023 beklentisi ise 400 milyar USD. Dünyada pırlantaya olan ilginin artmasında pırlantanın yatırım amacı ile de tercih edilmesinin önemli bir rolü var. Büyüyen bu pazarda Türk pırlanta markaları da yerini almış durumda. Özellikle son yıllarda Türk pırlanta markaları markalaşma yolunda önemli yatırımlar yaparak hem Türkiye’de hem de yurt dışı pazarlarda kendilerinden söz ettiriyor. Bu markalardan biri de Lizay Pırlanta.

20 yeni mağaza açacak

Lizay, 70 mağazası ile Türkiye'nin önemli mücevher zincir markalarından biri. Şirketin 2022 cirosu 450 Milyon TL. 2023 sonunda ise 900 Milyon TL ciroya ulaşmayı hedefliyor. Yeni dönemde mağaza sayısını arttırmakta hedeflerin arasında. 2024 sonunda yurt içi bayi sayısını 90 olarak hedefleyen Lizay Pırlanta yurt dışına da 5 mağaza açmayı planlıyor.

Liazy’ın yeni dönem hedeflerini ve Türk pırlanta sektöründe ki bu hızlı büyümeyi şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Çağatay Serbes’e sordum. Yurt içinde zincir mağazalar ve satış noktaları bakımından önemli bir büyüklüğe ulaştıklarını belirten Çağatay Serbes; “2023 bizim için iyi bir yıl olarak devam ediyor. Bir önceki yıla göre %100 bir büyüme ile kapatacağımıza inanıyoruz. 2024 yılı için ise yeni yatırım karları aldık. Bizi en çok heyecanlandıran ise 2024 yılı sonuna kadar açacağımız 5 yurt dışı mağazası ile değişik coğrafyalarda fiziki olarak müşterilerimizle buluşmak olacak. Almanya, Hollanda, Dubai ve Sırbistan öncelikli belirlediğimiz ülkeler” diyor.

Müşteri iyi hizmet bekliyor

Pırlanta müşterisinin markaya, güvene, tasarıma ve kendisine sunulan hizmete büyük önem verdiğini belirten Serbes, kendilerinin de içinde bulunduğu Türk markalarının bu beklentiler doğrultusunda önemli adımlar attıklarını söyleyerek sektörün büyümesine devam etmesi için gerekli olan noktaları şu şekilde anlatıyor. “Pırlantaya baktığımızda aslında hepsi doğal bir taş. Sadece kendi aralarında parlaklık, temizlik ve büyüklük olarak değer farklılıkları var. Eğer iyi bir marka yaratırsanız, müşteriniz de bu markaya güvenirse işlediğiniz bu doğal taşın değerini çok daha yüksek bir yere taşıyabiliyorsunuz. Bunu çok iyi yapan global markalar var. Türk pırlanta sektörü işçilik açısından dünyayla rekabet eden bir seviyede. Pek çok global markanın tasarımı ve üretimi burada yapılıyor. Bizim yapmamız gereken kendi markalarımıza daha fazla yatırım yaparak global marka olma yolunda ilerlemek”.