NETKENT ÜNİVERSİTESİ DİJİTAL ÖĞRENCİLER YETİŞTİRECEK

Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kurulmuş ilk online Türk üniversitesi. Halen, 4 kıta ve 23 ülkeden öğrencisi bulunan ve İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik ve Hukuk Fakülteleri lisans ve lisansüstü programlarıyla akademik faaliyetlerine devam eden Netkent Üniversitesi dijital eğitim sistemi dünyanın pek çok ülkesinde ki farklı öğrencilerin tercihi oluyor.

Günümüzde dijitalleşme ve limitsiz interaktif iletişimin sağladığı gelişim ve değişim kavramları çerçevesinde hayatın her alanında dijital dönüşümün yoğun etkilerini hissettiğimiz bir çağı yaşanıyor. Blockchain, yapay zeka ve metaverse gibi olgularla dijital dönüşüm global ekonomiyi farklılaştırırken yükseköğretim sektörü de bu değişimin bir parçası oluyor.

Dijital üniversite kavramını ve eğitim içeriğini Netkent Üniversitesi’i Mütevelli Heyet Başkanı Yardımcısı Ali Eşkinat’a sordum.

Netkent Üniversitesi’nin de her üniversite gibi geleneksel üniversite yapısının getirdiği idari ve akademik oluşumlara, değerlere ve prensiplere sahip olduğunu dijitale taşınmış eğitim programlarıyla diğer üniversitelerden farklı bir eğitim sistemi ile uyguladıklarını vurgulayan Ali Eşkinat;

“Online Üniversite, translokal ve transtemporal olarak, yani birçok coğrafyada ve farklı zaman dilimlerinde aynı anda gerçekleşen eğitim metodolojisinin öğrenciler ile akademisyenler arasında eğitim ve öğretimi sağladığı bir yükseköğretim kurumuyuz. Aynen geleneksel bir sınıf ortamında olduğu gibi eğitim canlı ve interaktif derslerle öğrencilerimize ulaştırıyoruz. Ayrıca bir avantaj olarak öğrenciler kayıt edilmiş derslerini daha sonra da tekrar seyredebilir. Dönem içi vize sınavları dahil olmak üzere eğitim-öğretim faaliyetleri online yapılır. Artık kampüs tüm dünya. Bunu sağlayabilmek için büyük bir teknoloji yatırımı yaptık. Bugün dünyada dönem sonu final sınavlarını online olarak yapan üniversiteler de mevcut. Ancak Netkent akademik perspektifi gereği pandemi dönemi haricinde final sınavlarını Türkiye ve KKTC’de öğrencilerimizin yaşadığı her ilimizde örgün olarak gözetmen eşliğinde fiziki katılımla sınıf içi oturumlarla gerçekleştiriliyor” diye konuşuyor.

ÜNİVERSİTE 4.0 KAVRAMINDAN SÖZ EDİLMEYE BAŞLANDI

Günümüz dijital dönüşüm çağında iSanayi 4.0’ın eğitime entegre olması ve özellikle pandemi dönemiyle birlikte artık online üniversite olgusunun merkezinde olduğu Üniversite 4.0 kavramından bahsedilmeye başlandığını belirten Ali Eşkinat, Araştırmalara göre online eğitim sektörü hacminin 2025 yılı itibarıyla 350 milyar dolar seviyesine ulaşmasının beklendiğini belirterek; “2030’a sadece 8 yılımız kaldı ama 21. Yüzyılın ilk 22 yılında tüm tarihsel teknolojik gelişiminin çok üzerinde değişen dünyamızda geleneksel örgün eğitim veren üniversiteler ile birlikte dijital üniversiteler de global yükseköğretim sektöründe önemli bir pay sahibi olacak. Böylece eğitmenin direkt olarak ön planda yer alacağı ve önemli olanın yöntem değil etkili eğitmen ile bilginin etkin aktarımı olduğunun bilinci akademik dünyada şekilleneceğini” söylüyor.

İş dünyasının üniversitesi olacağız

Akademik yapı ile iş dünyasının uygulamalarının birlikteliği; sürdürülebilir ekonomik gelişim için daha etkili insan kaynaklarının yetiştirilmesi ve böylece toplumun gelişimine fayda sağlaması yönünde çağımız dünyasında önemli bir misyon.

Ancak bu misyonun kazan-kazan ilkesi ile hem akademik yapının gelişmesine hem de iş ve sanayinin evrilmesine katkıda bulunması, misyonunda sürekliliğinin sağlanması anlamında önemli bir unsur. Netkent Üniversitesi’nin de bu anlayışa hareket ederek Almanya’nın saygın bir devlet üniversitesi ve özellikle sanayiye yönelik iş birlikleri ile ön plana çıkan Baden-Württemberg Loerrach Devlet Üniversitesi (DHBW) ile bir işbirliği protokolü imzaladığını söyleyen Ali Eşkinat yapılan işbirliği ile şu faydaların sağlanacağı vurguluyor.

“Bu iş birliği ile ilk aşamada endüstriyel üretim yapan şirketlerinin yazılım uzmanı ihtiyacını karşılamak ve nitelikli insan kaynaklarını uluslararası işgücüne yönlendirmek hedefiyle ortaklaşa hazırlanan “Yazılım Uzmanlığı Sertifika Programı”nı hayata geçiriyoruz. Böylece bu programın katılımcıları iki farklı ülkenin eğitimcilerinden alacakları eğitim ile bilgi ve görgülerini arttırmakla kalmayacak, ülkemizde operasyonel olarak faaliyet gösteren özellikle Almanya merkezli şirketler bünyesinde sağlayacakları referanslar ile çalışma imkanına sahip olabilecekleri gibi benzer şekilde Almanya’da faaliyet gösteren şirketlerde de çalışma imkanını bulabilecekler. Burada özellikle Almanya’daki azımsanmayacak derecede çok olan Türk nüfusun bulunmasının, bu iş birliği için Almanya’nın seçilmesinde üniversitemiz için motive edici bir unsur olduğunu da belirtmek istiyorum”.