Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, açıklamalar yaptı.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın mesajları şöyle:

Son dönemde küresel risk iştahındaki bozulma nedeniyle gelişmekte olan ülkelere portföy akımlarında bir miktar düşüş oldu. 2018 yılı ilk çeyreğine dair açıklanan öncü göstergeler iktisadi faaliyetin gücünü koruduğuna işaret etmektedir.

İkinci yarıda ise makine-teçhizat yatırımlarının hızlanmasıyla cari açıkta bir miktar artış gözlenmiştir. Cari açığın finansmanıyla ilgili portföy yatırımları arttı.

Enflasyonun temel belirleyicileri, döviz kuru ve ithalat fiyatları gibi maliyet unsurları ve gıda grubuna yönelik arz şoklarının ve toplam talep koşullarındaki güçlü seyrin etkisidir. Son aylarda enflasyon bir miktar gerileyerek martta yüzde 10,23’e düştü. Bununla birlikte, gelinen seviyeler halen yüksek ve çekirdek enflasyondaki iyileşme henüz sınırlı boyutta

Bu süreçte para politikası kararları şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da fiyat istikrarı odaklı olarak şekillenecek.

"İLAVE SIKILAŞTIRMA YAPILABİLECEKTİR"

Para politikası kararları şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da fiyat istikrarı çerçevesinde gelişecektir. Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda TCMB elindeki tüm araçları kullanmaya devam edecek. Enflasyondaki gelişmeler dikkate alınarak ihtiyaç duyulması halinde ilave sıkılaştırma yapılabilecektir.