Mobilya pazarında 5 büyük oyuncu arasında yer alan Kayserili Kilim Mobilya’nın CEO’su Mesut Yiğit, “Yatırım planlarımızı mobilyada liderlik üzerine kurduk. 5 yıl sonra 1 milyar TL ciro hedefliyoruz” diyor.

Anadolu’da da dijital dönüşüm yatırımları hızlanıyor. Fabrikalar, üretim tesisleri Endüstri 4.0’a uygun şekilde dijitalleşiyor. Son dönemde bu konudaki en önemli yatırımlardan birini Kayserili Kilim Mobilya hayata geçirdi. Üretim birimlerini 50 milyon dolarlık yeni yatırımla “Endüstri 4.0” uyumlu hale getirdiklerini söyleyen şirketin CEO’su Mesut Yiğit, 5 yılda cirolarını 300 milyondan 1 milyar TL’ye çıkarmayı hedeflediklerini belirtiyor. “Hedefimiz pazar liderliği” diyen Yiğit, 5 yıllık stratejik planlarını şöyle anlatıyor:

“RAKİPLERLE FARKI KAPATIYORUZ”

“Mobilya sektöründe ilk 5 marka arasındayız ve rakiplerimizle farkımızı her geçen gün daha hızla kapatıyoruz. Üç yıl önce başlattığımız yeniden yapılanma sürecimizin de hızlı büyümemizde önemli katkısı oldu. Geçen yılı, yüzde 40 büyüyerek 300 milyon TL ciroyla kapattık.

YÜZDE 30 BÜYÜYECEK

Ciromuzun yüzde 25’ini ihracat oluşturuyor. Yurt içinde 220 bayi, yurt dışında da 130 noktada tüketicimizle buluşuyoruz. Bu yıl büyüme hedefimiz yüzde 30. İhracat payımızda da aynı oranda artış hedefliyoruz.

CİRO HEDEFİ 1 MİLYAR TL

50 milyon dolarlık yeni yatırımla 5 yılda bayi sayımızın 400’e, ciromuzu ise 1 milyar TL’ye çıkarmayı hedefliyoruz. İhracat payımızı da yüzde 40’a çıkarmayı planlıyoruz. Beş yıllık hedeflerimizden biri de sektör lideri olmak. Bütün yatırım planlarımızı bu hedef üzere kurduk.”

“YENİ BİR SEKTÖRE GİREBİLİRİZ”

YENİ YATIRIM Önümüzde 180 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 350 bin metrekare alanda bulunan 4 ayrı üretim tesisimizi bir araya toplayacağımız yeni alan ve fabrika yatırımı planımız var. Kayseri ve civarında arayışlarımız devam ediyor.

“ARAYIŞIMIZ SÜRÜYOR” Yeni bir sektöre girme konusunda araştırmalarımız sürüyor. Mobilyada entegre üretim avantajlarından faydalanabilmek için ilişkili ürün gruplarının üretimi konusunda yatırım düşüncelerimiz bulunuyor. Büyüme hedeflerimizi destekleyecek yatırımlardan kaçınmayacağız.

ABD PAZARINA NASIL GİRDİ?

OTC pazarında faaliyet gösteren Zade Vital, Konya’dan çıkan ve hızlı büyüyen markalardan biri. Helvacızade Gıda İlaç CEO’su Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil, büyüme trendlerinin devam ettiğini belirterek geçen yıl global bir marka olma hedefi doğrultusunda ABD’de şirket kurduklarını söylüyor. Böyle ABD pazarına ihracata başladıklarını söyleyen Büyükhelvacıgil, şöyle konuşuyor:

AVRUPA’NIN EN BÜYÜKLERİNDEN “1 milyar yumuşak kapsül üretimiyle Avrupa’nın en büyük üreticilerinden biriyiz. Bu yıl da büyümemiz devam edecek. Kategori yönetiminde bize büyük bir güç getiren 537 farklı ürün sayımızı 1.000’e çıkarmayı hedefliyoruz.

ABD’DEN SONRA İNGİLTERE AÇILIMI 2017’de küresel ölçekli bir marka olma yolunda büyük bir adım atarak ABD Chicago’da Zade Gobal Inc. şirketimizi kurduk ve şu an Amerika’ya ihracat yapar duruma geldik. Ayrıca hedeflerimizin içerisinde İngiltere projemiz de var. Londra’da bir yapılanmayla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor.”

BAŞKAN’IN AJANDASINDA NE VAR?

“LOJİSTİK KÖY İHRACATI KATLAYACAK”

İhracatın arttığı Samsun, en fazla göç alan şehirler arasında. Her yıl, konut satışlarının yüzde 20 arttığı şehirde, geçen yıl 900’e yakın yeni şirket kuruldu. Ceynak Grubu’nun Samsun Limanı’nı işletmeye başlaması da şehrin ihracatını artırdı. Samsun Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi (SASBAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Ulusoy, Samsunlu iş insanlarının gündeminde ihracatın bulunduğu belirterek lojistik köy projesinin ihracatı 2 katına çıkaracağını söylüyor. “İhracata ve turizme odaklanıyoruz” diyen Ulusoy, şöyle konuşuyor:

ODAKTAKİ SEKTÖRLER

“Samsun’da organize sanayi bölgeleri oluşturuyoruz. Önümüzdeki dönemde tarım, çelik, otomotiv sanayi ürünlerinin ticaretine odaklanacağız. Bu yıl, ihracatımızda da 2017’ye göre yüzde 50 artış yaşanıyor.

HEDEF 500 MİLYON DOLAR

İhracattaki bu artış devam ederse, 2018’i minimum 500 milyon dolarlık ihracatla kapatmayı hedefliyoruz. Bu yılın en önemli gündem maddelerinden biri de 50 milyon Euro yatırım tutarındaki lojistik köy projesi olacak.

3 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

10 yıllık bir çalışmanın sonunda ortaya çıkan lojistik köy projesi, depolama alanı olmayan ihracatçıların ürünlerini başka şehirlerden ihraç etmesinin önüne geçecek. Böylece Samsun’da üretilen ürün, başka şehirlerin ihraç kalemine yazılmayacak. Lojistik köy yatırımıyla ihracatımız 2 katına çıkarak 470 milyondan 900 milyon dolara yükselecek. Ayrıca 3 bin kişiye istihdam sağlanacak.”

SAMSUN’DA HANGİ ALANLAR AVANTAJLI?

Her yıl, yüzde 20 artan konut satışları şehrin büyüme potansiyelini ortaya koyuyor. Bu açıdan sektörde inşaat ve gayrimenkul büyümeye en uygun alanlar arasında yer alıyor. Ayrıca Samsun’da kimyasal madde, kağıt ürünleri, ağaç ve mantar, gıda ve içecek gibi birçok sektörde yatırım ve teşvikler bulunuyor. Turizm ve ihracat da şehrin odaklandığı ana sektörler arasında yer alıyor.

İKİ YILLIK CEO’NUN BÜYÜME PLANI

Söke Un, 250 milyon TL’lik cirosuyla Türkiye’nin en büyük markalı un markası. 2,5 yıl önce İngiliz Mediterra Capital tarafından satın alınan şirket, büyük çaplı bir yeniden yapılanmaya gitti. CEO da dahil üst yönetim kadrosunu P&G, Unilever gibi hızlı tüketim sektörünün önde gelen oyuncularında deneyim kazanmış yöneticilerle güçlendirdi. Yaklaşık 2 yıl önce Söke Un CEO’su olarak atanan Başar Kılıç da uzun yıllar P&G, Gillette, Candbury, ve Puratos’ta yöneticilik yaptı. Yeni göreviyle birlikte İstanbul’dan İzmir’e taşınan Kılıç, vaktinin büyük kısmını İzmir, Söke ve İstanbul üçgeninde geçiriyor. Kılıç, 2 yıllık ajandasını ve hedeflerini şöyle anlatıyor:

4 AŞAMALI STRATEJİ “Yeni göreve atandığımda kendime 4 aşamadan oluşan bir yol haritası çıkardım. İlk dönem tüketiciyi ve müşterilerimizi anlamakla geçti. Ardından Ar-Ge süreçlerine odaklandım. Üçüncü adım ise pazarlama ve satış faaliyetlerinin iyileştirilmesi oldu. Şu anda ise vaktimin büyük kısmı büyüme stratejilerinin hazırlanmasıyla geçiyor.

“EV DIŞI TÜKETİMDE BÜYÜYECEK” Paketlenmiş markalı üründe yüzde 20’lik pazar payıyla lideriz. Önümüzdeki dönemde en önemli hedefimiz ev dışı tüketim tarafında Ege Bölgesi’nde büyümek.

Önümüzdeki 1,5 yılda yüzde 33 büyüyerek ciromuzu 350 milyon TL’ye çıkarmayı hedefliyoruz.”