DR. SONER CANKO

BKM GENEL MÜDÜRÜ

EĞİTİM YOLU

(1986-1990)

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü

(1990-1993)

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Para ve Banka-Yüksek Lisans

(1994-2003)

İstanbul Üniversitesi, İktisat Anabilim Dalı-Doktora

KARİYER YOLU

(1990-1993)

Bilgisayar İşletmeni- Dışbank

(1993-1995)

Satış temsilcisi-P&G

(1995-2000)

Bireysel bankacılık bölümü müdürü-Citibank

(2000-2003)

Danışman-Hewlett-Packard

(2003-2007)

Genel Müdür-Bileşim

(2007-2010)

Kurucu genel müdür-First Data Türkiye

(2010-2011)

Genel müdür yardımcısı- Ziraat Bankası

(2011-…)

CEO-Bankalararası Kart Merkezi (BKM)

İŞ FELSEFEM

Çevremi daima gözlemler, beğendiğim her tutum ve davranışı kendim için örnek alırım.

ÇOCUKLUĞUMDA

Henüz 6 yaşındayken ilk iş tecrübem terzi çıraklığıydı. Rahmetli Terzi Kirkor Ustam’ın haftalıklarımı ütülediği kağıt paralarla vermesini unutamam. O yıllardan itibaren kendi işimin patronu olmak istedim.

MEZUN OLDUĞUMDA

Kendimi geliştirmeye devam edebileceğim işyerlerini tercih ettim.

EN ÖNEMLİ BAŞARIM

Uluslararası bir şirkette çalışma arzum ve kararlılığım iş hayatımdaki en önemli dönüm noktasıydı.

EN ÖNEMLİ GÜNDEMİM

Ailem. 19 yaşında Ece adında bir kızım ve 25 yaşında Ege adında bir oğlum var. Eşimle beraber onların mutlu ve iyi bir hayata sahip olmaları tek amacımız.

KARİYER HEDEFİM

Beraber çalıştığım iş arkadaşlarımla halihazırda iyi yaptığımız şeyleri kusursuz hale getirip yeni inovasyonların ve girişimlerin peşinde koşmaya devam etmek.

BAŞARI FORMÜLÜM

Girişimci ruhuyla çalışan bir profesyonel olarak iş hayatımda daima mutlu ve başarılı oldum.

HOBİM

Hobilerim; yoga yapmak, kitap okumak, blog yazmak, seyahat ve bateri çalmak. Sağlıklı beslenme ve spor da önceliklerim arasında yer alıyor.

YAŞAM MOTTOM

Her yeni günün ihtimallerle ve fırsatlarla dolu olduğuna inanıyorum. Bu fırsatları da en iyi şekilde görüp değerlendirebilmek için doğru şekilde bakabilmek gerekiyor.

TIRMANIŞ

“EN ÖNEMLİ GÜNDEMİM, YETENEK”

HENKEL’İN TÜRKİYE VE İSRAİL’DEN SORUMLU İK DİREKTÖRÜ PINAR KADIRGAN, AJANDASININ ASLA DEĞİŞMEYEN MADDESİNİN “YETENEK YÖNETİMİ” OLDUĞUNU SÖYLÜYOR.

Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü mezunu olan Pınar Kadırgan, kariyerine 1999’da insan kaynakları süpervizörü olarak başladı. İnsan kaynakları uzmanı, yöneticisi ve müdürü olarak kariyer basamaklarında adım adım yükselen Kadırgan, Temmuz 2017’de ise Henkel’e, Türkiye ve İsrail’den sorumlu İK direktörü olarak katıldı.

19 yıllık kariyeri boyunca pek çok farklı şirkettin İK departmanında farklı kademelerde görev alan Kadırgan, “Son derece profesyonel bir yaklaşımla ancak biraz da amatör bir ruhla çalıştığımı söyleyebilirim. Benim için başarının tanımı bu. Kariyerimde bir sonraki nokta için de yine fark ve etki yaratabildiğim, amatör ruhla severek yaptığım bir işte çalışmak isterim” diyor.

Henkel’deki henüz yedi aylık görevinde ise gündeminde, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki yatırımların insan kaynakları tarafındaki aksiyonları ve süreçleri var. Stratejik önceliklerinin “çevikliği artırmak” ve “dijitalleşmeyi hızlandırmak” olduğunu belirten Kadırgan, şöyle konuşuyor:

“Yatırımlar da ajandalar da gündeme göre sürekli değişiyor ama benim ajandamın değişmeyen en önemli maddesi; yetenek. Doğru işte doğru insanın olması, şirketin yeteneğinin artırılması ve yetenek yönetimi her zaman bir numaralı ajanda maddem.”

YOLCULUK

“İlham veren bir lider olmak istiyorum”

Hilti Türkiye ve Orta Asya Pazarlama Direktörü TALAT ÖZKAN, ODTÜ inşaat mühendisliğinden 2008 yılında mezun oldu. Koç Üniversitesi’nde işletme yönetimi yüksek lisansı ve California Üniversitesi’nde girişimcilik ve yenilik özel programını tamamladı. Hilti ailesine 2011 yılında ürün müdürü olarak katıldı ve daha sonra sırasıyla pazarlama müdürlüğü ve bölge satış müdürlüğü görevlerini üstlendi. Mayıs 2017’de ise şu anki görevine terfi etti.

1.En önemli başarısı

“Hilti’de ürün müdürü olarak başladığım pazarlama kariyerimde, Türkiye için uyguladığımız ilk uzun dönemli ürün stratejisi sonrasında yüzde 70’in üzerinde bir büyümeyle dünyada en çok büyüyen ürün grubu ödülünü aldık. Geriye dönüp baktığımda bir yönetici olarak kazandığım en anlamlı ödülün, global ölçekte aldığım ‘Yılın En Başarılı Satış Yöneticisi’ ödülüydü.

2.Kariyer hedefi

Hedefim, ekibim için rol model olarak onları geliştiren, ilham veren bir lider olmak. Kendimi, fark yaratan, ezber bozan, ilham veren bir lider olarak görmek istiyorum. Bundan sonrasında ise daha fazla insana ulaşmak, daha büyük işler başarmak için 40 yaşımı geçmeden kendimi genel müdür olarak görmek istiyorum.

3.Gündemi

Ajandamda çok önemli iki konu var. Birincisi yerel üretim çalışmaları, ikincisiyse çalışanlarımızın gelişimi, bağlılığı ve mutluluğu için gerekli adımları atmak. Mutlu çalışanlara sahip olmak için yıllardır katıldığımız ve başarılı olduğumuz Great Place to Work’ü şirkette her seviyede yaşatmak en temel hedeflerimizden biri. Ekibimizin her yıl bizlere verdiği geri bildirim anketini en etkili şekilde değerlendirip, onlara uygun aksiyonlar almak için çalışıyoruz.”