ŞENNUR KURU

KİBAR HOLDİNG İK BÖLÜM BAŞKANI

EĞİTİM YOLU

Hazım Kulak Anadolu Lisesi

(1988-1995)

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü

(1995-1999)

KARİYER YOLU

(1999-2001)

Stratejik planlama ve organizasyon yönetimi-Toprakbank

(2001-2005)

İnsan kaynakları uzmanı-Yıldız Holding

(2006-2009)

İnsan kaynakları uzmanı-Sabancı Holding

(2009-2010)

Stratejik insan kaynakları müdürü-Enerjisa

(2010-2011)

İnsan kaynakları müdürü-Sabancı Holding

(2011-2015)

Organizasyonel gelişim direktörü-Avea

(Haziran-Kasım 2015)

Grup insan kaynakları direktörü-Sabancı Holding

(2015-2017)

İnsan kaynakları iş ortaklığı direktörü-Türk Telekom

(2017-…)

İnsan kaynakları bölüm başkanı-Kibar Holding

İŞ FELSEFEM

Sorumlu hisset, değer ver ve sorumlu tut.

ÇOCUKLUĞUMDA

Ayna karşısında büyük kalabalıklara onları heyecanlandıran konuşmalar yapardım. İçerik değişirdi, bazen bir bilim insanı bazen bir başarıyı kutlayan sporcu bazen de toplumsal sorunlarla ilgili çözüm önerilerini paylaşan sorumlu bir insan olurdum.

MEZUN OLDUĞUMDA

Sadece işimi iyi yapmayı ve içinde bulunduğum topluma faydalı olmayı istedim.

EN ÖNEMLİ BAŞARIM…

Büyük organizasyonel dönüşüm programlarını başarıyla yönetmiş ve tamamlamış olmak. İşin en keyifli kısmıysa kritik adımlar tamamlandığında başarıların kutlanması.

EN ÖNEMLİ GÜNDEMİM

Yeni neslin farklılaşan beklentilerine uygun çalışma ortamıyla kendisini sürekli yenileyen ya da yeni beceriler kazanabilen iş gücünü buluşturabilmek.

KARİYER HEDEFİM

Bulunduğu ortamda iz bırakan, etki yaratan bir lider olarak akla gelen isimlerden birisi olmak.

BAŞARI FORMÜLÜM

Hiçbir şeyi yapmış olmak için yapmam, her zaman ulaşılacak sonuçta nasıl bir değer yaratılacağını anlamaya çalışır ve işin sonucunda bu değeri görmek isterim.

HOBİM

Haftada en az 2 gün aletli pilates yaparım. Hafta sonları çekirdek aile olarak vakit geçirmeyi ve kısa da olsa her fırsatta küçük ama yorucu tatiller yapmayı severim.

YAŞAM MOTTOM

İyi ol, değer kat ve tadını çıkar…

TIRMANIŞ

“ÖĞRENME İŞTAHININ SONU YOK”

TÜV SÜD TÜRKİYE’NİN CEO’SU EMRE BÜYÜKKALFA, BAŞARI FORMÜLÜNÜ ŞÖYLE TANIMLIYOR: “NEYİ BİLMEDİĞİMİ BİLMEK VE BU YOLDA DURMAKSIZIN YORULMAKSIZIN ÇALIŞMAK.”

Denetim, yönetim sistemleri belgelendirme, bilgi hizmetleri ve eğitim konularında teknik hizmet veren TÜV SÜD Türkiye’nin 2017 Eylül’de göreve başlayan yeni CEO’su Emre Büyükkalfa, iyi eğitimli, genç, vizyoner, sosyal bir profesyonel. 1996 yılında Avusturya Lisesi ve 2000 yılında Marmara Üniversitesi Almanca İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 2004 yılında Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde MBA programını tamamladı. 2005 yılında kurucu çalışanlarından biri olarak katıldığı TÜVTÜRK’te 11 yıl boyunca çeşitli görevlerde bulundu ve bugün CEO koltuğuna oturdu. Bu yeni görevinde Büyükkalfa’nın gündemini, TÜV SÜD’ün global ölçekte portföyünde bulunan yeni ürün ve hizmetleri Türkiye’ye kazandırmak oluşturuyor.

İş felsefesini, “Sürekli öğrenme ve sürekli gelişim… Gelişimin de enerjimizin de öğrenme iştahımızın da sonu yok” diyerek tanımlayan Büyükkalfa, başarı formülünü ise şöyle açıklıyor: “Neyi bilmediğimi bilmek ve bu yolda durmaksızın yorulmaksızın çalışmak, asla odağı yitirmemek ve takım içinde kusursuz odak birlikteliği sağlamak…”

Genç CEO, tüm bu başarılarının yanında ayrıca bir müzisyen. Yaklaşık 20 yıllık Bluesaint isimli müzik grubunun kuruluşundan bu yana bas gitaristliğini üstleniyor. Bu tutkusunu ise şu sözlerle anlatıyor: “Popüler kültür içinde kendine çok az yer bulabilen blues’a gönül veren grubumun, rock n’roll ve swing’lerle süslü repertuvarı, aslen 1920’lerin delta köklerinden 80’lerin modern yorumlarına uzanan geniş bir blues yelpazesinden oluşuyor.”

YOLCULUK

“ÇOK YÖNLÜ DÜŞÜNEBİLMEK BAŞARI GETİRİR”

Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler mezunu olan ODE Yalıtım Pazarlama Direktörü Ceylin Akdemir, çalışma hayatına 2004 yılında GİSAD’da pazarlama ve satış uzmanı olarak başladı. Ardından Arzum’da ticari pazarlama uzmanı, ürün müdür yardımcısı, ürün müdürü ve pazarlama iletişim müdürü olarak görev yapan Akdemir, daha sonra İnoksan’da pazarlama müdürlüğünü üstlendi. 2017 Ekim ayından bu yana ise şu andaki görevini sürdürüyor.

1.En önemli deneyimi

“Arzum Elektrikli Ev Aletlerinde, farklı sektörlerde uzmanlaşmış üst düzey yöneticilerle uzun süre çalışmak, iş hayatına ilişkin yeni bakış açıları edinebilmemi sağladı. Bu tecrübe, farklı sektörlerdeki uygulamaların çalışılan alana nasıl uyarlanabileceğini ve çok yönlü düşünebilme kabiliyetinin işte başarıyı yakalamaya nasıl katkı sunabileceğini görmemi sağladı.

2.Kariyer hedefi

Kendimi sürekli geliştirmek, yaptığım işe faydalı olabilmek ve sağladığım katma değeri her geçen gün daha da artırabilmek her zaman öncelikli hedefim oldu. Şimdi de faaliyetlerini yalıtımda dünya markası olma hedefiyle sürdüren ve Ode Yalıtım’da, 2017 Ekim ayında başladığım görevimde, aynı vizyonla çalışmalarıma devam edeceğim.

3.Gündemi

2018’i “su yalıtımı” yılı ilan eden ODE’nin pazarlama ve kurumsal iletişim alanlarındaki hedeflerini başarıyla gerçekleştirmek en önemli gündemim. Ayrıca bu yıl hayata geçirdiğimiz ‘Paydaş Paylaşım Platformu’ ile paydaşlarımızla çok daha fazla bir araya gelebilmeyi de hedefliyoruz.”