ALİ RIZA LÜLE

DOĞA KOLEJİ GENEL MÜDÜRÜ

EĞİTİM YOLU

(1980-1984)

Suadiye Lisesi

(1985-1989)

Marmara Üniversitesi , Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

(1990-1992)

Marmara Üniversitesi, Eğitim ve Psikolojik Hizmetler Yüksek Lisansı

KARİYER YOLU

Öğretmen ve Yönetici-Özel Ahmet Şimşek Koleji

(1990-1992)

Öğretmen-Burak Bora Anadolu Lisesi

(1992-1997)

Yönetici-Uğur Dershaneleri, Bilfen Eğitim Kurumları, Bahçeşehir Koleji

(1997-2016)

Genel Müdür-Doğa Koleji

(2016-…)

İŞ FELSEFEM

Eğlenerek çalışmak her zaman ilkem olmuştur.

ÇOCUKLUĞUMDA

Pilot olmak isterdim. Uçma hayali beni her zaman heyecanlandırmıştır. Meslek seçme vakti kapıyı çaldığındaysa çocukluk hayallerimden daha farklı bir alana yöneldim.

MEZUN OLDUĞUMDA

Arzum, üstün potansiyelli çocukların yetiştirileceği projelerde söz sahibi olmak ya da bu projeleri yönetmekti. Hayallerine kavuşan bir yönetici olduğum için çok şanslıyım.

EN ÖNEMLİ BAŞARIM

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük k12 okul zinciri olan Doğa Koleji’nde genel müdür olarak görev yapıyorum. Çok büyük bir başarıya imza attığım için mutluyum.

KARİYER HEDEFİM

Eğitimde uluslararası uygulama bulacak projelere imza atma fikri beni heyecanlandırıyor. Oluşturduğumuz eğitim modelinin, başka ülkeler tarafından model alınmasını hedefliyorum.

BAŞARI FORMÜLÜM

İhtiyacı, önceden görüp ekibi ve organizasyonu duruma göre oluşturmak. Tabii başarıya ulaşmak için sonrasında da adaletli davranmak gerekiyor.

EN ÖNEMLİ GÜNDEMİM

Çocuklarımızın dünyayla entegre olacak programları oluşturması ve uygulaması için çok yoğun akademik çalışmalar yapıyoruz. Amacımıza ulaşacağımızdan eminim.

ÖZEL YAŞAMIMDA

Bahçe işleri ve toprakla uğraşmayı çok severim. Mangal yakmak da en büyük zevklerimden biri. Eşim ve kızımla hoşça vakit geçirmek de bana her zaman keyif ve enerji veriyor.

YAŞAM MOTTOM

Çalışkanlık ve dürüstlükten asla taviz vermem. Unutmayalım ki ancak çalışarak başarıya ulaşırız.

TIRMANIŞ

“BAŞARI AVINA DEVAM EDECEĞİM”

PRONET PAZARLAMA VE İŞ GELİŞTİRMEDEN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EDİZ HABİP, “BAŞARI HİKAYESİ AVINA, GİRİŞİMCİ VEYA YÖNETİCİ OLARAK DEVAM EDECEĞİM” DİYOR.

Pronet’in pazarlama ve iş geliştirmeden sorumlu genel müdür yardımcısı Ediz Habip’in eğitim hayatı yurt dışında geçti. Liseyi Barselona’da tamamlayan Habip, üniversite eğitimini ise University College London’da işletme, finans ve IT alanlarının bir kombinasyonu olan “BSc. Information Management” alanında tamamladı.

Şu anda University of Cambridge’de executive MBA programıyla eğitimine devam eden Habip’in Pronet’teki kariyeri, 2014’te yönetim danışmanı olarak başladı. 2016’dan bu yana da bu görevini sürdürüyor. 2006’da adım attığı profesyonel iş hayatında pek çok önemli başarıya imza atan Habip, Pronet’te hedeflerinin Avrupa’nın üçüncü büyük güvenlik şirketi haline gelmek olduğunu belirterek gündemiyle ilgili şunları söylüyor:

“Pronet’te kendimize koyduğumuz hedef, uzun, zorlu fakat son derece heyecan verici bir yolculuğu beraberinde getiriyor. Zorlu bir yolculuk gerektirse de net hedefleri olan her proje ve her değişim benim parçası olmak isteyeceğim bir hikaye. Kariyerimin devamında da başarı hikayesi avına bir girişimci veya yönetici olarak devam edeceğim.

Ajandamdaki en önemli madde, yaptığımız işin değerinin en kısa sürede en çok insana ulaşmasını sağlayabilmek. İkinci bir gündemim de MBA. Dünyanın dört bir yanından gelen üst düzey yöneticilerle çalışmak, deneyimlerinden faydalanmak son derece keyifli ve ilham verici. Teknik bilgi ve becerisi yüksek insanlarla yatırım ve yönetim bilgisi yüksek insanları bir araya getiren bu ekosistemde yeni projelerin hayata geçme aşamasında rol alacağım.”

YOLCULUK

“YENİ BİR ÖYKÜYE BAŞLADIM”

Global Restoran Yatırımları Üretim ve Tedarik Zinciri Süreçlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı KEMAL BOZKUŞ, iş hayatına 2001 catering sektöründe hizmet veren bir kurumda kalite ve üretim müdürü olarak başladı. Bir yıl sonra Bereket Döner’e kalite güvence müdürü olarak katıldı. Burada çeşitli görevlerde 15 yıl çalıştı. Kasım ayında ise Global Restoran Yatırımları’na şimdiki göreviyle transfer oldu.

1.En önemli deneyimi

“Bereket Döner’de, üretimin vazgeçilmezi olan satın alma yönetimi konusunda da deneyim kazanmak ve bu yönde de uzmanlaşmak için satın alma departmanında görev aldım. Daha sonra üretim, satın alma, idari işler ve kalite departmanlarından sorumlu genel müdür yardımcısı olarak yurt içi ve yurt dışında döner fabrikalarının kurulması ve işletilmesi konusunda danışmanlık veren takım içerisinde de çalıştım.

2.Kariyer hedefi

Kariyer hedeflerimi, profesyonel bakışımı yönlendiren ve geliştiren Bereket Döner’de geçirdiğim 15 yılda, markanın büyüme öyküsünün her adımında rol aldım. Şimdi de yeni bir vizyon ve yeni hedeflere erişme arzusu, değişim ve gelişim için profesyonel iş yaşantısında farklı bir rotaya yelken açıyorum.

3.Gündemi

Son dönemde hızlı ve güçlü büyümesiyle dikkat çeken Global Restoran Yatırımları’nda, yeni öykülere imza atma heyecanıyla yoluma devam ediyorum. Henüz yeni başladığım bu görevimde, şirketin hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir büyüme ve verimlilik önceliklerim arasında yer alıyor.”