KAMURAN YAZGANOĞLU

CASTROL TÜRKİYE UKRAYNA VE ORTA ASYA DİREKTÖRÜ

EĞİTİM YOLU

(1990-1994)

İzmir 60. Yıl Anadolu Lisesi

(1994-1999)

Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü

(2007-2007)

Insead Business School, Yöneticilik Programı

(2009-2009)

Northwestern Kellogg School of Management, Yöneticilik Eğitimi

KARİYER YOLU

(1999-2005)

Çeşitli teknik satış ve pazarlama rolleri- BP Türkiye

(2005-2008)

B2B satış müdürü- BP Türkiye

(2008-2011)

Türkiye distribütör satışlar yöneticisi-BP Türkiye

(2011-2013)

Genel müdür-BP Gaz

(2013-2015)

CEO yardımcısı- BP London

(2015-…)

Ukrayna, Türkiye ve Orta Asya direktörü-Castrol

İŞ FELSEFEM

Her zaman sürekli kendimi geliştirmeyi ve daha fazla öğrenmeyi hedeflerim. ÇOCUKLUĞUMDA

Çocukken iş hayatıma yönelik hayal kurduğumu hatırlayamıyorum. Sanırım daha çok bisiklete binmek, İzmir sokaklarında top peşinde koşturmakla meşguldüm.

MEZUN OLDUĞUMDA

Mezuniyetimin ardından bundan sonra sürekli öğrenmeyi hayatımın merkezine koydum.. Gözlemleyerek ve deneyimleyerek bu gelişimi sürdürdüm.

EN ÖNEMLİ BAŞARIM

BP gibi dünyanın hemen her ülkesinde, birçok değişik sektörde faaliyet gösteren bir şirketin nasıl yönetildiğini öğrenme imkanı buldum.

KARİYER HEDEFİM

Günümüzün şartları oldukça değişken; bu şartlarda uzun vadeli kariyer hedefleri yapmak yerine işimin en iyisini her koşulda yapmaya odaklanıyorum.

BAŞARI FORMÜLÜM

Başarının bir ekibin elinde olduğuna inanıyorum. Bu yüzden ekibimle bir bütün olarak hareket etmeye önem veriyorum.

EN ÖNEMLİ GÜNDEMİM

Castrol olarak önümüzdeki dönemde en önemli gündemimiz hem hacimsel hem kârlılık alanında sürdürülebilir büyüme olacak.

HOBİM

Özellikle takım sporları yapmaktan büyük keyif alıyorum. Müzik hayatımda önemli bir yer tutuyor. Ayrıca yelken tutkum var. Vakit bulabildiğimce kitap okumaya gayret ediyorum. YAŞAM MOTTOM

Ailemin mutluluğu ve güvenliği benim için her şeyden önemli gelir.

TIRMANIŞ

“TÜRKİYE’YE KATMA DEĞER SAĞLAYACAĞIZ”

TELEPERFORMANCE TÜRKİYE’NİN YENİ CEO’SU TÜLAY DOĞRULAR’IN GÜNDEMİNDE İSTİHDAM VAR. 4 DİLDE DAHA HİZMET VERMEK ÜZERE EKİBİNİ BÜYÜTECEĞİNİ SÖYLÜYOR.

“Kariyerine 1992’de Alman Volksbank’ta başlayan Tülay Doğrular, pek çok uluslararası şirkette uzun yıllar üst düzey görevler üstlenen başarılı bir yönetici. Teleperformance Türkiye’ye 2014’te operasyonlardan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak katılan Doğrular, bu yılın başında CEO’luk koltuğuna oturdu. Şimdi ise şirketin hem yurt içinde hem yurt dışındaki hedeflerini gerçekleştirmek üzere üstleneceği liderlik konusunda oldukça heyecanlı. Ajandasının en önemli gündem maddelerinin büyüme ve istihdam olduğunu belirterek “Son 4 yılda elde ettiğimiz büyüme, yüzde 25 oranında seyrediyor. Türkiye pazarında öncü konumdayız. 2018 için büyüme performansımızı yüzde 30’un üzerine taşımayı hedefliyoruz” diyor.

Geçen yılın sonunda, Türkiye’deki 4’üncü çağrı merkezini Balıkesir’de hizmete açan şirket, bu yıl yeni bir şehirde beşinci merkezini açmaya hazırlanıyor. Doğrular, Balıkesir’de orta vadede bin kişilik bir istihdam hedeflediklerini söylüyor ve ekliyor:

“2018’i de kapsayan orta vadeli planlarımız çerçevesinde müşterilerimize şu anda sunduğumuz 5 dilde hizmetlerimizin yanı sıra Felemenkçe, Fransızca, Rusça, Yunanca bilen yeni çalışanları ekibimize dahil ederek bu dillerde de hizmet vermek istiyoruz. Böylelikle gerçekleştirdiğimiz hizmet ihracatıyla hem sektöre hem Türkiye’ye katma değer sağlayacağız.”

YOLCULUK

“Pazarlama liderliğine devam!”

Danone Sütlü Ürünler Pazarlama Direktörü BERİL YAĞCI AFACAN, çalışma hayatına 2001’de Numil Gıda’da başladı. Ocak 2007-2011 yılları arasında Danone Anne Bebek Beslenmesi’nde Amsterdam ve İngiltere’de önemli pozisyonlarda çalıştı. 2011’de Türkiye’ye Danone Türkiye Sütlü Ürünler’in çocuk kategorisi kıdemli pazarlama müdürü olarak döndü. Şubat 2016’dan bu yana ise şu anki görevini yürütüyor.

1.En önemli deneyimi

“Danone Türkiye Sütlü Ürünleri’ni, ‘geleneksel sütlü ürünler’ şirketinden, ‘sağlıklı atıştırmalık’ şirketine dönüştürme sürecine liderlik eden bir rolde olmak, çok keyifli ve benim çokça doyum aldığım bir deneyim. Bu süreç içinde, son 3 yıldır büyüme ve kârlılıkta çok başarılı iş sonuçları elde ettik.

2.Kariyer hedefi

Pazarlama fonksiyonunu çok seviyorum, işimi severek yapıyorum. Danone’un farklı birim ve ülkelerinde pazarlamaya liderlik etmeye devam etmek istiyorum. Benim için önemli olan fark yaratmak isteyen organizasyonlarda çalışmak, bireylerin potansiyelini ortaya çıkarmak için bana fırsat sağlayan bir kurum içinde olmak.

3.Gündemi

Gündemimde inovasyon ve dijitalleşme var. Bu doğrultuda kolay atıştırılabilir formatlarda, farklı lezzetlerde ve farklı faydalar sunan inovasyonları Türkiye ile buluşturmak, ilk hedef. Dijitale daha fazla yatırım yaparak hassas pazarlamayla (precision marketing) doğru kitleye doğru mesajla ulaşıp akılda kalıcı çalışmalar yapmak da ikinci hedefimiz.”