ÇALIŞANLARIN GÜCÜ

Güney Afrika’dan İtalya’ya kadar dünyanın dört bir yanından Virgin ailesinin üyeleriyle birlikte zaman geçirdiğim zaman kendi kendime düşünüyordum. İster havayollarımızda ister vakıflarımızda ister sağlık kulüplerimizde olsun, çalışanlarımızın hepsi bana ilham kaynağı olmuştur.

Bana sık sık en çok hangi Virgin şirketini beğendiğimi ve örneğin Virgin Galactic’de çalışan biriyle Virgin Money’de çalışan arasında ne gibi bir farklılık olduğunu sorarlar. İnsanlar uzay şirketinde ya da bankada çalışanlar arasında pek bir farklılık görmediğimi ve onların hepsinin kalbinde Virgin değerlerinin yattığını söylediğimde ise çok şaşırır. Çalışanlarımız insanlara yardımcı olmaya bayılır. Hepsi birbirini ve müşterileri kollar, pozitif bir farklılık yaratmak isterler, inovasyon yapmaya çalışırlar, eğlenmekten çok hoşlanırlar ve daima ellerinden gelenin fazlasını yaparlar.

Geçen hafta Virgin Atlantic’in yeni Lady Freedom uçağıyla Güney Afrika’ya uçmak zorunda kaldım. Joburg’da tamamen hevesli ve enerjik bir ekip tarafından vücuda getirilen Virgin Active sağlık kulübünü ziyaret ettim. Ardından Mandela’nın 100. doğum gününü kutlamak için The Elders ve Virgin Unite’a katılma şansını yakaladım. #WalkTogether gibi etkinlikler düzenleyen bu organizasyonu görmek gerçekten çok ilham vericiydi. Bunun bir parçası olmak çok eğlenceliydi, zira günün sonunda herkes dans ediyordu.

Virgin ailesinin diğer muhteşem özelliği de parlak ve kafadar gruplarla sıklıkla ortaklıklar kurmamızdır. Mesela Güney Afrika’da Kofi Annan Vakfı’nı desteklemek ve Obama Vakfı’nı görmek için zaman harcamak muhteşemdi. Ayrıca The Elders’ın yürüttüğü Sparks of Hope kampanyası çerçevesinde bir araya getirdiği birbirinden muhteşem girişimler de çok etkileyiciydi. Bizim en güçlü yanlarımızdan biri de iş birlikçi olmamızdır ki bunun yardımıyla Virgin sıradan bir isim olmaktan çıkıp global bir markaya dönüşebilmiştir.

The Elders ve Virgin Unite etkinliği için bize katılan insanlardan ikisi ise Güney Afrika’da Virgin Limited Edition’ın olağanüstü doğa parkı Ulusaba’yı işleten Karl ve Llane Landon’dı. Bu isimler gerçekten Virgin ruhunu yansıtıyor ve Ulusaba’da neşeli, bilgili ve nazik insanlardan oluşan bir ekip kurmuş durumdalar. Eşim Joan, oğlum Sam ve Virgin ailesinden birkaç kişiyle buraya uçakla gelmiş ve kendimizi o kadar hoş insanlarla ve şirin mi şirin yavru aslanlarla dolu nefes kesici bir vahşi ortamda bulmuştuk ki oradan hiç ayrılmak istememiştik.

Ancak bir diğer heyecan verici macera ise Virgin Voyage’ın ilk gemisine isim bulmakta yaşanmıştı. Sizin de görebileceğiniz gibi biz herkese bir doz Deniz Vitamini veriyoruz ve onlar anında kendilerini masanın üstünde dans ederken buluyor.

AMAÇ İNSANLAR

Bu hafta Virgin Voyages’ı ziyaretim esnasında kendini “Amacınız İnsanlardır” inancına tamamen adamış bir şirkete ilk elden şahit olmanın büyük onurunu yaşadım. Bugüne kadar hiç bu kadar kıvanç duymamıştım.

Oradaki “yerleşik” ekibin üyeleriyle tanışarak ve WEconomy hakkında sohbet ederek harika bir sabah geçirdim. Ardından CEO Tom McAlpin beni Voyage Creeds’i bu şirkete bir bütün olarak uyarlayan kendi ekibine katılmaya davet etti. Voyage Creeds aslında Virgin Voyages ile müstakbel ekip üyelerinin tamamı tarafından paylaşılan değerleri esas alan ve hem mevcut hem de gelecekteki çalışanlarca benimsenen bir dizi taahhütler ve vaatlerden oluşuyor. Tom’un ifadesiyle, “Bunlar bizim hem bir şirket hem de bir ekip olarak birlikte yaşadığımız inançlar.”

İlk kuruluşundan itibaren kendi insanlarına kendi taahhütlerini net bir şekilde benimseterek yola çıkmış bir şirket görmek muazzamdı. 2020 yılı itibarıyla Virgin Voyages dünyanın dört bir yanından gelmiş 2 bin 700’den fazla denizciyi ve 1.150 civarında karacıyı istihdam ediyor olacak.

Amacı doğrudan kendi işinin çekirdeğine yerleştiren ve her bir ekip üyesinin kendisini değerli, saygı duyulan ve güvenilen bir insanmış gibi hissetmesini sağlayan bir şirket görmek gerçekten çok ilham verici. O kadar etkilendim ki Voyage Creeds’i hepinizle paylaşmaktan kendimi alamadım!

Önemseme Öğretisi: Aile Sevgisi

Biz kendi ekibimizi ailemiz gibi sever ve önemseriz. Hatta ekibimizin ailelerine bile bizim ailemizmiş gibi değer veririz. Bunun anlamı ise bizim her birimiz ve ekip üyelerinin her biri için en iyisinin olmasını canı gönülden istememizdir. Her gemimizin evinden uzak olduğunda kendini evindeymiş gibi hissetmesini isteriz. Her bir ekip üyemizi güvende tutmak, onları desteklemek ve hem kişisel hem de profesyonel anlamda kendilerini yetiştirmelerine yardımcı olmak isteriz. Elbette her ailede bazen bağrınıza taş basmanız gerekir çünkü bu işler çok zordur ve bizim zorluklarla başa çıkabilecek insanlara ihtiyacımız var. Bizdeki büyük epik değişime kendini bizim kadar adamış herkes sonsuza kadar bu ailenin bir parçasıdır.

Aidiyet Öğretisi: Bir Ekip Gemisi

Biz tüm ekip üyelerimizin kendilerini gemilerimizin sahibi ve sefer deneyimlerinin kahyasıymış gibi hissetmelerini isteriz. Bu ise alt seviyede ekip üyelerimizin kendi deneyimlerini kişiselleştirmelerini ve üst seviyede de onların gemide güvenliği, sorumluluk almayı ve ekip çalışmasını desteklemelerini sağlar. Biz karadaki ekip üyelerimizin denizdeki gemileri, ekipleri ve denizcileri, kendilerinin kollamaları ve desteklemeleri gereken varlıklar olduklarını unutmamalarını isteriz. Biz bu endüstride muazzam değişiklikler yapıyoruz, bu yüzden bu fırsatı bizimle birlikte gerçekliğe dönüştürecek kadar tutku dolu olan insanlara ihtiyacımız var.

Eğlence Öğretisi: Sürüsüne Bereket Eğlence

Biz asla bunun sıradan başka bir iş daha diye görülmesini istemeyiz, çünkü biz bunun en iyi iş olarak değerlendirilmesini isteriz. Yani sıkı çalışmayı eğlenceli bir hale getirebilen, meydan okumalara soğukkanlı bir profesyonellikle karşı koyabilen ve kendi sorumluluklarını eğlenceli kılabilen ekip üyelerine göre bir iş. Biz ekip üyelerimizin bizimle birlikte yepyeni bir kariyere başlamalarını veya edindikleri arkadaşlıklar, kazandıkları deneyimler ve kafalarındaki hatıralar aracılığıyla daha iyi olan başka bir alanda işe devam etmelerini isteriz.

Adalet Öğretisi: Birimiz Hepimiz İçin

Hepimizin farklı iş tanımları olabilir, ancak sonuçta hepimiz Virgin kadrosunun üyeleriyiz. Bir gemide güvenlik ve komuta bakımından hiyerarşi ve güçlü liderlik önemlidir, ancak mümkün oldukça biz bir ekibi daha kucaklayıcı bir yapı olarak görürüz. Liderlerimizin tümü saygılılık ve hesap verebilirlik konularında birer rol modelidir ve ortaya sorunlar çıktığında onlar suçlayacak başka birilerini arama yerine çözümlere ve önceden aldıkları derslere odaklanır. Liderler zor kararlar almak zorunda kaldıklarında herkesin bilgisi ve deneyimi dikkate alınır. Herkesin sesi dinlenir. Her ne kadar kararlar liderlerimize ait olsa da ekibin tamamının geri beslemesi başarımız için yaşamsaldır.

Çeşitlilik Öğretisi: Farklı Olana Dalmak

Biz Virgin’de en güçlü yanımızın yerkürenin dört bir yanından gelerek tek bir gemide toplanacak şekilde eşsiz bireyleri bir araya getirme yeteneğimiz olduğuna inanırız. Burada herkese uyan tek bir kalıp yoktur çünkü hepimiz farklı şekillerde, ebatlarda, renklerde ve ruh halindeyizdir. İşte bu yüzden biz bu gerçeğe saygı duyar, onunla kucaklaşır ve onu göklere çıkarırız. İçimizden bazıları bize sırf macera ve seyahat için gelir, bazıları arkalarında bıraktıkları ailelerini destekleme fırsatı olarak gördükleri için gelir ve bazıları da yaşam boyu sürecek bir kariyer için gelirler. Virgin’e herkes kendi olduğu gibi yani çeşitli ümitler, deneyimler ve özgeçmişlerle gelebilir ve nihayetinde kendilerinin en iyi sürümü olabilirler.