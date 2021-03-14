Eski hükümlülere ikinci bir şans veren 8 sosyal girişim





Hayatta mücadele etmiş herkesin yeniden ayağa kalkmak ve gerçek potansiyelini gerçekleştirmek için ikinci bir şansı hak ettiğini uzun zamandır düşünüyorum. Ceza adaleti reformu ve diğer pek çok meseleye olan tutkumun temelinde, kimsenin en kötü anlarına göre yargılanmaması gerektiği fikri yatıyor. Bir suçtan hüküm giymiş kişiler söz konusu olduğunda, iş onurunun rehabilitasyonun önemli bir parçası olduğunu biliyoruz. Bir işe sahip olmak, beladan uzak durmak ve yeniden suç işleme oranlarını düşük tutmak için önemli bir faktör.

İşletmeler, tutum değişikliğine yol açmada ve sağlıklı, uyumlu toplumlar inşa etmede önemli bir rol oynayabilir. İşverenler, dezavantajlı geçmişe sahip insanların, önemli kişisel zorluklar karşısında iş bulma konusunda büyük bir kararlılık gösterdiğini kabul etmelidir. Bu muazzam, keşfedilmemiş bir beceri ve tutku kaynağıdır. Virgin’de, istihdamın hapsetme ve yeniden suç işleme kısır döngüsünü azaltmada kritik önem taşıdığına dair sağlam bir inançtan yola çıkarak yıllar boyunca daha önce hüküm giymiş yüzlerce kişiyi işe aldık.

SIRA DIŞI BİR YETENEK HAVUZU

Pratikte, işletmelerimiz ödülünü, kişisel yolculukları boyunca bir yerlerde birilerinin potansiyelini fark etmeye ve onlara ayağa kalkma fırsatı vermeye istekli olduğuna inanan ve değer veren motive olmuş, çalışkan çalışanlardan oluşan inanılmaz bir yetenek havuzuna erişerek aldı.

Ancak, doğrudan istihdam tek seçenek değil. Aynı zamanda tedarik zincirlerimize de bakıyoruz: Eğitim, beceri geliştirme ve anlamlı çalışma yoluyla insanlara ikinci bir şans veren işletmelerden ürün ve hizmetler temin edebilir veya onlarla ortak olabilir miyiz? Biraz ilhama ihtiyacınız varsa, işte Birleşik Krallık’ta tam olarak bunu yapan bazı işletmeler ve sosyal girişimler:

• Redemption Roasters, HMP The Mount’da bir kahve kavurma dükkanı işletiyor ve kahve endüstrisinde eski hükümlülerin istihdamını desteklemek için Birleşik Krallık’taki çeşitli hapishanelerde barista akademileri kurdu.

• The Skill Mill, 16-18 yaşları arasındaki genç hükümlülere su ve arazi bazlı yönetim konusunda eğitim ve istihdam fırsatları sunarak sel riskini azaltmaya ve yerel çevreyi iyileştirmeye yardımcı oluyor. The Skill Mill, 6 yıl içinde 158 gencin işe girmesine yardımcı oldu.

• Freedom Bakery, tahliye edilen İskoç hükümlüleri fırıncı ve pasta şefi olarak eğitiyor ve onlara tahliye edildikten sonra uzun vadeli istihdam için bir yol sunuyor.

• Offploy, eski hükümlülerin oluşturduğu, işletmelerle ve hüküm giymiş insanları bir araya getiren, işe alma ve istihdam sürecinin her aşamasında her iki tarafa da yardımcı olan bir sosyal işe alım işletmesidir. Kurucu Jacob Hill, ayrıca kısa süre önce yüksek kaliteli hapishane yapımı hediyelerin satıldığı inmade.org’u kurdu.

• The Clink Charity, Birleşik Krallık’taki 5 hapishanede halka açık eğitim restoranları ve kafeleri ile ayrıca bir etkinlik yeme-içme hizmeti şirketi işletiyor. ABD’de de yapılan harika işler var.

• Flikshop’un yaratıcısı Marcus Bullock, hapis cezasına çarptırıldığında henüz 15 yaşındaydı ve hayatının bu karanlık döneminde ona umut veren şeyin annesinden aldığı mektuplar olduğunu söylüyor. Araştırmalar, dış dünyadan temasın, insanların cezaevinden çıkıp tekrar suç işlememe üzerinde belirgin bir etkisi olduğunu gösteriyor. Marcus, aileleri hükümlülerle bir araya getirmek için kendi şirketi Flikshop’u kurdu ve pandemi nedeniyle ailelerinin ziyaret edemeyeceği hükümlülere daha fazla kartpostal gönderilmesi için Moments of Empathy adlı bir kampanya başlattı.

• The Last Mile, hüküm giymiş kişileri iş ve teknoloji eğitimi yoluyla başarılı bir şekilde yeniden hayata başlamaya hazırlıyor. Girişim bu işe San Francisco’nun dışındaki San Quentin hapishanesinde başladı. Virgin Unite, onlara değerlendirmelerinde yardımcı olan ilk yatırımcılardan biriydi. Şu anda 5 eyaletteki hapishanelerde çalışıyorlar ve mezunları, geliştiriciler olarak önde gelen teknoloji şirketlerinde iş buluyor.

• Defy Ventures, kendi Eğitimdeki Girişimcileri (EIT) ve dışarıdan gelen gönüllüler için sağlam bir hapishane içi program oluşturdu. EIT’ler, istihdama hazır olma, sağlıklı alışkanlıklar ve girişimcilik eğitimini içeren bir müfredat aracılığıyla çalışıyor. Program boyunca, işletmelerden büyük gönüllü grupları özgeçmişler ve iş görüşmeleri hakkında geri bildirimde bulunmak ve saha yarışmalarını değerlendirmek için içeri giriyor.

Pandemiden yeniden ayağa kalkarken dünya çapında daha fazla işletmeyi açık işveren olmanın faydalarını görmeye teşvik etmek istiyorum.

Şirketlerimizin hizmet verdiği toplumun daha geniş bir yelpazesini temsil eden insanların becerilerini, deneyimlerini ve potansiyellerini görmek için klişelerin ve varsayımların ötesine bakmak, işleri bütünüyle değiştirmeye ve toplumlarımızı daha iyi hale getirmeye yardımcı olur.

Tony Hsieh hatırlandı

“İşte ve hayatta her zaman pişmanlık duymadan dürüst olun.” Bu bilgece sözler, ömrü her gün bunlarla geçmiş olan merhum Tony Hsieh tarafından söylenmişti.

Tony, daha 46 yaşındayken trajik bir ev yangınında öldüğü için çok üzgünüm. Virgin’deki herkes Tony’nin tüm sevdiklerine en içten dileklerini iletiyor. Zappos işletmesini bir internet devine dönüştürürken Tony ile yolum birçok kez kesiştiği için şanslıydım. Bunu, tamamıyla çalışanlarını desteklemeye ve güçlendirmeye yönelik bir vizyonu yavaş yavaş aşılayarak başardı.

Yukarıdaki alıntı, Forbes ile yaptığımız ortak bir röportajdan alındı ve söylediği başka bir şey de şimdi öne çıkıyor. İşiyle ilgili olmazsa olmazları sorulduğunda şunları söylemişti: “İyi zamanlarda kültür, hizmet ve marka gibi uzun vadeli şeylere yatırım yapın, çünkü kötü zamanlardan çıkmanızı bunlar sağlayacak.”

Tony’nin Las Vegas, Zappos ve The Downtown Project’teki projelerini ziyaret ettiğimi ve bu değerleri nasıl eyleme geçirdiğini ilk elden gördüğümü hatırlıyorum. Zappos ve Tony, işte daha iyi bir geleceği şekillendirmek için yenilikçi fikirler geliştirmeye, test etmeye ve paylaşmaya odaklanan Virgin Unite girişimimiz %100 Human at Work’ün büyük destekçileriydi.

Destekleri arasında Las Vegas’ta bizimle birlikte bir etkinliğe ev sahipliği yapmak ve Tony’nin birkaç toplantıda konuşma yapması da vardı. Her seferinde, sözleri ve eylemleri düşünme şeklimi ve aynı zamanda nasıl hissettiğimi etkiledi. O sevimli, özel bir adamdı ve kaybı dünya için büyük bir kayıp oldu.