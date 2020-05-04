Kitlesel fonlama nasıl elde edilir

Şu an, işe yeni başlayan bir girişimci olmak veya bir işi büyütmek için daha önce hiç olmadığı kadar iyi bir zaman. Teknoloji, kalabalıklara ulaşmayı her zamankinden daha kolay hale getirdi ve artık para bulmanın, biz Virgin markasını kurduğumuz zamanlarda olmayan yeni fantastik yolları var.

Kitlesel fonlama, pek çok iş yerinin ihtiyaç duydukları para ve desteği bulmasına yardımcı oluyor. Muhtemelen, bu girişimcilerin çoğu geçmişte kendilerine para vermesi için bir banka müdürünü ikna etmeye çalışmak zorunda kalırdı ve bunun ne kadar zor olabileceğini kendi tecrübelerimden biliyorum. Biz Virgin’de, Virgin Records ve Virgin Atlantic gibi şirketleri büyütmeye devam edebilmek için hesap limitlerimizi artırmaları ve daha çok nakit kredi sağlamaları için bankalara yalvararak çok zaman geçirdik.

Virgin şirketlerini kurduğumuz zamanlarda kitlesel fonlar olsaydı, kesinlikle kullanırdık. Aslına bakılırsa, ilk (gayri resmi) Virgin Atlantic uçuşu kitlesel fonlamayla gerçekleştirilmişti. Bugünün kitlesel fonlama platformları gibi şık bir operasyon olmamıştı ama iş görmüştü. İngiliz Virgin Adaları’na gidiyordum ve uçuşum iptal edildiği için Porto Riko’da mahsur kalmıştım. O zamanki sevgilim (kendisi şimdi karım!) İngiliz Virgin Adaları’nda beni bekliyordu. O yüzden ben de birilerinden bir yazı tahtası ödünç aldım ve üstüne “Virgin Havayolları”, altına da “İV Adaları’na tek yön 39 dolar” yazdım. İptal edilen uçuşun bütün yolcularını dolaştım ve ilk uçağımı kiralayacak kadar para toplamayı başardım. Böylece Virgin Atlantic doğmuştu.

Kitlesel fonlar, bağış toplamaktan çok daha fazlası demek. Müşteriler, elçiler ve süper hayranlardan oluşan bir topluluk yaratmanıza yardım ediyor. Pazar onayı, yeni yatırımcılara erişim, promosyon ve gerçek zamanlı geribildirim getiriyor. Ne var ki işinizi herkese göstermek ve hiç görmediğiniz insanlardan yatırım yapmalarını istemek yine de bir zorluk. Bir kitlesel fon kampanyası bir video çekip, bunu bir internet sitesine yükleyip sonra da paranın akmasını izlemek kadar basit değil. Herhangi bir bağış kampanyasında olduğu gibi insanları paralarından ayrılmaya ve sizin üstünüze hesaplı bir bahse girmeye ikna etmeniz lazım.

Kâr amacı gütmeyen girişimcilik merkezimiz olan Virgin StartUp’ın bu sorunu çözme konusunda iş yerlerine yardımcı olduğunu görmek güzel. Ekip, 2013’ten beri 3 bin 300’den fazla girişimcinin iş kurup büyütmesine yardımcı oldu ve bu süreçte neredeyse 45 milyon sterlin değerinde start up kredisi dağıttı. Başlamasına yardımcı oldukları bu işlerden çoğunun işleri büyütmek için daha fazla paraya ihtiyaçları olduğunu ve çoğunun da yüzünü kitlesel fonlama platformlarına çevirdiğini görüyorlar.

Bu girişimlere başarılı olsunlar diye en iyi şansı verebilmek için CrowdBoost’u başlattılar. Bu, kitlesel hisse fonları aracılığıyla işleri büyütmek isteyen girişimler için beş haftalık bir hızlandırıcı. Bu program, yatırımcıların yatırım konusunda ne aradıklarını anlamaktan kampanya videosunu çekmeye ve şirketin değerinin en iyi nasıl ayarlanacağına kadar kampanyalarının her unsuruyla ilgili şirketlerle birlikte çalışmaları için uzmanları bir araya getiriyor. Bugüne kadar 25 şirket, CrowdBoost’a katıldıktan sonra toplamda 10 milyon sterlin elde etti.

Virgin StartUp ekibinin, yeni nesil girişimcilere işlerini büyütme konusunda destek verdiğini görmekten gurur duyuyorum. Daha fazla bilgi için Virgin StartUp’ı ziyaret edin.

HAPİSHANEDE SIRA DIŞI BİR ÖĞLE YEMEĞİ

WEconomy’i dünyaya tanıttığımızdan ve ben ilk kez bir yazar olduğumdan bu yana iki yıl geçti. Kalemi elime alıp iş dünyasının kâr ile amaç arasında dengeyi nasıl kurabileceği hakkında yazmak inanılmaz bir deneyimdi ve son derece şaşırtıcıydı çünkü her şey hapishane duvarlarının arkasında başladı!.

Yakın arkadaşlarım ve yazım ortaklarım olan Marc ve Craig Kielberger ile ilk görüşmem, HMP High Down’ın içinde yer alan Britanya’nın ilk ticari hapishane restoranı The Clink Restaurant’ta oldu. Bu muhteşem işyeri mahkumlara, hapishaneden yeni bir hayata başlayacak ve sistemik suç döngüsünü kıracak becerilerle çıksınlar diye yiyecek-içecek endüstrisi üzerine nitelikli bir eğitim veriyor. Programları çok büyük başarı kazandı. Çalıştıkları hapishanelerdeki yeniden suç işleme oranlarını neredeyse yarı yarıya düşürdüler. Etkili bir sosyal amaçla yürütülen bir iş modeli sayesinde, The Clink’in operasyon maliyetlerinin yarısı kadarının satışlar tarafından karşılandığını görmek de harika bir şey.

Bu alışılmadık yemek yeri bize, bir amacı olan bir işyerinin nasıl görünebileceği konusunda düşünecek çok şey verdi. Eğer ticari bir restoran yeniden suç işleme oranlarını düşürebiliyorsa, iş yerleri toplumun iyiliğine başka hangi şekillerde katkıda bulunabilirler? Hangi temel stratejiler bir işyerinin kâr elde ederken sosyal problemleri çözmesine en iyi şekilde yardım edebilir? İş yerleri, pozitif bir küresel etki bırakacak ürün ve hizmetleri yaratmak için yaratıcılık ve yeniliği nasıl kullanabilirler? Bunlar, Weconomy’i yazarken düşündüğümüz sorulardan yalnızca birkaçı.

The Clink ayrıca bana fazlasıyla ilham verdi çünkü sosyal etkinizi artırmak için tekerleği baştan icat etmenize gerek olmadığını gösterdi. Eğer sahip olduğunuz kaynaklara, sunabileceğiniz beceriler veya hizmetlere ve bu kaynaklar ve becerilerden en çok fayda sağlayabilecek sorunlara odaklanırsanız, büyük bir fark yaratabilirsiniz. Bu ayrıca bir amaç edinip değişime liderlik etmek için daha küçük yollar bulma konusunda da daha yaratıcı olmanıza yardımcı olur. Örneğin, The Clink restoranlarındaki tüm deri döşemeler mahkumlar tarafından yapılmış ve bu deneyim boyunca paylaşılan şiiri de eski Clink stajyerleri yazmış.

The Clink, amacından güç alıyor ve aynı anda hem başarılı bir iş kurup hem de sosyal değişime öncülük edebileceğinize dair mükemmel bir kanıt sunuyor. The Clink, WEconomy yolculuğunda rol oynadığı için mutluyum ve bu işyeri ve ikinci bir şans sunduğu insanlar için bundan sonra ne geleceğini görmek için sabırsızlanıyorum.

Şimdi belki de HMP Brixton’daki The Clink restoranında bir sonraki öğle yemeğimiz için yer ayırtmalıyım. Yemek ve hizmetin her zamanki gibi güzel olduğunu duydum!