Salgında yeni talepleri karşılamak

Virgin Start Up tarafından fonlanan şirketlerin COVID-19 boyunca harekete geçerek yeni şubeler açması hakkındaki ilham verici hikayelerin listesi büyümeye devam ediyor. Biz bu olağandışı iş alanını keşfetmeye devam ederken aşağıda büyük bir etki yaratan küçük bir işletmeye dair diğer bir muhteşem örnek yer alıyor.

ODDBOX, biçimsiz ve üretim fazlası meyve ve sebzeleri, çiftliklerden alıp Londra’da doğrudan kapıya teslim eden bir abonelik hizmeti. COVID-19 boyunca ODDBOX, talepteki devasa artış ve yiyecek endüstrisindeki büyük değişikliklere uyum sağlayabilmek için hızlı hareket etmek zorunda kaldı. Yolculukları hakkında daha fazla bilgi edinmek için şirketin kurucu ortağı Deepak Ravindran’a ulaştım.

*ODDBOX’ın konsepti muhteşem. Bu fikri ne zaman ve nasıl buldunuz?

2016’da Portekiz’deki bir tatil sırasında oldu. Tipik yerel bir Portekiz pazarındaydık ve çok garip bir domates gördük. Tamamen tuhaf bir şekli vardı, fakat kesinlikle çok lezzetliydi. Emilie Fransalı ve ben de aslen Hindistanlıyım. İkimiz de yerel pazarlardan alışveriş yapmaya alışkınız ve İngiltere süpermarketlerindeki meyve ve sebzelerin çok mükemmel görünmesinin tuhaf olduğunu düşündük.

Bu konuyu araştırmaya başladık ve İngiltere’deki yiyecek israfının gerçek boyutlarını, yiyecek sistemindeki yetersizlikleri keşfettik. Meyve ve sebzelerin yüzde 20-30’unun çiftlikten bile çıkmadan telef olduğunu öğrenince bu konuda bir şeyler yapmamız gerektiğini hissettik. Böylece ODDBOX’ı, Londra’nın ilk ve tek yiyecek israfıyla savaşan meyve ve sebze kutusunu kurduk. Bu muhteşem bir yolculuk oldu ve bunu bu alandaki aynı düşüncelere sahip insanların tavsiyeleri, birbirine sıkıca bağlı çalışkan ve kendini adamış çalışanlar ve Virgin Start Up gibi şirketlerin beslememize yardımcı olduğu girişimcilik ruhu olmadan yapamazdık.

*COVID-19 işinizi ve iş yapma şeklinizi etkiledi mi?

Yoğun birkaç ay geçirdik. Sokağa çıkma yasağının ilan edildiği hafta, ortalama günlük miktarın 10 katı bir sipariş artışı gördük. Mart geldiğinde, yeni siparişleri üç haftalığına durdurduk, çünkü operasyonlarımızı büyütebilmek için güçlü bir tedarik zinciri temeli inşa etmek için çalıştık.

Ana odağımız, her zaman harika kalitedeki ürünleri, doğrudan çiftlikten getirip teslim ederek yiyecek israfını azaltmak oldu. Bu sefer ise hizmetimizin güvenilirliğini, ürünlerimizin kalitesini ve müşteri deneyimini garantilemek her zamankinden daha önemliydi. Mümkün olduğu kadar fazla kendini izole eden kişiye kutularca taze meyve ve sebze götürmek istedik. Ayrıca ülkedeki yiyecek işletmeleri kapanmak zorunda kaldığı için kendilerini birdenbire gidecek bir yeri olmayan bir sürü ürünle baş başa bulan üreticilere de yardımcı olmak istedik. Son olarak da müşterilerimizin ve topluluğumuzun evde kaldıkları süre boyunca her şeyin altından kalkabilecek durumda olmalarına ve yiyeceklerinden en iyi şekilde yararlanmalarına yardım etmek istedik.

Bunu yapmak için operasyonlarımızı ve ekibimizi büyütmemiz, müşteri deneyimi hakkında düşünme şeklimizi değiştirmemiz gerekti. Marttan beri merkez ofisimiz için 10 yeni üye ve 25 yeni şoför aldık ve ekibimizi üçe katladık. Marka ekibimiz topluluğumuzun yeni ihtiyaçlarını karşılayabilmek için içerik stratejisinin yönünü tamamen değiştirdi. Tüm bunların karşılığını da aldık! Nisan ve mayısta yüzde 600 büyüme kaydettik ve çöpe gidecek olan 1.400 tondan fazla ürünü kurtardık.

*Kapanmaya zorlanan veya son aylarda talepte büyük bir düşüş yaşayan pek çok işletmenin aksine ODDBOX her zamankinden daha yoğun görünüyor. Daha da sıkılaşan sokağa çıkma yasağı önlemleri ve değişen hükümet düzenlemelerine uyarken aynı zamanda taleplere yetişmeyi de nasıl başardınız?

Talep bir gecede yükselmiş gibi göründüğü için ilk başta zor oldu. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu talebi karşılamak için gece gündüz çalışırken ve kendilerini izole eden insanlara mümkün olduğu kadar çok kutu ulaştırmaya çabalarken yeni siparişlere ara vermek zorunda kaldık. Ekibimizi, şoförlerimizi ve topluluğumuzu güvende tutmak da ayrıca önemliydi. Merkez ofis ekibimiz sokağa çıkma yasağının duyurulmasından bir hafta önce evden çalışmaya başladı ve depolarımıza da tam teşekküllü bir COVID-19 güvenlik planı getirdik. Şoförlerimiz hemen kişisel koruyucu donanım kullanmaya başladı ve topluluğumuzu ileri dönüşüm konusunda teşvik eden yaratıcı bir girişim olan kutu toplama işlemimize ara verdik.

*İşletmelerin bir amaç bulmasına yardım etmek benim en büyük tutkularımdan biri ve ODDBOX’ı işletme şekliniz bana çok ilham veriyor. Zor zamanlarda amaçlarınıza nasıl sadık kalıyorsunuz?

Misyonumuzu, vizyonumuzu ve değerlerimizi tanımlamak için tüm ekibimizle birlikte uzun bir sürece girdik. Daha da önemlisi, her gün bu değerlere göre nasıl yaşayabileceğimiz konusunda oturumlar düzenliyoruz. Kapsayıcılık bizim değerlerimizden bir tanesi ve ekipteki herkesi değerlerimize ters düşebilecek bir karar aldığımızda bize karşı çıkmaları konusunda teşvik ediyoruz. Ayrıca şirket içine veya dışına mesajlar gönderirken bir değerler listesine göre kontrolden geçiriyoruz; yani şeffaf, düşünceli, kapsayıcı ve yenilikçi oluyor muyuz? Ayrıca değerlere dayalı bir işe alma süreci dâhil etmeyi böylece tüm ekip çapında değerlerin doğal olarak uyuşmasını sağlamayı planlıyoruz.

*Korona virüs salgını ürünleri tüketiş şeklimizi ve topluluğa verdiğimiz önemi değiştirdi. COVID-19’un daha yerel, etik ve sürdürülebilir ürünlere olan talep üzerinde uzun vadeli etkileri olacağını düşünüyor musunuz?

Kesinlikle yakın zamandaki bir YouGov anketi katılımcıların neredeyse yüzde 40’ının yerel ve topluluk tarafından işletilen işletmelerden alışveriş yapmak istediğini buldu. Bu krizin iyi yanı, hepimizin daha düşünceli tüketiciler haline geldiği bir geleceğin içine atmış olması.

*Bu zor zamanlarda yönünü bulmaya çalışan diğer küçük işletme sahipleri ve girişimciler için ne gibi tavsiyeleriniz var?

Tüketicilerin davranışlarının nasıl değiştiğini görmeye çalışın; ne arıyorlar ve ihtiyaçlarını mümkün olan en iyi şekilde nasıl karşılarsınız? Güçlüklerle birlikte fırsatlar da gelir ve bu istifade etmek anlamına gelmez. Sadece var olan veya değişen bir tüketici ihtiyacını karşılamak anlamına gelir. Yani eğer fırsatları fark edip azimli olabilirseniz, fırsatlar gelecektir!

*COVID-19’un bir sonucu olarak, iş dünyasında başka trendler veya değişimler göreceğimizi düşünüyor musunuz?

E-ticaret daha önce görülmemiş bir hızla benimseniyor. İnsanlar internetten alışveriş yapıyor ve bunun karşısında olan engeller de büyük oranda azaldı. Ayrıca insanların daha fazla evden çalışıyor olması da yardımcı oluyor, çünkü ürünleri teslim almak için evde oluyorlar. Hızlanan bir diğer trend de esnek çalışma. İnsanlar yolda ve işte daha az vakit harcıyorlar, bu da işletmelerin geleneksel iş yerlerine hitap etmesini zorlaştırıyor.

*Teslim ettiğiniz her 4 adet büyük meyve ve sebze kutusunun 2.775 litreden fazla suyun ziyan olmasını engellediğini okudum. Bu, sadece tüketici tercihlerimiz aracılığıyla yapabileceğimiz olumlu etkiyi öne çıkarıyor. Gezegenimizi korumaya yardımcı olmak için yapabileceğimiz diğer üç tüketici tercihi nedir?

Çiftliklerden sonraki israfın yüzde 70’i kendi mutfaklarımızda meydana geliyor; bu yüzden kendi yiyecek israfımızı azaltmak büyük bir adım. İşte benden birkaç ipucu:

Bir yemek planı yapın, böylece buzdolabınızdaki her şeyi kullanırsınız.

Dondurucunuzla arkadaş olun.

Sebze ve meyvelerle yemek yaparken kabuklarını soymayın!

*ODDBOX için sırada ne var?

Londra’da daha fazla alana hizmet verebilmek için genişliyoruz ve geçtiğimiz ay neredeyse 20 yeni lokasyon ekledik. Fakat hala Londra odaklı olduğumuzun farkındayız ve kapsayıcılık değerlerimizden biri olduğu için sıradaki adım ulus çapına yayılmak.

İyimserliğinizi ve görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz Deepak. ODDBOX gibi küçük işletmeler sayesinde daha sürdürülebilir bir geleceğin şekillendiğini görmekten heyecan duyuyorum.

Virgin Galactic’in Uzay Gemisi

Virgin Galactic’in uzay gemisinin içinde neler olduğunu ilk kez gösterdikleri için tüm Virgin Galactic ekibiyle gurur duyuyorum. Kabin, sizin ve benim gibi binlerce insanın uzay uçuşu hayalini güvenle gerçekleştirebilmesi ve bu muhteşem yolculuğun her bir parçasını maksimum seviyeye çıkarmak için özel olarak tasarlandı. Bu, inanılmaz derecede heyecan verici, fakat bence, şu anki tüm düşünce ve endişelerimize rağmen gelecek konusunda sakin ve iyimser olabileceğimize dair çok ihtiyacımız olan bir hatırlatma da sunuyor.

50 yıl önce Virgin’i kurduğumuzda, astronot olmak kesinlikle ölmeden önce yapmak istediklerim arasında bulunsa da Virgin’in sadece bir plak şirketi değil, aynı zamanda bir uzay yolu şirketi de olabileceğini bilmiyorduk. Peçete üstüne karalanmış bir logodan küresel bir markaya... Geriye dönüp baktığımızda, her zaman açık bir amaçla yolculuk ettik: Müşteri deneyimini dönüştürmek ve iş dünyasını iyilik için bir güç haline getirmek. Bu yolculuk hiçbir zaman sorunsuz olmasa da her zaman pek çok hayali gerçeğe dönüştüren muhteşem başka gezginleri de kendine çekti. Ayrıca, doğası gereği işin konusu ne olursa olsun bizim belirgin ve zevkli deneyimler yaratmak için her zaman tasarıma büyük önem verdiğimiz anlamına da geldi.

Tasarım insanlara kendilerini nasıl hissettirdiğinize ve onların sizin yaptıklarınızla nasıl iletişime geçeceğine karar verir. Tasarımın bugün Virgin Galactic’e ait her şeyin kalbinde olduğunu söylemekten mutluluk duyuyorum. Müthiş uzay gemilerimiz ve ana gemimizle başlayarak ve uzay limanımız, uzay kıyafetlerimiz ve müşteri deneyiminin her bir kişiselleştirilmiş adımından geçerek.

Şimdi de uzay gemisinin kabininden bahsedelim. Bu kabin özel, çünkü Virgin Galactic astronot yolculuğunun her bir parçasına kusursuz bir şekilde entegre olması için tasarlanırken, aynı zamanda tasarımın da merkez noktası oldu. Dikkat dağınıklığı olmadan güvenlik sağlıyor, aşırı uyaran yükü olan zaman dilimlerinin etkisini sessizce azaltıyor; her astronota, kişisel keşif ve dönüşüm için gerekli olan bir mahremiyet seviyesi sunuyor.

İç tasarımın Spaceport America’da gösterilişini görmek ve bunu YouTube’daki canlı yayını izleyen diğer pek çoklarıyla birlikte deneyimlemek harika bir şeydi. Ayrıca bir süredir yeni uygulamamızı da kullanıyorum ve bu uygulama astronot olmak isteyenlere ve uzay severlere Virgin Galactic kabin tasarımını ve uzay deneyimini sanal gerçeklikle keşfetme şansı veriyor.

Uzayda pencereden dünya manzarasına bakmak gerçek dışı ve heyecan verici bir andı. İç tasarımın sadeliği çok çarpıcıydı ve koltukları da çok beğendim. Gerçek gemiye binip kemerlerimi bağlamak için sabırsızlanıyorum.