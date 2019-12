Sonuçta ortaya ister çok satan bir roman ister fevkalade beğeni toplayan bir fotoğraf ister afiyetle yenilip takdir edilen ödüllü bir yemek isterse olağanüstü başarılı bir şirket çıksın hayattaki en büyük mutluluklardan biri kafanızdaki herhangi bir fikrin somut bir gerçekliğe dönüşmesidir.”Chase Jarvis’in yaratıcılığı, gündelik bir uğraş ve bir yaşam tarzı şeklinde ifade eden buna benzer tanımlamalarına bayılıyorum.Günümüzde yaratıcı olmanın bin bir türlü yolu var. Ancak hepsi de alıştırma yapmayı gerektiriyor. Biz çocukken sonsuz bir yaratıcılığa sahipken büyüdüğümüzde eğitim sistemi ve genellikle de iş yeri kültürü yüzünden kısır alışkanlıklara hapsediliyoruz.Ancak illa da böyle olmak zorunda değil. Hayatta ne kadar daha etkin bir yaratıcılığa sahip olursak o kadar pozitif düşünür, o derece aktif oluruz. Chase, yeni çıkardığı Yaratıcılık Arayışı adlı kitabında yaratıcılığın sağlığımız ve iyiliğimiz açısından nefes almak kadar doğal ve gerekli bir şey olduğunu ileri sürüyor. Yaratıcılık insanın aklına çeşitli yollardan gelebilir. Ben şahsen marka oluşturmak, sorunlara farklı açılardanbakmak ve zorlu konulara yeni yollardan yaklaşmak gibi alanlarda çok yaratıcı olduğumu gördüm. Oysa kız kardeşim birbirinden güzel sanat eserleri ve fotoğraflar ortaya çıkarmak gibi geleneksel konularda daha yaratıcıdır. Aslında Chase’in kendisi, yaratıcı olmanın yaratıcılığı nasıl daha da beslediğinin en iyi örneklerinden biri. Chase ve ben birbirimizi uzun yıllardır tanıyoruz. Ben onun pek çok Virgin etkinliğinde ve forumlarında bir sanatçı, bir girişimci ve bir sunucu olarak kendini nasıl geliştirdiğine gözlerimle şahit oldum. Hatta benim de yatırımcısı olduğum CreativeLive adındaki şirketinin New York ofisinde onun bir doğaçlama fotoğrafçısı olduğunu da öğrendim. Chase, yaratıcı kaslarımızı ne kadar çok çalıştırırsak o kadar fazla yaratıcı olabileceğimizi söylüyor. En yaratıcı insanlar ısrarla bir şeylerin alıştırmasını yapar ve bu şekilde çalıştıkları konuda her geçen gün daha da başarılı olurlar. “Yaşamlarımızda en çok arzuladığımız veya gerek duyduğumuz büyük değişiklikleri yaratabileceğimizi anlama noktasına gelmemizin tek yolu her gün ufak tefek şeyler yaratmaktan geçer. Her şeyi yaratabilmemiz sadece bir şeyler yaratma kapasitesi geliştirmekle mümkündür.” Şimdi sizi yaratıcı olmanız gerektiği konusunda uyarmak zorundayım. Neden daha bekliyorsunuz ki?

HAYDİ KIPIRDAYALIM

K adın ve erkek şirket kurucularını eşit oranda fonlamaya karar veren Virgin StartUp’ın bu pozitif kararı karşısında şapka çıkarmamak mümkün değil. Halen erkekler tarafından kurulan 10 şirkete karşın sadece beş veya daha az sayıda şirketin kadınlar tarafından kurulduğu gerçeği karşısında afallıyorum. Virgin StartUp zaten ulusal ortalamada kadın kurucuları finanse etme ve destekleme oranını her yıl ikiye katlayarak yüzde 41 civarına çıkarmıştı ve şimdi bunu 50-50 yapma sözü veriyoruz. Erkeklere de odaklanmamız gerektiğini söyleyen insanlar yok değil elbette ve biz bunu zaten yapıyoruz. Virgin StartUp bundan sonra en azından aynı sayıda erkeğe yatırım yapmaya devam etmenin yanı sıra kadınlara daha çok yatırım yapacak. Biz şimdiye kadar 3 bin şirketi fonladık ki sadece beş yıl içinde bu muazzam bir başarı. Bugün Virgin StartUp’dan aldığı krediyle büyüyüp gelişen kadın bir girişimci örneğinden bahsetmek istiyorum. Amarachi Uzowuru, Londra’nın ilk kakao çekirdeğinden çikolata yapan dükkanını açmak için 2015 yılında Virgin StartUp’dan kredi almıştı. Lucocoa adındaki şirketi çiftçilere normal olandan çok daha fazla para ödüyordu. Çiftçilerin tek görevi ise rafine şeker içermeyen ve organik olan gerçek çikolata lezzetlerini kendisine sunmaktı. Biz Londra’daki Virgin StartUp ile Virgin Management’ın ofislerinde bu çikolatayı deniyoruz. Amarachi ekibimize şöyle dedi: “Başlangıçta bir endüstriyi adamakıllı sarsacak bir şeyler yapacak bir şirket kurmanın ne kadar ürkütücü olacağı konusunda hiçbir fikrim yoktu. İş planını Virgin StartUp ile birlikte oluşturmak çok heyecan vericiydi. Virgin’den aldığım krediyi Stoke Newington’daki iki katlı dairemin ikinci yatak odasını kendi çikolata fabrikamı kurmak için kullandım!.”

CESUR VİZYON

Teknolojiyi aslında yaşamlarımızı daha da zorlaştıran karmaşık bir canavar olarak görmek mümkün. Oysa teknolojiyi iyilikle ilişkilendirdiğimizde yaşamlarımızı çok daha basitleştirip kolaylaştırabilir. Bunun muhteşem örneklerinden biri de ABD’li ergenlere yönelik olarak 7/24 ve ülke genelinde ücretsiz çalışan dünyanın ilk kısa mesaj hattı olan Crisis Text Line. Crisis Text Line kurucusu Nancy Lublin bizim Virgin Unite liderlik toplantılarımıza daha önce de katıldı. Kendisi bizimle ergenlere ve toplumsal değişime yönelik olarak çalışan dünyanın en büyük organizasyonu DoSomething.org’un CEO’luğundan Crisis Text Line’ı kuruncaya kadarki süreçte başından geçenleri paylaştı. Uzunca bir süredir bu organizasyonu destekliyoruz ve ben birkaç yıl önce ABD’li büyük telefon operatörlerini kriz yardım hattına gelen ve giden mesajlar için ücret almamaya ikna etmiş olmaktan büyük gurur duyuyorum. Sprint, T-Mobile ve Verizon gibi şirketlerin hepsi anlayış göstererek bu hizmetin yüzbinlerce dolar tasarruf etmesini sağladı. Crisis Text Line artık her gün inandıkları ve güvendikleri bir ortamda birileriyle konuşma ihtiyacı duyan yardıma muhtaç her yaştan insandan gelen binlerce sohbet talebini karşılıyor. 100 milyondan fazla mesaja da cevap veriyor. Crisis Text Line’ın kurucu yönetim kurulu üyesi ve Devoted Health’de teknoloji bölüm başkanı olan Dr. DJ Patil, bizim bir Virgin Unite toplantımıza katıldı. Bizimle disleksik mağduru bir gençken Başkan Obama döneminde nasıl ABD Bilim ve Teknoloji Politikaları Ofisi’nin ilk baş veri bilimcisi olduğuna dair kendi deneyimlerinden çıkardığı muhteşem dersleri paylaştı. DJ, bu makamdayken kendi misyonunu, verilerin gücünü Amerikalıların tümünün faydalanmasını sağlayacak şekilde ortaya çıkarmaktan sorumlu olmak olarak görüyordu. Görevi boyunca ister ceza hukuku reformu ister sağlık bakımı isterse de başka alanlarda olsun daima şablonları yıkmanın, insanları buluşturmanın ve anlayışlı davranmanın peşinde koşmuştu. DJ bizimle en çok da insanların toplumu etkileyen sorunları çözmek için verilerden nasıl orijinal yollardan faydalandığından etkilendiğini paylaşmıştı. Kendisi, gelecek nesil veri bilimcilerinin onlara doğru fırsatların ve tutarlı çerçevelerin sunulması şartıyla hepimizin yaşamında fevkalade olumlu bir fark yaratacaklarına inanıyor. DJ zamanında Başkan Obama’ya şöyle seslenmişti: “Hayalleriniz yıllara yönelik olsun. Planlarınız ayları kapsasın. Değerlendirmeleriniz haftalık olsun. Uygulamalarınızı günlük yapın.” İşte her gün milyonlarca insana destek olan ve her an evrimleşerek hayata geçen cesur bir vizyonun örneği olan Crisis Text Line’ın kurucusunun görüşleri...