2020'nin büyüme analizi

Türkiye ekonomisinde 2020 “büyüme yılı” olarak tanımlanmasına rağmen iş dünyası satışlar ve yatırımlar konusundaki temkinli yaklaşımını sürdürüyor. 2019’un üçüncü çeyreğinde yavaş bir büyümeyle son bulan resesyonun ardından geçen yılın son çeyreğinde faiz indirimleriyle ve özel tüketimdeki yükselişle canlanan ekonomik büyümenin sürdürülebilirliği ve gücü hakkında soru işaretleri henüz giderilmiş değil. Bu nedenle araştırmalar ekonomik kamuoyunun beklentisinin hükümetin büyüme hedefinin altında seyrettiğini gösteriyor. Capital’in mart sayısında “büyümenin kalitesi” konusunu iki kıymetli arkadaşımız araştırmalarıyla masaya yatırdı. Konjonktür sayfalarında Dr. Orhan Karaca’nın bu konuya makro ekonomik açıdan yaklaşımını bulabilirsiniz. Karaca, yatırım ve dış talepten değil özel tüketim ve kamu harcamalarından kaynaklanan büyümenin uzun vadede sürdürülebilir olmadığına dikkat çekti. Nilüfer Gözütok ise büyüme konusundaki endişeleri farklı sektörlerdeki iş dünyası liderlerinin perspektifinden aktaran bir araştırma yaptı. “Büyümek zor mu” başlığıyla verdiğimiz kapak haberimizde büyümeye gölge düşürebilecek engelleri, göstergeleri 20 kadar ana sektörde faaliyet gösteren şirket ve iş liderinin gözünden değerlendirdi. Hükümetin 2020’de hukuk, regülasyonlar, dış politika konusunda atacağı adımlar ekonominin uzun vadede sürdürülebilir büyümeye geçişini sağlayabilmek adına kritik önem taşıyor. Kapağımızdaki Zorlu Holding’in CEO’su Ömer Yüngül, Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper ve Beşiktaş’ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi’nin söyleşileri de içerikleriyle ilgi toplayacak. İyi okumalar,