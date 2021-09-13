500 büyük şirket için 2020 nasıl geçti?

Geride bıraktığımız 2020, tüm dünyada COVID-19 pandemisinin gölgesinde geçti. Pandemi bütün sosyoekonomik dengeleri sarstı, göstergeleri alt üst etti. Türkiye 2020’nin tamamında yüzde 1,8, 2020’nin son çeyreğinde ise yüzde 5,9 büyüdüğünü açıkladı. Bu performansıyla Türkiye, IMF (- 4,9) ve Dünya Bankası (0,5) gibi kuruluşların 2020 tahminlerinin ötesine geçmiş oldu. Bu ay yayınladığımız Capital500 araştırması Türkiye’nin dev şirketlerinin 2020 yılını nasıl bir performansla kapattıklarını ortaya koyuyor. Sayılar bu olağanüstü koşullardan Capital500 şirketlerinin de etkilendiğini gösteriyor. Capital500 şirketlerinin ciroları, bu yıl reel olarak bir önceki yıla göre yüzde 4,1 küçülmüş. Kârlarındaki daralma bu yılda da devam etmiş ve bir önceki yıla göre reel bazda yüzde 11,7 daha az kâr yazmışlar. 2019’da 500 şirketten 80’inin cirosu küçülürken pandemiye rağmen 2020’de sadece 54 şirketin cirosunda küçülme görülüyor. İhracat odaklı şirketlerin de tedarik ve lojistikle ilgili türlü sıkıntıları aşarak iyi performanslara ulaştıkları gözden kaçmıyor. Bu yıl Capital500’e giren şirketler arasından 258’i net kâr rakamını açıkladı ve 32 şirket zarar ettiğini duyurdu. Bu tabloya bakarak Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin pandemi dönemini iyi yönettiğini söylemek mümkün. Türkiye’nin ve dolayısıyla büyük şirketlerin 2021 yılında ulaşacağı ekonomik performans ise pandemiyi ne kadar iyi yönetebildiğine ve aşılama çalışmalarında ulaşacağı başarıya bağlı. Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye için 2021 büyüme tahminini geçtiğimiz nisan ayında yüzde 5,75’ten yüzde 6’ya yükselttiğini açıklamıştı. Dünya Bankası ise Türkiye’nin bu yıl yüzde 5 büyüyeceğini öngörüyor. Ancak bu yazıyı yazdığım günlerde yeniden 10 binlere yükselen vaka sayısı hem toplum sağlığını hem ülkemizin ekonomik performansını tehdit ediyor. Daha da önemlisi eylül ayında okullarına kavuşmayı bekleyen çocuklarımızın eğitim hayatını ve geleceklerini riske atıyor. Uzmanlar yüz yüze eğitimin verilemediği 2 yıl sonrasında, aynı şekilde geçecek bir üçüncü yılın ülkenin bir kuşağının kaybedilmesi olacağını açıkça ifade ediyorlar. Uzun zaman beklediğimiz aşıya bolca kavuşmuş durumdayız, lütfen daha iyi bir Türkiye için aşımızı olalım. Maske, mesafe ve hijyen kurallarını özenle uygulamayı sürdürelim. Bu yıl Capital500 araştırmamızı koordine eden Berna Çorak ve yayın yönetmenimiz Ebru Tayman başta olmak üzere tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Temmuz sıcaklarında bayram mesaisi yaparak binbir emek ve özenle hazırladıkları araştırma ve söyleşileri keyifle okuyacağınızı düşünüyorum. Pandemiyle mücadelede iyi haberlerin artacağı bir yaz dönemi diliyorum.