Yılın son sayısını hazırlarken zor görünen yeni yıla fener tutarak aydınlatmayı istedik. Bu nedenle 2019’a ilişkin senaryo ve beklentileri ortaya koyan araştırmalar hazırlamaya çalıştık. “Zor Dönemin Gerçekleri” başlıklı araştırmamız, şirketlerin değişen önceliklerini ve bu dönemde yaşanan temel 6 gerçeği masaya yatırıyor ve şirketlerin bu gerçekler doğrultusunda ne gibi konulara öncelik verip hangi önlemleri alarak mevcut konumlarını korumayı amaçladıklarını ortaya koyuyor. Verimlilik, kâr gibi konular hayati derecede önem kazanıyor. Tahsilat sorunları nedeniyle nakdin yeniden kral olduğu günler geliyor. Enflasyonist dönemin ‘paradan para kazanma’ gibi hastalıklarının nüksettiği ve iş hayatına yer yer sekte vurduğu bu dönemde Ahmet Kocabıyık, Nafi Güral, Şenol Şankaya gibi iş adamlarının hangi stratejileri uygulayacağını merak ediyorsanız Nilüfer Gözütok Ünal’ın yaptığı bu araştırmayı okumanızı öneririm. Özlem Aydın Ayvacı’nın kaleminden çıkan “Denge Arayışı” başlıklı araştırmamız ise piyasaları bunaltan ve adapte olmakta zorlandıkları ‘tahsilat’ ve ‘ödeme’ sürelerindeki değişim sorununu inceliyor. 25’ten fazla sektörü kapsayan çalışma 16 sektörün alacaklarını tahsil etme süresinin uzadığını ortaya koyuyor. Tahsilat süresi 6 sektörde değişmezken 4 sektördeyse kısalmış görünüyor. Borç ödeme süresi ise alınan bilgilere göre 11 sektörde uzamış, 7 sektörde değişmemiş, 8 sektördeyse kısalmış durumda. Bu yıl 18’inci kez gerçekleştirdiğimiz, gelenekselleşen “İş Dünyasının En Beğendiği Şirketler” adlı araştırmamızın 1.480 yöneticinin katılımıyla belirlenen ve merakla beklenen sonuçlarını da bu sayıda açıklıyoruz. Bu yıl Türkiye genelinde iş dünyasının en beğendiği şirket unvanını Koç Holding aldı. Onu ikinci sırada Arçelik takip ediyor. Geçen yıl 7’nci sırada olan Eczacıbaşı Holding ise bu yıl 4 basamak birden atlayarak 3’üncülüğe yerleşti. Bu yıl listedeki büyük hareketlilik heyecan verici bir tablo ortaya çıkardı. İş Dünyasının En Beğendiği İlk 20 Şirket Listesi’ne 9 yeni şirket girişi gerçekleşti. BSH 9’uncu, Yemeksepeti 13’üncü, Tüpraş 15’nci, Boyner 16’ncı, Opet ve Aselsan 18’inci, LC Waikiki 19’uncu, Betek ve Şişecam da 20’nci sıraya yerleşerek listeye giriş yaptı. Ayrıca 38 farklı sektörün iş dünyası tarafından en beğenilen ilk 3 şirketi de belli oldu. Listelerde yer alan tüm şirketleri kutluyorum.

İyi okumalar diliyorum,