Geçen ay bu sayfadaki yazımızın başlığı “Beklentiler bozuluyor” şeklinde atmıştık. Uluslararası ilişkilerdeki bozulmalar, yüksek seyretmeye devam eden enflasyon, kurda, faizde, altın fiyatlarında yükselişleri beraberinde getirdi. Yıl sonu için yenilediğimiz anket çalışmasında volatil piyasa hareketlerinin devam edeceği görülüyor. Ankete katılan yöneticilerin tahminleri şöyle:

BORSA: Borsanın, kurdaki yükselişlerin ve endeksteki düzeltmenin etkisiyle Fiyat/Kazanç olarak gelişmekte olan piyasalara göre iskontosunun yüksek olduğuna vurgu yapılıyor. Yapılan tahminler 100.000-110.000 bandındaki hareketin devam etmesi yönünde. Yukarı hareket beklentisi ise sınırlı.

DÖVİZ: Yıl sonu için yapılan tahminlerde geçen sayımızda başlayan yükseliş eğilimi, son anketimizde de devam etti. Sadece bir katılımcı 3,70-3,80 bandını öngörürken genel beklenti 3,90-4,00 bandına işaret ediyor. 4,00 üstünü öngören katılımcıların olduğu da görülüyor.

FAİZ: Piyasa yüksek seyretmeye devam eden enflasyon verileri ve Merkez Bankası (MB) politikalarına odaklanmış durumda. Gösterge faiz, bu kıskaçta 2009’dan bu yana yüzde 14,50 ile en yüksek seviyelerine çıktı. Genel beklenti, faizin yıl sonuna kadar yüzde 14,00’ün üzerinde seyredeceği yönünde. Ancak MB’den faiz artırımı bekleyenler de var.

TAKVİM

PİYASA TAKVİMİ

MB’ler ne yapacak?

4 Aralık: Türkiye, TÜİK ÜFE verileri

8 Aralık: ABD, tarım dışı istihdam

13 Aralık: ABD, FED faiz kararı

14 Aralık: Türkiye, TCMB PPK faiz toplantısı

14 Aralık: İngiltere, Merkez Bankası faiz kararı

14 Aralık: Euro Bölgesi, ECB faiz toplantısı

1 soru 1 yanıt

“4,00 direnci önemli”

Kahta Çiğköfte Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Güzelaydın

Kurda yaşanan hareketlilik daha devam edecek mi? Kur nereye kadar yükselir?

TEB Portföy Genel Müdürü Selim Yazıcı

“Eylül ayından itibaren TL’nin gelişmekte olan piyasalara göre negatif ayrıştığını gördük. Burada iki önemli nokta ön plana çıktı. İlki ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerilim gibi siyasi gelişmeler diğeri de TCMB’nin aksiyonları… Azalmakla birlikte süren ABD-Türkiye ilişkilerindeki gerilimin yanı sıra NATO ile savunma sistemleri nedeniyle gerginleşen ilişkilerde ciddi bir iyileşme olmadıkça TL üzerinde baskı devam eder. Dolar/TL’nin 3,90 seviyesini aşmasının ardından gözler TCMB’ye çevrildi. TL’deki hızlı değer kaybına karşın şu ana kadar MB’nin daha çok döviz likiditesini artırmaya yönelik nispeten limitli bir çözüm seti ile ortamı yatıştırmaya çalıştığını gözlemliyoruz. Bir ihtimal, TCMB sert bir adım atmadan önce siyasi gelişmelerin yanı sıra 13 Aralık’ta toplanacak FED’in tavrını ve aralık faiz artışından sonra ABD 10 yıllık faizlerinin seyrini görmek isteyebilir. Bu durumda psikolojik direnç seviyesi olarak kabul edilen 4,00 seviyesini test edecek olan Dolar/TL’de DTH sahiplerinin nasıl hareket edeceği önem taşıyor. Bu direncin kısa vadede kırılma riskini çok yüksek görmüyoruz.”

BES FON

Döviz ve altın fonlar kazandırdı

31 Ekim-23 Kasım tarihleri arasında en iyi 10 getiriye sahip fonlara bakıldığında, ağırlıklı döviz ağırlıklı fonlarla altın fonları öne çıktı. En yüksek getiriyi yüzde 9,24 ile AvivaSA Emeklilik Bric Ülkeleri Yabancı Değerler fonu sağladı. Allianz Yaşam Emeklilik İkinci Esnek Fonu yüzde 7,55 getiri ile ikinci sırada ve Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Yükselen Ülkeler Esnek Fonu yüzde 6,26 getiri ile üçüncü sırada yer aldı. Diğer 7 fonun tamamı ise altın fonlar oldu.





Hisse ağırlığını azaltıyoruz

Piyasalarda dalgalanmaların arttığı, TL’nin negatif ayrıştığı bir dönem yaşanıyor. TL’deki volatilite daha çok iç piyasadaki gelişmelerle takip ediliyor. Bunun baş etkeninde ise yapısal olarak enflasyonun olduğunu söyleyen Alnus Yatırım Genel Müdürü Egemen Kaya, bu ortamda portföy içerisinde hisse senedinin ağırlığını düşürmeye devam ettiklerini söylüyor. Kaya, sözlerine şöyle devam ediyor:

“Bu ağırlığı daha çok sabit getirili ürünlere dağıtma tarafındayız. Buna ek olarak portföyün yarısı hala döviz ve altından oluşuyor. Euro’nun dolara nispeten bir miktar zayıf kalabileceği görüşümüzden dolayı da dövizdeki ağırlığı dolar üzerine yoğunlaştırdık. Son dönemde yükselen faizler ve hisse senedi piyasasındaki hareketler, hisse senedinden tahvile geçişimize neden oluyor. Altın ağırlığımızı yine yükseltmeye devam ediyoruz.”

PORTFÖY NASIL OLMALI?

FAİZ/TL MEVDUAT ÖNDE Geçen ay olduğu gibi bu ay da portföylerde en çok öne çıkan yatırım aracı TL mevduat olmaya devam ediyor. Enflasyon verisinin yüksek seyrettiği, kurun rekor kırdığı bu ortamda TL mevduat faizleri yatırımcı için güvenli liman ve enflasyona karşı korunma aracı olarak öne çıkıyor. TCMB’den faiz indirimi gelmesi durumunda tahvil/bono tarafında da kısa vadede olmasa bile getiri elde edilebilir.

DÖVİZ /DOLAR AĞIRLIKLI Geçen ay TL’de değer kaybının süreceği beklentisiyle döviz öneriliyor demiştik. Bu beklentinin realize olduğunu gördük. Kur, tarihi zirve seviyelerinde. 4,00 TL direnci zorlandı. Bu gün gelinen noktada portföyün yaklaşık üçte biri dolar ağırlıklı döviz sepetinde tutulabilir. Yine Eurobondlar yatırımcılar için alternatif. Ancak gelinen seviyeler itibarıyla döviz riskleri azaltmak adına portföylerde bulunmalı önerisi yapılıyor.

BORSA/AĞIRLIK AZALTILIYOR Borsa İstanbul’da değerleme olarak yüksek iskonto oranı devam ediyor. Ancak riskler nedeniyle endekste gerilemeler de dikkat çekiyor. Uzmanlar, 100.000’in altını öngörmemekle birlikte portföylerde hisse ağırlığını da azaltma eğilimindeler. Portföylerdeki hisse ağırlığı yüzde 20 civarında tutulabilir. Burada döviz borcu olmayan, ihracatçı şirketler bir adım öne çıkıyor.

ALTIN/REKOR KIRIYOR Ons altın tarafında yukarı eğilim, dolar kurundaki artış, gram altın fiyatlarında yeni rekor seviyelerin görülmesi sonucunu beraberinde getirdi. Bu ortamda riskten korunma amaçlı olarak altın ürünler portföylerde bulundurulmalı. Ancak bu oranın yüzde 10’ları geçmesi çok fazla tavsiye edilmiyor.