PORTFÖY BAROMETRE

Yabancı sattı, yerli aldı

Dünyada pandeminin etkisiyle düşük faiz, bol likidite dönemi yaşanıyor. Bu süreçte Türkiye’de de mevduat faizinin reelde negatif getiri sunması, yerli yatırımcıyı piyasalara yönlendirdi. Yabancı yatırımcı satışları da yerli yatırımcı için fırsat oldu. Peki üçüncü çeyrekte piyasalarda beklenti nedir? Anketimize gelen yanıtlara göre beklenti şöyle:

BORSA: Geçen ayki anketimizde en yüksek 100.000-110.000 bandı öngörüleri varken, bu ayki anketimizde 110.000 altı beklenti yok. Borsanın üç aylık süreçte 110.000-130.000 bandında hareket etmesi bekleniyor.

DOLAR/TL: Temmuz ayında 7,20 seviyelerini görerek rekor kıran dolar/TL’de durağan bir görünüm var. Yılın üçüncü çeyreğinde ağırlıklı beklenti 6,75-7,00 bandındaki hareketin süreceği yönünde.

FAİZ: Geçen sayımızda gösterge faizde beklentiler yüzde 8’in üzerinde şekillenmişti. Son anketimizde ise üç katılımcı yüzde 7,00-8,00 aralığını işaret ediyor.

TAKVİM

Faiz düşmeye devam eder mi?

2 Temmuz: ABD, tarım dışı istihdam

3 Temmuz: Türkiye, TÜİK ÜFE verileri

10 Temmuz: Türkiye, işsizlik oranı

13 Temmuz: Türkiye, TCMB Cari açık

13 Temmuz: Türkiye, TÜİK, Sanayi üretim endeksi

15 Temmuz: ABD, kapasite kullanımı ve sanayi üretimi

16 Temmuz: Türkiye, Merkezi yönetim bütçe dengesi

16 Temmuz: AB, ECB faiz kararı

17 Temmuz: Türkiye, özel sektör dış borç

23 Temmuz: Türkiye, TCMB faiz kararı

24 Temmuz: Türkiye, S&P kredi notu değerlendirmesi

29 Temmuz: ABD, FED faiz kararı

SORU-YANIT

“Gösterge faiz yüzde 8-9 bandında kalabilir”

Yörüksüt Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Öz

Yatırımlarımız açısından faizin seviyesi bizim için önemli. Beklenti ne yönde?

TCMB Para Politikası Kurulu’nun (PPK) üçüncü çeyrek sonuna kadar 23 Temmuz, 20 Ağustos ve 24 Eylül’de olmak üzere üç toplantısı gerçekleşecek. Son toplantılardan çıkan mesajlar ve enflasyon beklentileri, PPK’nın faiz indirim adımlarını yavaşlatacağına işaret ediyor. TL cinsi tahvil – bono piyasalarında, PPK odaklı beklentilere ek olarak bankalara getirilen Aktif Rasyosu düzenlemelerinin de fiyatlamaları etkilediği bir dönemdeyiz. Bu dinamiklere bağlı olarak, önümüzdeki aylarda iki yıl vadeli gösterge faizinin yüzde 8,00- 9,00 bandında kaldığını görebiliriz.”





BES FON

Hisse fonlar kazandırmaya devam etti

Son dönemde yerli yatırımcıların alımları ile birlikte borsa tarafında yaşanan hareketlilik, BES fonlar üzerinde de etkisini gösterdi. 31 Mayıs-23 Temmuz tarihleri arasında en yüksek getiriyi ağırlıklı olarak hisse ağırlıklı BES fonları kazandırdı. İlk sırada yüzde 12 getiriyle Fiba Emeklilik’in hisse grup fonu var. Onu yüzde 10,2 getiriyle Vakıf Emeklilik’in Turkcell Grubu çalışanlarına yönelik Pera1 değişken fonu takip ediyor. Üçüncü sırada yine Vakıf Emeklilik’in hisse fonu yüzde 9,5 getiriyle yer alıyor.





“Altın ve hisse ağırlıklı portföy olmalı”

Ahlatcı Yatırım Genel Müdürü Tuncay Karahan yılın ikinci yarısında yatırımlarını değerlendirmeyi düşünen yatırımcılar için mevcut gelişmeler ışığında portföylerde ağırlık olarak altın ve hisse senedi öneriyor. Tuncay Karahan sözlerine şöyle devam ediyor:

“Ons altın ve borsadaki yükseliş trendlerinin zirve seviyelerine henüz gelinmedi ve her iki yatırım aracı da mevcut fiyatlarla bile yatırımcılara kazanç potansiyeli vaad ediyor. Tabi burada en önemli nokta, olumsuz senaryoları da göz önünde bulundurarak riski mümkün olduğunca dağıtmak olmalı. Yatırımcılar riski azaltmak ya da kazanç beklentilerine göre portföy oranlamalarını değiştirebilirler.”

PARAYI NE YAPMALI?

FAİZ

GETİRİSİ DÜŞÜK Son aylarda özellikle TL mevduat yatırımcısının reel getiri anlamında mutlu olmadığını söyleyebiliriz. Enflasyonun yüzde 12’lerde olmasına rağmen, bankaların yüzde 8’lerde faiz vermesi, reel olarak yüzde 4 kayıp anlamına geliyor. Böyle bir ortamda da uzmanların portföylerde mevduat önerisi düşük. Mevduat yerine öne çıkan yatırım aracı ise tahvil-bono ve ÖST fonlar.

DÖVİZ

AĞIRLIĞI AZALIYOR Düşük reel faiz ortamında yüksek kredi büyümesi ve yurt içi yerleşiklerin dolar talebinin devam etmesi, kurun düşmesini engelleyen faktörler olabilir. BDDK’nın aldığı kararlar ile birlikte COVID-19 sürecinde portföy çıkışlarının yarattığı baskının hafiflemesi ise kurdaki yükselişi sınırlayabilir. Böyle bir ortamda kur tarafında önemli bir oynaklık beklenmiyor. Portföylerde de döviz ağırlığı yüzde 15’lerde kalıyor.

BORSA

ÖNERİLİYOR Dengeli risk profilinde ve uzun vadede birikim oluşturma stratejisi ile hareket eden bir yatırımcı perspektifi için hisse senedi ağırlığı yüksek bir portföy oluşturulması tavsiye ediliyor. Risk grubu düşük oranlar hisse oranını düşürebilir, yüksek olanlar artırabilir. Ama ortalamada yüzde 30-35 hisse portföylerde önerisini koruyor. Hisse seçiminde ise aracı kuruluşunuza danışmayı ihmal etmeyin.

ALTIN

PARLAMAYA DEVAM EDİYOR Ons altını destekleyen düşük faiz bol likidite ortamının yılın üçüncü çeyreğinde de devam etmesi beklenebilir. Kâr satışlarının sınırlı kaldığı ortamda, ons altında yukarı eğilim korunuyor. Kur tarafı stabil görünse bile onstaki yükselişlerle birlikte altın portföylerde güçlü şekilde önerilmeye devam ediyor. Portföylerde yüzde 25’ler seviyesinde altın ve altına dayalı ürünler bulundurulabilir.