PORTFÖY BAROMETRE

Sonbahar hareketli geçecek

Piyasalar için Delta varyantı, merkezlerin faiz politikaları ana belirleyici. FED, varlık alımının en erken kasım ayı başında yapabileceğinin sinyalini verdi. Tapering konusunda en net sinyali alan piyasalar, TCMB’nin faizi yüzde 18’e indirmesini de fiyatlıyor. 10 piyasa uzmanın yanıtladığı anketten yıl sonu tahminleri adına şu sonuçlar çıktı:

BORSA: Delta+ ve diğer varyantların gelişimi yakından izleniyor. FED’in tapering sürecini erteleyeceği yönünde bir algı güçlenirse küresel piyasalarda risk iştahı artabilir. Öte yandan TCMB faizi yüzde 19’dan yüzde 18’e indirdi. Bu ortamda borsa için yıl sonu beklentileri 1.400 ile 1.700 bandında değişiyor.

DOLAR/TL: Yıl sonu için yapılan dolar kuru tahminlerinde temel belirleyici, TCMB. Piyasa beklentilerinden önce atılan faiz indirimi kararı ile dolar/TL hızlı bir yükseliş yaşadı. Bu hamleyle birlikte yıl sonu için dolar/TL kurunu 9,00 üstünde görebiliriz.

ALTIN: Yılın geri kalanında ons altındaki seyir, ABD’de yüksek enflasyonunun geçici olup olmadığı konusunun netleşmesi ve varlık alımlarının azaltılmasının ne zaman başlayacağının belirginleşmesine bağlı olacak. Bu ortamda yıl sonu için gram altında 500 TL üstü öngörüler artıyor.

TAKVİM

Faiz indirimi sürecek mi?

4 Ekim: Türkiye, TÜİK enflasyon

4 Ekim: AB, TÜFE verileri

4 Ekim: ABD, tarım dışı istihdam

11 Ekim: Türkiye, TÜİK iş gücü istatistikleri

11 Ekim: Türkiye, TCMB ödemeler dengesi

12 Ekim: Türkiye, TÜİK sanayi üretimi

21 Ekim: Türkiye, tüketici güven endeksi

25 Ekim: Türkiye, TCMB, kapasite kullanım oranı

21 Ekim: Türkiye, TCMB faiz kararı

28 Ekim: AB, ECB faiz kararı

SORU-YANIT

“TL’de baskı devam edebilir”

Gökhan Turan / TURAŞ Gaz Armatürleri Yönetim Kurulu Başkanı

Soru: TCMB bundan sonra ne yapar? Bunun etkisi ne olur?

YANIT

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan

“TC Merkez Bankası, beklenmedik bir şekilde gösterge faiz oranını düşürdü ve yüzde 19’dan yüzde 18’e indirdi. Manşet enflasyon ağustos ayında yüzde 19,25 seviyesine çıkarak TL’nin reel getiri etkisinin tamamını sildi. Özellikle bireysel harcamalarda ağırlığı oluşturan gıda, enerji gibi kalemler, yüksek fiyat artışı etkisiyle karşı karşıya. Bu da TL’de oynaklık riskini, dolayısıyla ilave enflasyon baskısı riskini artırdı. TL karar sonrasında 8,80 seviyesinin de üstünü gördü.

TCMB’de, 20 Mart’ta gerçekleşen görev değişikliğinin ardından TL, önemli değer kaybına maruz kalmıştı. Bunu düşünecek olursak erken gevşeme döngüsüne dair piyasa davranışları, majör merkez bankalarının daha sıkı politika uygulamaya niyetli oldukları bir ortamda, TL’nin değer kaybını devam ettirmesine neden olabilir. Bu noktada, TCMB’nin geçmiş uygulamalarına bakıldığında, özellikle erken ve hızlı gevşeme döngülerinde piyasa baskısı nedeniyle devamı getirilememişti ve yeniden geç sıkılaştırma yapılmak durumunda kalınmıştı.”





BES FON

Değişken fonlar öne çıktı

Eylül ayına girilmesiyle birlikte merkez bankalarından gelen haberler BES fonlarının performansında belirleyici oldu. 31 Ağustos 23 Eylül tarihleri arasında en yüksek getiriye sahip BES fonlara bakıldığında değişken fonlar öne çıktı. Bu dönemde Fiba Emeklilik’in İstanbul Portföy Değişken Fonu yüzde 7,52 getirisiyle ilk sırada yer aldı. Yine Fiba Emeklilik’in İstanbul Portföy Dinamik Değişken Fonu yüzde 4,27 ile ikinci oldu. Yüzde 3,52 getiriye sahip Katılım Emeklilik’in Agresif Katılım Değişken Fonu üçüncü sırada yer buldu.

GÖRÜŞ

Metin Ayışık fotosu

“Hisse ağırlığı artırılabilir”

Yılın son çeyreğinde ABD’de enflasyon ve istihdam verileri ve bunlara bağlı olarak FED’in özellikle tapering süreci hakkında atacağı adımlar yakından izlenecek. Yurt içinde TCMB’nin çekirdek enflasyona yaptığı vurgu sonrası yaptığı faiz indirimi ve bundan sonra atacağı para politikası adımları da piyasaların odağında olacak. Gedik Yatırım Genel Müdürü Metin Ayışık, yine delta varyantına dikkat çekiyor ve şu tavsiyelerde bulunuyor:

“Küresel piyasalar zaman zaman dalgalanmalara maruz kalsa da kısa vadede yükseliş eğilimini koruyabilir. Yurtiçinde hızlı faiz indirimleri sonucu TL’de değer kaybı ve bunun BIST-100 Endeksi üzerinde yaratabileceği baskı riskini göz önünde bulunduruyoruz. Bununla beraber, üçüncü çeyrekte de güçlü kâr beklentilerine bağlı olarak portföylerde hisse ağırlığı yüzde 40’lara artırılabilir.”

PARAYI NE YAPMALI?

FAİZ/ GETİRİ DÜŞEBİLİR Manşet TÜFE yüzde 19,25 seviyesindeyken Merkez Bankası’nın geçen ay politika faizini yüzde 19’dan yüzde 18’e çekmesi piyasaları şaşırttı. Çekirdek enflasyon vurgusu yapan TCMB’nin önümüzdeki aylarda faizi bir miktar daha geri çekmesi ihtimali var. Bu ortamda TL mevduat faizi getirisinde bir miktar gerileme olabilir. Portföylerde TL mevduata alternatif likit fonlar, tahvil bono fonları da bulundurulabilir.

DÖVİZ/YENİ ZİRVE OLABİLİR TCMB’nin piyasa beklentilerinden farklı olarak, dünyada büyük merkez bankaları faiz artırımı sinyali verirken, politika faizini yüzde 18’e indirdi. Bu hamle sonrasında dolar/TL 8,80’le yeni zirve seviyelerini gördü. Yıl sonu için piyasa beklentileri faiz indiriminin devamı halinde kurda yukarı hareketin devam edebileceği yönünde. Bu ortamda yüzde 20-25 seviyelerinde portföylerde döviz varlıklar tutulabilir.

BORSA/HİSSEDE SEÇİCİ OLUN FED kaynaklı olası volatiliteler yeni bir alım fırsatı oluşturabilir. Bununla birlikte gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında para politikalarına ilişkin gelişmeler önemli olacak. Değerleme olarak gelişmekte olan piyasaların altında performans sergileyen BİST-100’de hisse bazında seçici olmak kaydıyla alımlar yapılabilir. Üçüncü çeyrek bilançoları bu anlamda önemli. Portföydemi hisse oranı yüzde 30’lar civarında olabilir.

ALTIN /FED VE TCMB ETKİSİ: FED’in parasal sıkılaştırma mesajları ilk etapta ons altın fiyatlarını aşağı yönlü baskılayabilir. Bu durumda, gram altının 500 TL’nin bir miktar altında kalması söz konusu olabilir. Öte yandan dolar/TL’de yükseliş beklentisine paralel olarak, gram altının 500 TL’nin üzerinde seyredebileceği beklentisi de hakim. Bu ortamda portföylerde yüzde 10-15 civarında altın ürünler bulundurulabilir.