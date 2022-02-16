PORTFÖY BAROMETRE

Yeni plan fiyatlanıyor

Çok hareketli bir aralık ayını geride bıraktık ve yeni yıla girdik. Özellikle ekonomi yönetiminde dolardaki hareketliliğin önüne geçilmesi adına atılan adımlar, geçen ayın ana belirleyicisi oldu. 18 TL seviyesini geçen dolar kuru, 11,5 TL seviyesine kadar gevşedi. Bundan sonraki süreçte yeni yılın ilk çeyreği için 7 piyasa uzmanın tahminleri aldık.

BORSA: 2.300 seviyesini zorlayan borsa, buradan gelen hızlı satışlarla birlikte 1800 seviyelerine geriledi. Yılın ilk çeyreği için beklentilerini sorduğumuz uzmanlar endekste yukarı yönlü hareket bekliyor. Ana beklenti 1800-2000 bandı. Ancak 2.200 seviyesinin üstünü bekleyen uzmanlar da var.

DOLAR/TL: Doların ateşini söndürmek için TL mevduatta yapılan düzenlemelerle birlikte piyasalar biraz sakinleşti. Dolar/TL kuru 18, TL’nin üzerinden 12 TL’nin altına geldi. Yılın ilk çeyreği için ise beklenti 12-14 TL bandı. Bir katılımcı 12 TL’nin altını öngörüyor.

ALTIN: Geleneksel Türk yatırımcısının en çok sevdiği yatırım aracı altın, dolar kurundaki hareketle birlikte zirve seviyelerini gördü. Gram altın 1.000 TL’yi test ettikten sonra 800 TL’nin altına geriledi. Gram altında ilk çeyrek beklentisi 700-800 bandında şekilleniyor.

TAKVİM

Makro göstergeler izlenecek

3 Ocak: Türkiye, TÜİK enflasyon

10 Ocak: Türkiye, TÜİK iş gücü istatistikleri

13 Ocak: Türkiye, TÜİK sanayi üretimi

13 Ocak: Türkiye, TCMB ödemeler dengesi

20 Ocak: Türkiye, TCMB faiz kararı

21 Ocak: Türkiye, Tüketici güven endeksi

25 Ocak: ABD, FED faiz kararı

27 Ocak: Türkiye, TCMB, kapasite kullanım oranı

31 Ocak: Türkiye, Dış ticaret istatistikleri

SORU-YANIT

Turaş Gaz Armatürleri Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turan

Döviz kurunda yaşanan hareketlilik, hükümetin yeni müdahalesi sonrası durulur mu?

Ahlatcı Yatırım Araştırma Uzman Yardımcısı Uğurcan Kaya

“Dolar/TL 13 seviyelerinde dengelenebilir”

“Yeni ekonomik önlem paketi kapsamında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek’ açıklamasını yaptı. Doların çok arttığını düşünen yatırımcılar ile reel getiri alamayan ve döviz de dahil çeşitli enstrümanlara yatırım yapan mevduat yatırımcısının tekrar TL cinsinden değerlenen yatırımlara yönelebileceği beklentisi oluştu. Dolar/TL kuru, 18 TL’nin üzerinden 12 TL’nin altına çok hızlı bir şekilde geriledi. Tarihi bir gün yaşandı. Türkiye’nin bir hikâyesi olması ve TC Merkez Bankası, Ekonomi ve Maliye Bakanlığı gibi kurumların gerekli gördüğü tüm adımları atabileceği algısının oluşması, kurda bir miktar daha geri çekilmeye neden olabilir. Son günlerde oluşan kur dalgalanmasının da kısa sürede normale döneceğini bekliyoruz. Bu ortamda dolar/TL kurunda 13 TL seviyelerinde bir denge olabilir.”

BES FON

Değişken fonlar öne çıktı

Aralık ayı yatırımcılar açısından hayli hareketli geçti. Dövizde, altında, borsada sert yükselişler ve düşüşler yaşandı. 30 Kasım 24 Aralık tarihleri arasında en iyi getiriye sahip 10 BES fona bakıldığında değişken ve hisse fonlar öne çıkıyor. İlk sırada ise yüzde 5,62 getiriyle Fiba Emeklilik Tacirler Portföy Değişken Fon ilk sırada yer alıyor. Anadolu Hayat Emeklilik’in İş Bankası iştirak endeksi fonu yüzde 5,61 getiriyle ikinci sırada ve Türkiye Hayat ve Emeklilik’in ZEM değişken fonu yüzde 3,63 getiriyle üçüncü sırada yer alıyor.

GÖRÜŞ

BAKİ ATILAL FOTOSU…

“Borsa yeninden yukarı hareketlenebilir”

TL mevduatı özendirici tedbirlerin açıklanmasının ardından TL’de çok hızlı bir güçlenme yaşanmasıyla piyasalarda stratejilerin yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Dolar kurunda yaşanan düşüş sonrasında kura karşı duyarlı uluslararası ticari mal ve hizmet üreten hisselerin tercih edilmesi stratejisinden vazgeçildiğini söyleyen A1 Capital Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal, sözlerine şöyle devam etti:

“Büyüme odaklı, toparlanma sürecinde daha zayıf kalan banka ve holding, telekom, perakende hisselerinin öne çıkabileceğini düşünüyoruz. BES’e katkının artmasından dolayı sigortacılık sektörüne yönelim olabilir. 1.750- 1.800 bandında tutunan bir endeks sonrasında yeni yılın ilk çeyreğinde 1.900- 2.000 bandına yönelim olabilir. Bu süreçte yatırımcılara yüzde 35 hisse, yüzde 35 TL mevduat ve yüzde 30 fonlardan oluşan bir portföy dağılımı öneriyoruz.”

PARAYI NE YAPMALI?

FAİZ/ MEVDUAT YENİDEN OYUNDA TCMB’nin aralık ayı toplantısında politika faizini yüzde 15’ten yüzde 14’e çekmesinin ardından, yeni yılın ilk çeyreğinde duruşunu koruması bekleniyor. Ekonomide yeni bir politika deneniyor ve bunun sonuçlarının izlenmesi gerekiyor. Yeni dönemde kur farkı destekli TL vadeli mevduat ürününün sunulması, TL mevduatı yeniden bir yatırım seçeneği olarak oyuna dahil etti.

DÖVİZ / HAREKET BEKLENMİYOR TCMB beklentiler doğrultusunda 100 baz puanlık faiz indirimi yaparak eylül ayından bu yana yaptığı kümülatif gevşemeyi 500 puana çıkardı. 2022 ilk çeyrekte dövizin ateşini söndürme adına alınan kararların etkileri gözlenecek ve faiz tarafında yeni bir hareket olmayacak. Böyle bir ortamda kurda önemli bir hareket beklenmiyor ve portföylerde döviz önerisi sınırlı tutuluyor.

BORSA/HİSSE SEÇİMİ ÖNEMLİ Dünyada devam eden yüksek enflasyon ve düşük faiz sonucu döviz veya TL mevduat faizine yatırım yapılması negatif reel getiri verebilir. Bu sebeple çeşitli yatırım araçlarının içinde olduğu bir sepet oluşturulmasında fayda var. Sepette tercih edilecek hisse seçiminde özellikle ihracat yapan veya döviz geliri olan şirketler tercih edilebilir. Portföylerde yüzde 30 civarında hisse bulundurulabilir.

ALTIN/PAYI BİRAZ DÜŞÜRÜLEBİLİR Mevcut ekonomi konseptinin devamı neticesinde dolar kuru bir süre daha 11-12 seviyelerinde denge bulma sürecini devam ettirebilir. Omicron vakalarında hastaneye kaldırılma oranının delta varyantına göre yüzde 60- 70 daha düşük olması, risk iştahını destekleyecektir. Ons altının da 1.860 dolar seviyelerine geçmesi ihtimaliyle birlikte portföylerde yüzde 15-20 altın bulundurulabilir.