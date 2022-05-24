PORTFÖY BAROMETRE

FED ve savaş etkili

Piyasalarda kur korumalı TL mevduat hamlesi sonrasında stabil hava devam ederken Rusya-Ukrayna savaşı piyasalarda yeni fiyatlamaların olmasına yol açtı. Savaş ortamına rağmen FED’in nisan ayında faizi 25 baz puan artırdığı görülürken TCMB de politika faizini yüzde 14’te sabit tuttu. Bu ortamda piyasa uzmanlarının iki aylık süreçte piyasa beklentileri şöyle:

BORSA: İçeride negatif reel faizin olduğu ortamda hisse senedi piyasasının avantajlı olduğu düşünülüyor. Yine kur korumalı TL mevduattan dönecek paranın bir kısmı da borsaya girebilir. Bu ortamda iki aylık dönem için endekste beklenti 2.200-2.400 bandında şekilleniyor. Bir analist 2.400 üstünü öngörüyor.

DOLAR/TL: Kur korumalı TL mevduat modelinde ürün çeşitliliğinin artması ve yeni ürünlerin de devreye girmesiyle birlikte döviz kurlarında volatilite azaldı. Jeopolitik risklere rağmen kur tarafında kısmi kontrolün devamı bekleniyor. Bu da dolar/TL beklentilerini 14.00-16.00 bandında tutuyor.

ALTIN: Altında FED’in faiz artırma hamlesi kritik öneme sahip. Yeni faiz artırımları da bekleniyor. Ancak Ukrayna-Rusya gerginliği altını destekliyor. Bu ortamda piyasa uzmanları 900-1.000 bandında hedef veriyor.

TAKVİM

FED’in kararı izlenecek

4 Nisan: Türkiye, TÜİK enflasyon

10 Nisan: Türkiye, TÜİK iş gücü istatistikleri

11 Nisan: Türkiye, TÜİK sanayi üretimi

11 Nisan: Türkiye, TCMB ödemeler dengesi

14 Nisan: Türkiye, TCMB faiz kararı

21 Nisan: Türkiye, Tüketici güven endeksi

25 Nisan: Türkiye, TCMB kapasite kullanım oranı

29 Nisan: Türkiye, Dış ticaret istatistikleri

SORU-YANIT

“Kur üzerinde yukarı yönlü baskı çok”

Lüx Plastik Genel Müdürü Burak Önder Döviz üzerindeki baskı devam eder mi?

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan

“Enflasyonun artışı, kur korumalı TL mevduatın bir noktada doygunluğa ulaşması ve vadelerin minimum üç ay olması, yatırımcıların dövize talebinin tekrar artmaya başlamasına neden olabilir. ABD Merkez Bankası (FED) tarafından faiz artışı da yakından izlenecek. Nisan ayında 25 baz puan faiz artıran FED’in bu yıl içindeki faiz artırımı iddiaları, gelişmekte olan para birimleri üzerinde ekstra olumsuz bir etki oluşturacaktır. Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı ve artan enerji fiyatları, görünümü negatif etkiliyor. Enflasyon risklerine rağmen, TCMB’nin faiz oranlarını sabit tutarak ekonomik gerçeklerden kopuk bir görüntü sergilemesi de TL üzerindeki baskıyı yüksek tutuyor. Bu riskleri göz önüne aldığımızda dolar/TL’de önümüzdeki iki aylık süreçte 16,00 TL üstü seviyeleri görebiliriz.”

BES FON

Hisse getirisi öne çıktı

28 Şubat-24 Nisan tarihleri arasında BES fonlarının performansına bakıldığında hisse senedi piyasasındaki hareketliliğin hisse fon getirilerine yansıdığı görülüyor. Bu süreçte en yüksek getiriyi Türkiye Hayat Emeklilik’in karma fonu yüzde 19,3 ile sağlarken onu, Anadolu Hayat Emeklilik’in İş Bankası Endeks Fonu yüzde 18,6 ile takip ediyor. Üçüncü sıradaki fon ise yüzde 13,4 getiriye sahip olan EgeSa Hayat Emeklilik’in BİST Temettü 25 Endeks Fonu. İlk 10’daki fonlar yüzde 19,3 ile 12,9 arasında getiri sağlamış durumda.

GÖRÜŞ

“Enflasyonist ortamda hisseye ilgi artıyor”

FED’in şahin geçen toplantısının ardından Başkan Powell’ın ekonominin faiz artışına dayanıklı olduğunu söylemesi ve jeopolitik gerginlikte diplomatik görüşmelerin ön planda kalması, piyasaların iyimser tarafta kalmasına neden oluyor. Diğer yandan, emtia ve enerji fiyatlarındaki yükseliş FED’i daha şahin bir görüntüyle itebilecekken, Ukrayna – Rusya gerginliği de sürüyor. Bu ortamda Ziraat Yatırım Genel Müdürü Uğur Boğday şu öneride bulunuyor:

“Enflasyonist ortamda hisse senetleri cazip kalmaya devam edebilir. Aynı mantıkla altın da portföylerde bulunabilir ki risk iştahındaki olası bozulmalara karşı değerli maden dirençli bir görüntü sergileyebilir. TL mevduat tarafında kur korumalı olmak üzere TL mevduat da tercihler arasında yer alabilir. Bu ortamda yüzde 45 hisse, yüzde 20 kur korumalı TL mevduat ve yüzde 35 portföy dağılımı öneriyoruz.”

PARAYI NE YAPMALI?

FAİZ/

KKM TUTULABİLİR: Şubat ayına yüzde 21 seviyelerinde başlayan gösterge faiz oranları, Rusya-Ukrayna savaşının patlak verdiği bir ortamda yüzde 25 seviyelerine yükseldi. Ekonomi teşvikleri, güçlü liralaşma stratejisi, yerli varlıklar üzerinde olumlu etki yaratsa da jeopolitik riskler sebebiyle yurt içi piyasa yüksek volatiliteyle baskı altında kalabilir. Bu ortamda uzmanlara göre kur korumalı TL mevduat (KKM) başta olmak üzere yüzde 20 civarında faiz portöylerde tutulabilir.

DÖVİZ /

JEOPOLİTİK RİSKLER ARTIYOR Küresel jeopolitik risk unsurlarının artması aynı zamanda içeride CDS’lerin 690 seviyelerine kadar yükselmesi, TL’den kaçışları tetikledi. Önümüzdeki süreçte TCMB’nın politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit bırakacağını varsayılırsa, aynı zamanda FED’in mayıs ayındaki politika faizinde en az 25 baz puanlık bir artış yapması halinde, dolar/TL’de bir miktar daha yukarı hareket görebiliriz. Bu durumda da portföylerde yüzde 15-20 seviyesinde döviz bulundurulabilir.

BORSA

HİSSE ÖNERİSİ ARTIYOR Jeopolitik gerilim istenmeyen sonuçlara varmadığı müddetçe borsa tarafında pozitif havanın devam edebileceği beklentisi var. Risk primimizdeki düşüşün yanı sıra şirketlerin hisse geri alımları, güçlü 2022 beklentileri, yatırım haberleri ve enflasyonist ortam, endeksi desteklemeye devam edebilir. Bu ortamda öne çıkan yatırım aracı olan hisse senedinde yüzde 35-40’lar seviyesinde pozisyon tutulabilir.

ALTIN

DENGE İÇİN TUTULMALI ABD Merkez Bankası (FED) nisan ayında uzun bir aradan sonra faiz artırımına start verdi. Şahin tavrını sürdüreceğinin de mesajını verdi. Bu durum ons altın tarafını baskılasa da jeopolitik riskler de ons altını yukarı itiyor. Bu ortamda portföylerde altın denge açısından değerlendirilebilir. Bunun için de portföylerde yüzde 20-25 seviyelerinde altın tutulabilir.