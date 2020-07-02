PORTFÖY BAROMETRE

Denge nerede?

Mart ve nisanın ardından haziran ayında da pandeminin piyasalar üzerindeki etkisi devam etti. Türkiye’de COVID-19 pandemesi konusunda yaşanan olumlu gelişmeler sonrası, ‘yeni normal’ dönemine girmeye hazırlanıyoruz. Haziran ayında bunun somut yansımalarını daha fazla göreceğiz. Bu dönem için 8 finans yöneticisinin piyasa tahminlerini aldık. Sonuçlar şöyle:

BORSA: Geçen ayki ankete göre borsada iyimserliğin artış eğilimini koruduğu görülüyor. Geçen sayımıza göre bu sayımızda 100.000’in üstü beklentinin artış eğiliminde olduğu görülüyor. Sekiz katılımcının yedisi 100.000’in üstü beklentiye sahip.

DOLAR/TL: Haziran ayında 7,20 seviyelerini görerek rekor kıran dolar/TL, sonrasında 7,00 TL’nin altına geriledi. Swap anlaşmalarının da etkisiyle haziran ayında döviz kurunda ağırlıklı olarak 6,75-7,00 bandında bir hareket olması bekleniyor. Geçen aydan farklı olarak 6,75 altı beklenti yok.

FAİZ: Merkez Bankası, haziran ayında yüzde 8,75 olan politika faizini 50 bp düşürdü ve yüzde 8,25 seviyesine indirdi. Geçen sayımızda gösterge faizde yüzde 10 üzeri beklentiler varken, enflasyon ve faizdeki düşüş eğilimiyle birlikte son ankette yüzde 10 üzeri beklenti yok.

TAKVİM

Krizin etkileri izlenecek

1 Haziran: Türkiye, ABD, Çin mayıs ayı imalat PMI

3 Haziran: Türkiye, TÜİK ÜFE verileri

4 Haziran: AB, ECB faiz kararı

5 Haziran: Türkiye, Moody’s kredi notu değerlendirmesi

5 Haziran: ABD, istihdam raporu

9 Haziran: OPEC toplantısı

10 Haziran: G-7 zirvesi

10 Haziran: ABD, FED faiz kararı

10 Haziran: Türkiye, işsizlik oranı

15 Haziran: Türkiye, merkezi yönetim bütçe dengesi

17 Haziran: Türkiye, özel sektör dış borç

22 Haziran: Türkiye, tüketici güven endeksi

25 Haziran: Türkiye, TCMB faiz kararı

25 Haziran: ABD, büyüme 1. çeyrek

30 Haziran: Türkiye, dış ticaret istatistikleri

SORU-YANIT

“Swap anlaşmaları yakından izlenecek”

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan

Anavarza Bal CEO’su Can Sezen

Swap anlaşmaları ile döviz kurunda baskı azaltılmaya çalışılıyor. Döviz kurunda beklentiniz nedir?

“Swap, iki tarafın birbiriyle belli bir vade üzerinden yaptıkları finansal enstrüman takası ve vade sonunda bu işlemin tersini gerçekleştirmeleridir. Başka bir deyişle belli bir vade için bir teminat karşılığında para borçlanılması ve vade sonunda bu yükümlülüklerin ilk swap işleminin tersi yapılmak suretiyle üzerine belli bir faiz ödemesi de yapılarak kapatılmasıdır. 20 Mayıs itibariyle Katar MB ile olan ve 2018’de imzalanan swap anlaşması 3 katına çıkarıldı ve 15 milyar dolar karşılığına yükseltildi. Gelişmekte olan ülkeler, pandemi döneminde sermaye ve fon hareketlerindeki olumsuzluklardan etkilendi. TL de swap limit önlemlerine kadar değer kaybı momenti içinde oldu. Şu anda durum daha stabil. Diğer merkez bankalarıyla olan FX swap görüşmeleri ve bunun yaratacağı dolar likiditesi konusu önemli. Özellikle G7 içerisinden bir swap anlaşması piyasaların dikkatinde. Bu ortamda dolar/TL’de 7,00 seviyesini önemli olacak.”

BES FON

Değişken ve hisse fonlar kazandırdı

COVID-19 salgınıyla ilgili tablo, gün ve gün olumluya dönerken normalleşme adımları da piyasalara mayıs ayında pozitif yönde yansıma eğiliminde. 30 Nisan-21 Mayıs tarihleri arasında BES fonların performansına bakıldığında ağırlıklı değişken ve hisse fonların iyi performans sergilediği görülüyor. Bu dönemde en yüksek getiriyi yüzde 10,2 ile Fiba Emeklilik Tacirler Portföy Değişken Fonu sağladı. Onu yüzde 7,8 getiriyle Halk Hayat ve Emeklilik Katılım Hisse Fonu ve yüzde 7,7 getiriyle Vakıf Emeklilik Katılım Hisse Fonu takip etti.

“Hisse ve altın ağırlıklı portföy öneriyoruz”

Mali ve parasal desteklerin dışında, tedbirlerin gevşetilmesine yönelik kararlarla birlikte borsalarda kayıpların yarısından fazlası geri alındı. Bu noktadan sonra borsalarda yeni dip ihtimalinin azaldığını söyleyen Ziraat Yatırım Genel Müdürü Uğur Boğday, sözlerine şöyle devam ediyor:

“Ekonomilerin açılmaya devam etmesi, borsa endekslerine olumlu yansırken, pandemi sonrasında ekonomilerdeki gün yüzüne çıkacak yüksek hasar, fiyatlanabilir. Bu da piyasaların bir miktar dinlenmesine neden olabilir. ABD-Çin arasında olası gerilim de risk teşkil ediyor. Ekonomilerin açılmasına ve COVID-19 salgınıyla ilgili olumlu haberler gelmesine bağlı olarak borsada hafif yukarı hareket görebiliriz. Bu ortamda yatırımcılara hisse ve altın ağırlığı olan portföy öneriyoruz.”

PARAYI NE YAPMALI?

FAİZ/DÜŞÜŞ SÜRÜYOR Nisan ayında piyasa beklentilerinin üzerinde 100 baz puan indirim yapan TCMB, mayıs ayında da yüzde 8,75 olan politika faizini 50 bp düşürdü ve yüzde 8,25 seviyesine çekti. Dengeli bir portföy kurma adına getirisi düşük olsa da TL mevduat yine tahvil ve ÖST fonlardan oluşan bir portföy oluşturulabilir. TL faiz varlıkların portföydeki oranı yüzde 20-25’lerde olabilir.

DÖVİZ/ SWAP ETKİSİ Mayıs ayı içinde 7,20’nin üzerini zorlayarak rekor kıran dolar/TL’de alınan önlemler ve swap anlaşmalarına yönelik haberlerle tansiyon düşme eğiliminde. Kur 7,00 TL’nin altına gevşedi. Böyle bir ortamda portföylerde döviz varlıklar çok fazla tavsiye edilmiyor. Portföylerde yüzde 10-15 bandında döviz veya Eurobond fonlar tutulabilir.

BORSA/ HİSSE AĞIRLIĞI YÜKSEK Normalleşme adımlarıyla birlikte hisse senedi endeksinde pozitif bir eğilim var. 100.000’in üzerinde 110.000 seviyeleri test edilebilir. Bu beklentiler dahilinde portföylerde en çok önerilen yatırım aracı hisse senedi. Portföylerde yüzde 30-35 oranında hisse senedi olarak tutulabilir. Burada COVID-19 pandemisinden daha az etkilenen ve hızlı çıkış yapabilecek hisselerde seçici olmak gerekiyor.

ALTIN/ HALA ÖNERİLİYOR Global çapta virüs sonrası ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizlik, FED'in sınırsız para imkanları ve ons altın fiyatının 1.700 doların üzerinde kalması, gram altın fiyatını yukarılara taşıdı. Gram altın için 380 -400 TL civarındaki hareketinin sürmesi beklentisi yüksek. Bu ortamda portföylerde hisseden sonra en çok öne çıkan yatırım aracı altın olmaya devam ediyor. Portföylerde yüzde 20-25 civarında altın tutulabilir.